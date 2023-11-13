Клопп о раннем начале матча с «Сити»: «Как можно проводить такие игры в субботу в 12:30? Те, кто принял это решение, не чувствуют футбол – просто в это время больше заплатят за просмотр»

Юрген Клопп недоволен ранним началом матча против «Манчестер Сити».

« » и « » встретятся в 13-м туре 25 ноября – после паузы на матчи сборных. Матч начнется в 12:30 по времени Великобритании (15:30 по московскому времени).

«Как можно проводить подобные матчи в субботу в 12:30? Честно говоря, люди, принимающие такие решения, не могут чувствовать футбол. Это просто невозможно. Именно в это время мир больше всего платит, чтобы посмотреть матч.

Кстати, все игроки вернутся на одном самолете, всех южноамериканских игроков заберут из разных стран.

Вы должны соревноваться в самой сложной лиге мира и быть готовы [играть] по четвергам и воскресеньям. И если у Премьер-лиги будет возможность, будьте готовы в субботу в 12.30», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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