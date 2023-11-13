Клопп о раннем начале матча с «Сити»: «Как можно проводить такие игры в субботу в 12:30? Те, кто принял это решение, не чувствуют футбол – просто в это время больше заплатят за просмотр»
Юрген Клопп недоволен ранним началом матча против «Манчестер Сити».
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встретятся в 13-м туре АПЛ 25 ноября – после паузы на матчи сборных. Матч начнется в 12:30 по времени Великобритании (15:30 по московскому времени).
«Как можно проводить подобные матчи в субботу в 12:30? Честно говоря, люди, принимающие такие решения, не могут чувствовать футбол. Это просто невозможно. Именно в это время мир больше всего платит, чтобы посмотреть матч.
Кстати, все игроки вернутся на одном самолете, всех южноамериканских игроков заберут из разных стран.
Вы должны соревноваться в самой сложной лиге мира и быть готовы [играть] по четвергам и воскресеньям. И если у Премьер-лиги будет возможность, будьте готовы в субботу в 12.30», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
А у Ливерпуля так каждый раз
Хотя кормить ожиданиями и врать-ну если пипл хавает то и Тен Хааг доволен-ему итак итак баблишко капает
Лавочник Эдерсон и лавочник Альварез явно не будут так уставши после матчей сборных
Тратьте сколько хотите-это Сити
Завышайте зп-это Сити
Добавленное время когда команда проигрывает-это Сити
Долгое время Манчестер Сити только покупал футболистов не продавая и нарушая ФФП-так опять Сити
А судьи-липовое удаление Мане, засчитанный гол в матче ЛЧ после фола на Ван Дейке