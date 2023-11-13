Клопп о раннем начале матча с «Сити»: «Как можно проводить такие игры в субботу в 12:30? Те, кто принял это решение, не чувствуют футбол – просто в это время больше заплатят за просмотр»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп телевидение календарь Футбол

Юрген Клопп недоволен ранним началом матча против «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встретятся в 13-м туре АПЛ 25 ноября – после паузы на матчи сборных. Матч начнется в 12:30 по времени Великобритании (15:30 по московскому времени).

«Как можно проводить подобные матчи в субботу в 12:30? Честно говоря, люди, принимающие такие решения, не могут чувствовать футбол. Это просто невозможно. Именно в это время мир больше всего платит, чтобы посмотреть матч.

Кстати, все игроки вернутся на одном самолете, всех южноамериканских игроков заберут из разных стран.

Вы должны соревноваться в самой сложной лиге мира и быть готовы [играть] по четвергам и воскресеньям. И если у Премьер-лиги будет возможность, будьте готовы в субботу в 12.30», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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23 комментария

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Marshall Garcia
Сколько Гвардиола в АПЛ НИКОГДА не было так чтобы после матчей сборных Ситевик играл в 12-30 и еще гостевой матч
А у Ливерпуля так каждый раз
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+7
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Aidos9419
Ответ QWertY
Клопп=нытье
нет, Клопп просто хочет поспать в субботу
+5
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Yoshiyuki Lewis
Ответ QWertY
лучше быть оптимистом чем нытиком как Клоп
Лучше бы реалистом и не городить чушь
Хотя кормить ожиданиями и врать-ну если пипл хавает то и Тен Хааг доволен-ему итак итак баблишко капает
+6
-2
+4
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Yoshiyuki Lewis
Диаз и Нуньез явно основа сборной и будут уставшие
Лавочник Эдерсон и лавочник Альварез явно не будут так уставши после матчей сборных
+6
-3
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Yoshiyuki Lewis
Клопп прав но это лига где все ради Манчестер Сити
Тратьте сколько хотите-это Сити
Завышайте зп-это Сити
Добавленное время когда команда проигрывает-это Сити
Долгое время Манчестер Сити только покупал футболистов не продавая и нарушая ФФП-так опять Сити
А судьи-липовое удаление Мане, засчитанный гол в матче ЛЧ после фола на Ван Дейке
+8
-5
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Knife707
А чем это плохо?
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Усатый КозлоБык ©
Внатуре лошки
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& Co1366
Какой же Клопп встревоженный!
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Anthony Wrynn
на сколько я помню, то это уже не первый раз ставят именно на матчи Ливерпуля, поэтому отчасти его понять можно
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Эксперимент
Началось. Скоро начнёт про деньги, про судей, про то, как Сити , Ньюкасл и ПСЖ покупают слишком много игроков.
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Yoshiyuki Lewis
Ответ QWertY
Клопп=нытье
Лучше так чем как Тен Хааг проигрывает матч и говорит что все хорошо
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QWertY
Ответ Yoshiyuki Lewis
Лучше так чем как Тен Хааг проигрывает матч и говорит что все хорошо
лучше быть оптимистом чем нытиком как Клоп
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sema mixajlov
Ответ Knife707
А чем это плохо?
не знаю, мне с моим часовым поясом только лучше)
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Born is the King
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mantihor_e
не припомню когда последний раз матч тура был вынесен в субботний ранний слот
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Marshall Garcia
Ответ Born is the King
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14 раз играть после матчей сборных в 12-30 это думаешь совпадение
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