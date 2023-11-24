Пятибратов или Кириченко могут сменить Семшова в «Чайке»
Дмитрий Пятибратов (экс-«Факел») – основной кандидат на пост главного тренера «Чайки».
Также рассматривается вариант с Дмитрием Кириченко (экс-«Уфа»), сообщает «ФНЛ с Ильевым».
По итогам осенней части сезона «Чайка» под руководством Сергея Семшова заняла в группе «Золото» Второй лиги А 6-е место, едва не вылетев в группу «Серебро».
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