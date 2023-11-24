Пятибратов или Кириченко могут сменить Семшова в «Чайке»

Теги Дмитрий Кириченко Игорь Семшов отставки Дмитрий Пятибратов Чайка Песчанокопское Вторая лига А Футбол

Дмитрий Пятибратов (экс-«Факел») – основной кандидат на пост главного тренера «Чайки».

Также рассматривается вариант с Дмитрием Кириченко (экс-«Уфа»), сообщает «ФНЛ с Ильевым».

По итогам осенней части сезона «Чайка» под руководством Сергея Семшова заняла в группе «Золото» Второй лиги А 6-е место, едва не вылетев в группу «Серебро».

Клуб из Песчанокопского уже представил нового спортивного директора — Андрей Михеев сменил Дениса Тумасяна.

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1 комментарий

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general main
"под руководством Сергея Семшова".. Какого Сергея?
Журналисты неучи
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