Пятибратов или Кириченко могут сменить Семшова в «Чайке»

(экс-«Факел») – основной кандидат на пост главного тренера « ».

Также рассматривается вариант с (экс-«Уфа»), сообщает «ФНЛ с Ильевым».

По итогам осенней части сезона «Чайка» под руководством Сергея Семшова заняла в группе «Золото» лиги А 6-е место, едва не вылетев в группу «Серебро».

Клуб из Песчанокопского уже представил нового спортивного директора — Андрей Михеев сменил Дениса Тумасяна.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?