Семшов о варианте с «Факелом»: «Впервые об этом слышу. Продолжаю работать в «Чайке»
Игорь Семшов оценил вероятность своего назначения в «Факел».
Накануне Вадим Евсеев покинул пост главного тренера воронежского клуба.
«Я кандидат на пост главного тренера «Факела»? Впервые об этом слышу. Вы меня огорошили, и не знаю, как вам ответить.
Я продолжаю работать в «Чайке» и об отставке впервые слышу», — сказал главный тренер «Чайки».
После 7 туров «Факел» занимает предпоследнее место в таблице Мир РПЛ.
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