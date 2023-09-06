Семшов о варианте с «Факелом»: «Впервые об этом слышу. Продолжаю работать в «Чайке»

Теги Игорь Семшов премьер-лига Россия отставки Факел Чайка Песчанокопское Вторая лига А Футбол

Игорь Семшов оценил вероятность своего назначения в «Факел».

Накануне Вадим Евсеев покинул пост главного тренера воронежского клуба.

«Я кандидат на пост главного тренера «Факела»? Впервые об этом слышу. Вы меня огорошили, и не знаю, как вам ответить.

Я продолжаю работать в «Чайке» и об отставке впервые слышу», — сказал главный тренер «Чайки».

После 7 туров «Факел» занимает предпоследнее место в таблице Мир РПЛ.

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6 комментариев

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Евгений Матыцын
Не Дай Бог Семшова!!!! Это вобще будет провал. Работай друг дальше в,, Чайке,,, 👍👍👍
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Владимир Тищенко
А как же Василенко вроде собирались возвращать?
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ОФутболе ТВ
берите Кононова
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эль Пуканьеро Бомбардини
Ответ Владимир Тищенко
А как же Василенко вроде собирались возвращать?
это был инсайд от карпа, который он почти сразу сам опроверг, да и плюс Асхабадзе в коммент шоу про Василенко высказался в таком тоне что вряд ли он его захочет снова в факеле видеть
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