Семшов о варианте с «Факелом»: «Впервые об этом слышу. Продолжаю работать в «Чайке»

Игорь Семшов оценил вероятность своего назначения в «Факел».

Накануне Вадим Евсеев покинул пост главного тренера воронежского клуба.

«Я кандидат на пост главного тренера « »? Впервые об этом слышу. Вы меня огорошили, и не знаю, как вам ответить.

Я продолжаю работать в « » и об отставке впервые слышу», — сказал главный тренер «Чайки».

После 7 туров «Факел» занимает предпоследнее место в таблице Мир .

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