Игорь Семшов: «Если хочешь попрощаться со здоровьем, иди в тренеры. Но это наша роль»

Игорь Семшов считает, что работа тренером вредна для здоровья.

«У меня есть фраза для себя: «Если хочешь попрощаться со своим здоровьем, иди в тренеры». Но это наша роль.

Самое сложное, когда где-то в кулуарах пишут специалисты, которые мяч не могут отличить футбольный от другого, рассказывают, что во всем виноват тренер. Тренер виноват, я не спорю. Все ошибки, которые допускают мои футболисты — это мои ошибки.

Но я не могу выйти и сыграть, когда нужно два касания, а футболист играет в одно. Я не могу ударить точно по воротам со скамейки, если мой футболист бьет выше ворот.

Да, моя задача его направить, научить. Но я не могу заставить футболиста ментально более нагло действовать, если этого нет. Нужно время, чтобы он эти навыки получил через игры», – сказал главный тренер « ».

Клуб из Песчанокопского занял 6-е место в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги по итогам осенней части сезона.

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