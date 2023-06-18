«Аль-Наср» Роналду хочет назначить Каштру. Клуб готов платить тренеру в 4 раза больше, чем «Ботафого»

Луиш Каштру может возглавить саудовский «Аль-Наср».

Клуб, за который выступает Криштиану Роналду, предлагает главному тренеру « » однолетний контракт с зарплатой в 4 раза больше, чем в команде из Рио-де-Жанейро.

Соглашение 61-летнего португальца с «Ботафого» рассчитано до апреля 2024 года, и бразильцы намерены продлить его.

также известен по работе с катарским «Аль-Духайлем», «Шахтером» и «Порту».

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной