«Аль-Наср» Роналду хочет назначить Каштру. Клуб готов платить тренеру в 4 раза больше, чем «Ботафого»
Луиш Каштру может возглавить саудовский «Аль-Наср».
Клуб, за который выступает Криштиану Роналду, предлагает главному тренеру «Ботафого» однолетний контракт с зарплатой в 4 раза больше, чем в команде из Рио-де-Жанейро.
Соглашение 61-летнего португальца с «Ботафого» рассчитано до апреля 2024 года, и бразильцы намерены продлить его.
Каштру также известен по работе с катарским «Аль-Духайлем», «Шахтером» и «Порту».
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