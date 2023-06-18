«Аль-Наср» Роналду хочет назначить Каштру. Клуб готов платить тренеру в 4 раза больше, чем «Ботафого»

Теги Ботафого высшая лига Бразилия отставки высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Луиш Каштру деньги Футбол

Луиш Каштру может возглавить саудовский «Аль-Наср».

Клуб, за который выступает Криштиану Роналду, предлагает главному тренеру «Ботафого» однолетний контракт с зарплатой в 4 раза больше, чем в команде из Рио-де-Жанейро.

Соглашение 61-летнего португальца с «Ботафого» рассчитано до апреля 2024 года, и бразильцы намерены продлить его.

Каштру также известен по работе с катарским «Аль-Духайлем», «Шахтером» и «Порту».

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1 комментарий

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GuruFutbola
Что не сделаешь ради очередного вылета кринжа из 3 турниров за месяц в 600 лиге)
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