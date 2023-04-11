Тренер «Палмейрас» Феррейра: «Тен Хаг жаловался, что у Рэшфорда травма из-за плотного графика. Заткнись, ты не понимаешь, о чем говоришь. У меня по 9 игр за месяц»

Тренер «Палмейрас» посоветовал Эрику тен Хагу перестать жаловаться на календарь.

«В бразильском футболе есть потрясающие вещи, но есть и бесчеловечные. Девять матчей за месяц!

Тренер « » на днях жаловался, что получил травму из-за плотного графика.

Я бы хотел ему сказать: «В ближайшие два месяца у меня будет по девять матчей в месяц. Так что заткнись, ты не понимаешь, о чем говоришь», – сказал .

Рэшфорд получил травму в матче с «Эвертоном». Он хромал, уходя с поля