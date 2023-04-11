Тренер «Палмейрас» Феррейра: «Тен Хаг жаловался, что у Рэшфорда травма из-за плотного графика. Заткнись, ты не понимаешь, о чем говоришь. У меня по 9 игр за месяц»

Теги Манчестер Юнайтед Палмейрас высшая лига Бразилия Абел Феррейра премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд контент Футбол

Тренер «Палмейрас» посоветовал Эрику тен Хагу перестать жаловаться на календарь.

«В бразильском футболе есть потрясающие вещи, но есть и бесчеловечные. Девять матчей за месяц!

Тренер «Манчестер Юнайтед» на днях жаловался, что Рэшфорд получил травму из-за плотного графика.

Я бы хотел ему сказать: «В ближайшие два месяца у меня будет по девять матчей в месяц. Так что заткнись, ты не понимаешь, о чем говоришь», – сказал Абел Феррейра.

Рэшфорд получил травму в матче с «Эвертоном». Он хромал, уходя с поля

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51 комментарий

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as009595@icloud.com
Ответ error505
Парень не понимает, что уровени АПЛ и Бразильской лиги очень отличаются
Да по интенсивности и скорости игры визуально даже примерно как в рпл, с евро топ 5 не сравнить
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Lavinka
Пригорело у Феррейры .
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hulk&boloto
Вот и сравним, а простите...
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teo_heel
Ответ gleb_k
Очевидно, тренер не к Тебе Хагу обращается, а к руководителям футбола в Бразилии, которые сделали слишком плотный календарь.
В Бразилии есть чемпионаты штата, кубки штата, чемпионаты страны, кубки страны... короче говоря, много чего есть в календаре и всё престижно.
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couture39
Ответ gleb_k
Очевидно, тренер не к Тебе Хагу обращается, а к руководителям футбола в Бразилии, которые сделали слишком плотный календарь.
Тренер «Палмейрас» посоветовал Эрику тен Хагу перестать жаловаться на календарь:
Я бы хотел ЕМУ сказать: «В ближайшие два месяца у меня будет по девять матчей в месяц. Так что заткнись, ТЫ не понимаешь, о чем говоришь»,
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bogdan21101987@icloud.com
В Бразилии в клубах по 50 футболистов в составах наверное
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2ran
какой вежливый дон. Во всех смыслах этого слова
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gleb_k
Очевидно, тренер не к Тебе Хагу обращается, а к руководителям футбола в Бразилии, которые сделали слишком плотный календарь.
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Муса Баркин
Во клоун, сравнил днище с АПЛ.
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couture39
За 32 дня с 27 декабря по 28 января у МЮ было 10 матчей.
За 29 дней с 1 февраля по 1 марта - у МЮ было еще ровно 9 матчей.
За 29 дней со 2 по 30 апреля у МЮ будет еще 9 матчей.

Палмейрас вышел с зимнего перерыва 14 января, и за 3 месяца сыграл 19 матчей. У МЮ с 14 января по нынешний день - 22 матча сыграно. Так что бразилец катит свою бочку совсем не по адресу.
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Николай Труш
Ответ Леван Мкртчян
Он в курсе, что у МЮ , тоже ,около 9 матчей за месяц выходит на протяжении половины сезона?
В этом сезоне один месяц такой
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Николай Васильков
Ты кто?
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Кот Егрис
в ближайший месяц у меня не будет выходных. так,что закройтесь оба!
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Tsamourlidis_mufc
Был у бразильцев сериал «клон». Впору снять сериал «клоун», тем более, что уже нашелся подходящий кандидат на главную роль.
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banchik1
Про разность степени интенсивности футбола мы, в Бразилии, конечно же говорить не будем.
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Игорь Буев
Мы в ЛФЛ в своё время играли по 3 игры в неделю, причём 2 игры приходились на субботу и воскресенье, тоесть за два дня и одна среди недели. Естественно , что воскресную игру играли с хорошего похмелья и практически без замен. Так, что заткнись Абел Ферейра, ты не понимаешь о чем говоришь идиот.
+3
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vzi
Ответ Ромарио
Ниче подобного. Через раз прессинг будет работать,а выезд в условную Амазонию или в горы на Либертадорес помножит всю физподготовку на ноль. Их местные индейцы перебегают
Ро, лучше даже на пытайся. АПЛ-фаны примерно такие же, как сетка двух полубогов. ;)
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Леонид Ботвинник
Вопрос - и это хорошо ? Чем ты хвастаешь ? Это говорит о непрофессионализме организаторов турнира , а не о твоём героизме.
Кроме этого ферейра или Негоро, как тебя там, поучись культуре общения.
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CONST_VAN_G
Какой-то балабол ноунейм, у которого нет даже фото на ресурсе наехал на нашего прогрессивного лысого светилу ! Сам заткнись !
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Водяра
Это ещё кто за быдлян?
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В. Порзингис
Ну раз уж он решил сравнивать, то вот:

У «Юнайтед» в феврале было 8 матчей. И это в феврале, самом коротком месяце года. И среди этих 8 матчей дважды была «Барселона», два подряд дерби против «Лидса» и финал Кубка Лиги с «Ньюкаслом».

Надо ли упоминать, сколько физических и моральных сил отнимают матчи с командами уровня «Барсы», дерби и финалы? И это все уместилось в один только февраль.

А еще было бы справедливо вспомнить, что «Юнайтед» был одним из лидеров по количеству игроков, отправившихся на Чемпионат Мира. Большинство лидеров команды играли в стартовых составах своих сборных.

В плотном графике команда находится уже несколько месяцев. И легче график не становится.
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Spaten
Дедушка со двора с домино: заткнись, у меня каждый день по 9 игр!
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Vezdexodof
Конкретный клоун эта ферера.
морган,сунес,ферера...кто следующий 😂
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Любезный Коссутий
после окончания ЧМ, м вплоть до недавней паузы на сборные (т.е. в течении 3-х месяцев) , МЮ играл каждые 3-4 дня.. ни одной паузы в 5 или более дней.

Так что заткнись, ты не понимаешь, о чем говоришь 🤡
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Ромарио
Ответ Дмитрий Пименов
неделя и ливер в порядке
Ниче подобного. Через раз прессинг будет работать,а выезд в условную Амазонию или в горы на Либертадорес помножит всю физподготовку на ноль. Их местные индейцы перебегают
+3
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