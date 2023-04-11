Тренер «Палмейрас» Феррейра: «Тен Хаг жаловался, что у Рэшфорда травма из-за плотного графика. Заткнись, ты не понимаешь, о чем говоришь. У меня по 9 игр за месяц»
Тренер «Палмейрас» посоветовал Эрику тен Хагу перестать жаловаться на календарь.
«В бразильском футболе есть потрясающие вещи, но есть и бесчеловечные. Девять матчей за месяц!
Тренер «Манчестер Юнайтед» на днях жаловался, что Рэшфорд получил травму из-за плотного графика.
Я бы хотел ему сказать: «В ближайшие два месяца у меня будет по девять матчей в месяц. Так что заткнись, ты не понимаешь, о чем говоришь», – сказал Абел Феррейра.
Рэшфорд получил травму в матче с «Эвертоном». Он хромал, уходя с поля
Я бы хотел ЕМУ сказать: «В ближайшие два месяца у меня будет по девять матчей в месяц. Так что заткнись, ТЫ не понимаешь, о чем говоришь»,
За 29 дней с 1 февраля по 1 марта - у МЮ было еще ровно 9 матчей.
За 29 дней со 2 по 30 апреля у МЮ будет еще 9 матчей.
Палмейрас вышел с зимнего перерыва 14 января, и за 3 месяца сыграл 19 матчей. У МЮ с 14 января по нынешний день - 22 матча сыграно. Так что бразилец катит свою бочку совсем не по адресу.
Кроме этого ферейра или Негоро, как тебя там, поучись культуре общения.
У «Юнайтед» в феврале было 8 матчей. И это в феврале, самом коротком месяце года. И среди этих 8 матчей дважды была «Барселона», два подряд дерби против «Лидса» и финал Кубка Лиги с «Ньюкаслом».
Надо ли упоминать, сколько физических и моральных сил отнимают матчи с командами уровня «Барсы», дерби и финалы? И это все уместилось в один только февраль.
А еще было бы справедливо вспомнить, что «Юнайтед» был одним из лидеров по количеству игроков, отправившихся на Чемпионат Мира. Большинство лидеров команды играли в стартовых составах своих сборных.
В плотном графике команда находится уже несколько месяцев. И легче график не становится.
морган,сунес,ферера...кто следующий 😂
Так что заткнись, ты не понимаешь, о чем говоришь 🤡