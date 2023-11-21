Магуайр заявил, что судья «подарил» гол Северной Македонии: «Это не пенальти ни в коем случае. Даже в АПЛ защитники не могут пошевелиться – нельзя вступать в контакт, вытягивать руки»

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Харри Магуайр недоволен назначением пенальти в пользу Северной Македонии.

Во вчерашнем матче квалификации Евро-2024 сборная Англии на выезде сыграла вничью с Северной Македонией (1:1). Хозяева поля открыли счет в первом тайме после добивания с пенальти, назначенного за фол Рико Льюиса на Бояне Миовски в штрафной площади – арбитры ВАР посчитали, что Льюис толкнул форварда македонцев.

По словам Магуайра, главный арбитр матча Филип Глова «подарил» гол сборной Северной Македонии.

«Это было безумное решение. Я говорю это уже несколько месяцев: нам, защитникам, это еще больше усложняет жизнь. Даже в АПЛ мы каждую неделю играем против высококлассных форвардов и не можем пошевелиться.

Мы не можем защищаться, не можем вступить в контакт, не можем вытянуть руку. Это слишком сурово, слишком спорно, и для меня это ни в коем случае не пенальти», – сказал защитник сборной Англии.

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7 комментариев

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Любезный Коссутий
авторитетное мнение от маэстро привозов - надо прислушаться.
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Люблю Марго Робби
А когда упал холодильник на игрока Македонии тоже пенальти не было?
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Марат Романов
Чистая пена и ещё одну бетонную судья не поставил ,которую Магваер сам и привез чуть раньше
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Aleksey Artamonov
Скажи спасибо что первый пенальти не дали, когда упал как мешок с говном на соперника
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Егор Трифонов
Ответ Любезный Коссутий
авторитетное мнение от маэстро привозов - надо прислушаться.
бро, он этот сезон один из лучших в мю)
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Любезный Коссутий
Ответ Егор Трифонов
бро, он этот сезон один из лучших в мю)
да, согласен. этот.
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