Магуайр заявил, что судья «подарил» гол Северной Македонии: «Это не пенальти ни в коем случае. Даже в АПЛ защитники не могут пошевелиться – нельзя вступать в контакт, вытягивать руки»
Харри Магуайр недоволен назначением пенальти в пользу Северной Македонии.
Во вчерашнем матче квалификации Евро-2024 сборная Англии на выезде сыграла вничью с Северной Македонией (1:1). Хозяева поля открыли счет в первом тайме после добивания с пенальти, назначенного за фол Рико Льюиса на Бояне Миовски в штрафной площади – арбитры ВАР посчитали, что Льюис толкнул форварда македонцев.
По словам Магуайра, главный арбитр матча Филип Глова «подарил» гол сборной Северной Македонии.
«Это было безумное решение. Я говорю это уже несколько месяцев: нам, защитникам, это еще больше усложняет жизнь. Даже в АПЛ мы каждую неделю играем против высококлассных форвардов и не можем пошевелиться.
Мы не можем защищаться, не можем вступить в контакт, не можем вытянуть руку. Это слишком сурово, слишком спорно, и для меня это ни в коем случае не пенальти», – сказал защитник сборной Англии.
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