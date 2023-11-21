Магуайр заявил, что судья «подарил» гол Северной Македонии: «Это не пенальти ни в коем случае. Даже в АПЛ защитники не могут пошевелиться – нельзя вступать в контакт, вытягивать руки»

Харри Магуайр недоволен назначением пенальти в пользу Северной Македонии.

Во вчерашнем матче квалификации Евро-2024 сборная Англии на выезде сыграла вничью с Северной Македонией (1:1). Хозяева поля открыли счет в первом тайме после добивания с пенальти, назначенного за фол на Бояне Миовски в штрафной площади – арбитры ВАР посчитали, что Льюис толкнул форварда македонцев.

По словам , главный арбитр матча Филип Глова «подарил» гол сборной Северной Македонии.

«Это было безумное решение. Я говорю это уже несколько месяцев: нам, защитникам, это еще больше усложняет жизнь. Даже в мы каждую неделю играем против высококлассных форвардов и не можем пошевелиться.

Мы не можем защищаться, не можем вступить в контакт, не можем вытянуть руку. Это слишком сурово, слишком спорно, и для меня это ни в коем случае не пенальти», – сказал защитник сборной Англии.

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