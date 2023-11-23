Пилоты British Airways провели презентацию на тему общения под давлением для судей АПЛ. Они подчеркнули важность простоты выражений и точности формулировок

Пилоты самолетов учат английских судей общаться в условиях давления.

Пилоты авиакомпании British Airways провели презентацию для арбитров Английской премьер-лиги. Темой доклада было искусство общения под давлением.

Решение провести встречу судей и пилотов было принято в связи со скандальным эпизодом в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (3:2) – тогда арбитры отменили гол Луиса Диаса, зафиксировав офсайд, которого не было. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.

Два пилота, Крис Хевен и Пит Натарадж рассказали представителям избранной группы судей о необходимости ясности и точности формулировок, минимального количества слогов, отсутствия лишних слов и неформальных выражений вроде «молодцы, ребята, хорошая работа». Диалог, по их словам, должен быть кратким и прямолинейным.

Также обсуждались сходства между работой пилота и судьи. Так, перед взлетом многие люди разговаривают с пилотом – заправщик, наземный персонал, второй и бортпроводники. Поэтому летчики учатся отфильтровывать «белый шум» и фокусироваться на важных моментах. В их переговорах, особенно с авиадиспетчерской службой, должна быть абсолютная ясность.

Также было подчеркнуто, что когда пилот совершает посадку за границей, простой, стандартизированный словарный запас важен для преодоления языковых барьеров. Когда судья общается с ассистентами и ВАР в накаленной, шумной атмосфере (зачастую в этот момент игроки оспаривают решение), простота языка также является ключевым аспектом.

45-минутный доклад от Хевена и Натараджа был посвящен не только ясности общения, но и сохранению спокойствия при возникновении неприятных ситуаций. Презентация пилотов была хорошо воспринята судьями.

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