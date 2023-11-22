Ювентус – Интер прогноз на матч 26 ноября 2023, Серия А

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Италия поставила наконец-то точку в вопросе выхода на Евро-2024 и возможности защиты чемпионского титула, хотя, судя по действиям защитника «Ромы» Брайан Кристанте на последних минутах игры, здесь могла быть и жирная клякса. «Скуадра Адзурра» может готовиться в течение полугода к следующим играм, ну а мы снова готовимся к матчу с громкой, кричащей вывеской. «Ювентус» против «Интера», Массимилиано Аллегри против Симоне Индзаги. И снова в борьбе сойдутся два первых места, между которыми совсем небольшой отрыв.

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Ювентус

 

Если кто-то забыл, то напомним, что «Ювентус» занимает сейчас 2-е место в Серии А, отставая от «Интера» на два очка. В предыдущем туре «Юве» выиграл у «Кальяри» со счётом 2:1, укрепив свои позиции: в случае победы над «Интером» команда Массимилиано Аллегри возглавит чемпионат Италии. Отчасти этот шанс выйти в лидеры можно объяснить ещё и тем, что у команды не было в первых турах обилия травмированных. Но сейчас наступает переходный период перед зимним спадом формы, и это может обернуться неприятностями для клуба. Каждый игрок сейчас на счету. Отчасти положение «Ювентуса», как это ни парадоксально, облегчается тем, что из еврокубков его выгнали за нарушение финансового fair-play, поэтому свои силы он не распыляет на несколько турниров.

Игроки «Ювентуса» возвращаются в расположение своих команд в разных настроениях. Если Войцех Щенсны и Аркадиуш Милик ещё должны будут весной отстаивать своё право на Евро в матчах плей-офф Лиги наций, то Филип Костич и Душан Влахович для своей сборной это право заслужили (да, впервые с 2000 года сербы сыграют именно на Евро!) и могут при везении попасть в заявку. Среди вернувшихся есть и травмированные (вот, к примеру, из-за сломанного ребра даже не поучаствовал в матчах за сборную Мануэль Локателли). Есть среди них и те, кто не сдержал эмоции в матчах: так, Леандро Паредес в ответ на оскорбления бразильцев ответил им очень неприличным жестом, подлив масла в огонь страстей, бушевавших на трибунах ещё до стартового свистка. И тем не менее, на ближайшие несколько месяцев о соревнованиях сборных более никто не говорит: до чемпионата Европы ещё более полугода.

Интер

 

«Змеи», они же «Нерадзурри», в предыдущем туре Серии А выиграли у клуба «Фрозиноне» со счётом 2:0. У них отличились Федерико Димарко, забивший с середины поля, и Хакан Чалханоглу, реализовавший пенальти. Команда Симоне Индзаги благодаря этой победе остаётся на первом месте, но им предстоит теперь защищать своё лидерство в Серии А во встрече с ближайшим преследователем. И мы не упоминаем Лигу чемпионов, где «Интер» все свои дела уже решил: 10 очков после 4 встреч, и вряд ли у «Бенфики» будут там шансы его опередить. Если говорить ещё что-то конкретное сугубо о клубных делах, то можно упомянуть Николо Бареллу, который собирается продлить контракт с клубом ещё до 2028 года.

Мы же хотим напомнить, что в предстоящем матче многое будет зависеть от игроков, вернувшихся в клуб из расположений национальных сборных. Мы не упоминаем команду Лучано Спалетти, поскольку это тема для совершенно другой беседы. Есть те, кто справился со своей задачей действительно мегауспешно. Вот примером вернувшегося в хорошем настроении игрока может быть Кристьян Аслани, который сыграл важную роль в выходе Албании на Евро, а ведь в этой сборной много игроков из Серии А… В то же время наверняка на трибунах в такой встрече будет очень жарко во всех смыслах, и аргентинцу Лаутаро Мартинесу придётся ещё 90 минут испытать примерно то, что недавно он испытывал в Бразилии.

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Прогноз

 

Обратимся за базовой информацией об игре в Google. Конечно, игра будет на стадионе «Альянц» (он же стадион «Ювентус»). Стартовый свисток прозвучит 26 ноября в 22:45. Поражений не знает ни та, ни другая команда в течение 5 предыдущих матчей (хотя «Интер» один матч свёл вничью), идущий третьим «Милан» пока тут даже голос подать не может. И именно «Интеру» отдаёт предпочтение Google, оценивая шансы команд: 42% на команду Индзаги, по 29% на ничью и победу Аллегри. А что же по этому поводу могут сказать коллеги из BetBoom? Что предлагают букмекеры на этот день?

Итак, зачитаем сводку от BetBoom и начнём с сопоставления данных по исходам. Номинальным фаворитом здесь выглядит «Интер», на победу которого предлагается кэф 2.26. Ничья оценивается в виде кэфа 3.21, а на победу «Ювентуса» предлагается 3.46. Что ж, возможно, кэфы здесь даже снижены, но преимущество «Интера» обозначено (пусть и не такое большое). Что касается двойных кэфов, то преимущество тоже небольшое: 1.34 на победу «Интера» или ничью, те же 1.34 на победу любой из команд и 1.66 на победу «Ювентуса» или ничью.

Вторым пунктом обсуждения станут тоталы (как общие, так и индивидуальные тоталы команд). Букмекеры предлагают классические больше/меньше 2.5: кэф 2.12 на тотал выше этой отметки и кэф 1.75 на тотал ниже этой отметки. Даже с учётом склонности клубов и сборных Италии к оборонительному стилю мы должны прокомментировать подобные коэффициенты, опираясь на результаты пяти предыдущих встреч каждой из команд.

Приведём для начала результаты «Ювентуса»: все матчи в этом сезоне клуб пока провёл только в Серии А, а кубковый матч он сыграет только 4 января против «Салернитаны».

  • 7 октября. Ювентус 2:0 Торино.
  • 22 октября. Милан 0:1 Ювентус.
  • 28 октября. Ювентус 1:0 Верона.
  • 5 ноября. Фиорентина 0:1 Ювентус.
  • 11 ноября. Ювентус 2:1 Кальяри.

Беспроигрышная серия «Ювентуса» длится семь матчей: первое и пока единственное поражение в сезоне он потерпел от «Сассуоло», которому проиграл в гостях 2:4. Тотал больше 2.5 им был пробит тоже впервые с той игры как раз в матче против «Кальяри». Тотал больше 1.5 предлагается за 1.36, меньше 1.5 идёт за 3.25 (хотя его фиксировали трижды в матчах против «Милана», «Вероны» и «Фиорентины»).

Обратимся к «Интеру», который в этом сезоне играет в Лиге чемпионов: с учётом этих встреч его беспроигрышная серия составляет 9 матчей (победная насчитывает 6 матчей), и опять же пока только одно поражение вообще в сезоне.

  • 24 октября. Лига чемпионов. Интер 2:1 Ред Булл.
  • 29 октября. Серия А. Интер 1:0 Рома.
  • 4 ноября. Серия А. Аталанта 1:2 Интер.
  • 8 ноября. Лига чемпионов. Ред Булл 0:1 Интер.
  • 12 ноября. Серия А. Интер 2:0 Фрозиноне.

Как вы думаете, совпадением ли является то, что единственное поражение команда Индзаги в этом сезоне потерпела опять же от «Сассуоло»? Впрочем, оставим этот вопрос на совесть тем, кто любит искать подобные закономерности, но счёт 1:2 показывает, что и лидер чемпионата тоже может ошибаться. Тотал больше 2.5 был зафиксирован дважды (и оба раза со счётом 2:1), а последний раз тотал больше 3.5 (за него предлагается 3.87) был зафиксирован в матче против «Салернитаны», когда «нерадзурри» победили 4:0.

Вопрос о том, в чьи ворота именно будут залетать мячи, остаётся открытым. Ответы на вопрос «Обе ли забьют?» примерно равновероятны: «да» за 1.87, «нет» за 1.95. Если конкретно задать вопрос по клубам, то шансы увидеть голы у «Ювентуса» чуть пониже (вероятность того, что он не забьёт ни разу, оценивается кэфом 2.75 против кэфа 4 на ноль голов у «Интера»). А если конкретнее говорить о тоталах, то у «Юве» тотал больше 1 оценивается кэфом 2.07 при кэфе 1.77 на тотал меньше 1. В общем, у них будут шансы в контратаках или при шальных ударах, но не более того. А если говорить о тотале «Интера», то у них чуть пооптимтистичнее картина: тотал больше 1.25 за 1.8 против тотала меньше 1.25 за 2.03. В общем, перефразируя Ринуса Михелса, кто забьёт на один гол больше, тот и выиграл. И здесь эта философия уж слишком уместна.

Далее коротко пройдёмся по форам. Нулевая фора здесь оценивается в виде коэффициентов 2.35 на «Юве» и 1.62 на «Интер». Если поменять местами коэффициенты и чуть подкорректировать их по сотым долям, то получим фору (+0.5) для «Юве» (за 1.65) и (-0.5) для «Интера» за 2.28. То есть для «Юве» удержать ничью будет действительно серьёзным достижением по игре, но это не тот результат, который нужен им в таблице. Есть вариант с форой (+1) за 1.29 для хозяев и с форой (-1) за 3.71 для гостей, но тогда кое-кому придётся раскрыться.

И напоследок об авторах голов. Вероятность нулевой ничьи оценивается коэффициентом 10, вероятность открытия счёта «Интером» представлена в виде кэфа 1.88, а на первый гол в матче в исполнении «Ювентуса» кэф составляет 2.2. Фаворитом среди тех, кто первым укажет свою фамилию на табло, является Лаутаро Мартинес с кэфом 3.1 на свой гол. Чуть ниже идут Марко Арнаутович с кэфом 3.25, Маркус Тюрам с кэфом 3.5 и только затем появляются лидеры «бьянконерри» в лице Мойзе Кина, Аркадиуша Милика и Душана Влаховича (кэф 4 на каждого). И обратите внимание: в списке фаворитов фигурирует игрок юношеского состава «Интера» Амаду Сарр, на гол которого тоже даётся кэф 4.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 1.75.

Тенденция подсказывает: нас снова ждёт матч со множеством элементов борьбы, разных выигранных единоборств и жёстких стыков, но без россыпи опасных моментов и тем более голов. «Ювентусу» придётся играть вторым номером, чтобы не уступить. Если бы не турнирная ситуация, ничья бы его точно устроила при текущем соотношении сил.

Где смотреть матч Ювентус – Интер

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Ювентус – Интер
Дата проведения
26 ноября, 22.45, «Альянц Стэдиум»
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