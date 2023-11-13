Локателли сломал ребро в матче с «Кальяри» и не сыграет за Италию против Македонии и Украины

Теги Ювентус сборная Италии по футболу серия А Италия травмы Мануэль Локателли Здоровье Андреа Камбьязо Футбол

Мануэль Локателли из-за повреждения покинул расположение сборной Италии.

Полузащитник прошел обследование, которое выявило перелом ребра с небольшим смещением. Травма была получена в матче 12-го тура Серии А против «Кальяри» (2:1) в субботу.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти сообщил, что хавбека отправили обратно в Турин.

Также есть проблемы со здоровьем у защитника «Ювентуса» Андреа Камбьязо: по словам Спаллетти, у него опух голеностоп.

17 ноября Италия в квалификации Евро-2024 встретится с Северной Македонией, 20 ноября – с Украиной.

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8 комментариев

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2RIN
На пятой минуте сломал, но доиграл матч до конца, не хотел уходить с поля в свой первый раз с капитанской повязкой, Лока🖤🤍
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a2wai
Бедняга. Здоровья.
+3
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Zaurjuve
Где тонко , там и рвется 🤨
+3
-1
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Eziiko
Надеюсь к Интеру то восстановиться, а то у нас в полузащите совсем беда
+2
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juventus
Ответ Eziiko
Надеюсь к Интеру то восстановиться, а то у нас в полузащите совсем беда
перелом за две недели вряд ли вылечить 😒
+2
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Максим Максимов
Ответ Eziiko
Надеюсь к Интеру то восстановиться, а то у нас в полузащите совсем беда
я ломал ребра ...больничный сразу месяц , не меньше
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ADiPin
Ответ 2RIN
На пятой минуте сломал, но доиграл матч до конца, не хотел уходить с поля в свой первый раз с капитанской повязкой, Лока🖤🤍
справедливости ради, часто бывает, что люди ломают ребра и в первое время даже не ощущают это или вообще узнают об этом спустя года
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Максим Максимов
Ответ ADiPin
справедливости ради, часто бывает, что люди ломают ребра и в первое время даже не ощущают это или вообще узнают об этом спустя года
чушь не пори..я 4 раза ломал , первый раз я ещё 2 дня на работу ходил , хоть и болело
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