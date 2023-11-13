Локателли сломал ребро в матче с «Кальяри» и не сыграет за Италию против Македонии и Украины

Мануэль Локателли из-за повреждения покинул расположение сборной Италии.

Полузащитник прошел обследование, которое выявило перелом ребра с небольшим смещением. Травма была получена в матче 12-го тура Серии А против «Кальяри» (2:1) в субботу.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти сообщил, что хавбека отправили обратно в Турин.

Также есть проблемы со здоровьем у защитника « » : по словам Спаллетти, у него опух голеностоп.

17 ноября Италия в квалификации Евро-2024 встретится с Северной Македонией, 20 ноября – с Украиной.

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