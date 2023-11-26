Кадис – Реал Мадрид: прогноз на матч 26.11.2023, чемпионат Испании, Ла Лига

В воскресенье, на «Эстадио Нуэво Мирандилья» состоится матч 14 тура испанской Ла Лиги. Местный Кадис будет принимать Реал Карло Анчелотти. Встреча начнется в 20:30 по московскому времени.

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Рекомендованные ставки: победа Кадиса с форой +1,5 (1,57); тотал меньше 3 голов (1,63).

Кадис

Подопечные Серхио Гонсалеса традиционно решают задачу сохранения прописки в элитном дивизионе испанского футбола. На данном этапе Кадис справляется – команда занимает 16-ю строчку в турнирной таблице Примеры.

При этом следует отметить, что Кадис славится весьма приличной обороной. Команда Гонсалеса пропустила лишь 17 голов. Только один клуб может из второй половины таблицы Ла Лиги может похвастать таким результатом (Севилья).

Перед международной паузой Кадис съездил в гости к Хетафе. «Желто-синие» уступили со счетом 0:1.

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Реал

Главный тренер Реала Карло Анчелотти попал в крайне незавидное положение. На «бланкос» обрушилась настоящая лавина травм. По данным Relevo, к игре с Кадисом в ростере Реала будут только 15 (!) футболистов первой команды. Целая группа игроков находится в лазарете.

Отметим, что на больничный попали полузащитники Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени. Первый не вернется на поле в 2023 году, Тчуамени будет доступен к середине декабря. В расположении сборной Бразилии травму получил вингер и лидер атак «королевского клуба» Винисиус Жуниор. Ожидается, что он будет отсутствовать до февраля.

Также проблемы со здоровьем имеются у Джуда Беллингема. Его участие в матче с Кадисом под вопросом. Англичанин повредил плечо и пропустил финальные матчи своей национальной команды в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года.

Что касается самого Карло Анчелотти, то его вновь настойчиво сватают в сборную Бразилии. В то же время другие источники заверяют, что Папа Карло останется на «Сантьяго Бернабеу» и после завершения сезона 2023/2024. Якобы «Реал» собирается предложить опытнейшему тренеру новый двухлетний контракт и Анчелотти готов поставить свою подпись под документом.

Кадис – Реал Мадрид: история личных встреч

Суммарно соперники провели 30 матчей в рамках Ла Лиги. Как не тяжело догадаться – подавляющее преимущество на стороне Реала. «Бланкос» добыли 21 победу, уступив лишь четыре раза. Еще пять поединков завершились мировым исходом.

Последняя встреча на поле Кадиса состоялась 15 апреля. Тогда Реал одолел оппонента со счетом 2:0.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Кадис – Реал Мадрид

Невзирая на колоссальные кадровые потери, аналитики букмекерских контор продолжают считать Реал очевиднейшим фаворитом игры в Кадисе. БК BetBoom предлагает поставить на победу команды Карло Анчелотти с коэффициентом 1,5. Успех хозяев поля оценивают цифрой 6,52. Ничья идет за 4,49.

Реалу придется радикально перекроить состав и в частности довериться ветеранам – Тони Кроосу и Луке Модричу. Оба футболиста жалуются на роль запасных, теперь у «дедов» будет возможность получить больше игрового времени. Даже в усеченном варианте состава без ряда ключевых исполнителей «сливочные» вполне могут одолеть скромного соперника. Впрочем, мы не ждем разгрома Кадиса и предлагаем поставить на победу хозяев поля с плюсовой форой (+1,5). Букмекерская контора BetBoom дает на такой вариант развития событий кеф 1,57.

Как отмечалось выше, у Кадиса весьма крепкая оборона. С учетом проблем Реала мы не ждем очень результативного футбола. В качестве бонуса можно заиграть ставку тотал меньше трех голов. В БК BetBoom можно взять такое событие с коэффициентом 1,63.

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