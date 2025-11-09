Осинькин о 0:1 с «Ростовом»: «Соперник был более организован, каждый их игрок тактически думал быстрее, чем футболисты «Сочи». Мы должны быть свежие, заряженные»

Игорь Осинькин: «Ростов» был более организован, чем «Сочи».

Главный тренер «Сочи » Игорь Осинькин высказался о поражении команды от «Ростова » (0:1) в 15-м туре Мир РПЛ .

«Первые 15 минут первого тайма были вполне нормальные. Потом «Ростов», являющийся организованной командой, неплохо проявил себя, в том числе и тактически.

Мы не смогли на их сильные качества правильно отреагировать. Во втором тайме перед заменами мы немножко уже контролировали матч, у нас были моменты.

В целом «Ростов» был более организован, мобильнее, его сыгранность и лучшее взаимодействие давало ему в ключевые моменты преимущество.

У нас, конечно, не хватило определенной глубины, подготовленности некоторых футболистов, после травм сразу играли. Мы пытаемся каждый момент использовать для того, чтобы улучшить игру, но как‑то тяжеловато.

До этой игры у нас были три выездных матча, поэтому, наверное, психологически не хватило свежести. Мы должны правильно расставлять свои приоритеты, следующий матч всегда самый важный. Мы должны быть свежие, заряженные.

Не могу сказать, что сегодня не было страсти, но на определенном этапе «Ростов» нас тактически переигрывал. Каждый игрок ростовчан тактически думал быстрее, чем мы.

В плане настроя и самоотдачи не могу сказать ничего. Бились до конца и пытались выжать максимум из того, что у нас складывалось на поле», – сказал Осинькин.