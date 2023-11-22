Где смотреть Ювентус – Интер, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 26 ноября
В воскресенье, 26 ноября, сыграют Ювентус и Интер в 13 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ювентус – Интер
- Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
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