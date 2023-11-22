Где смотреть Ювентус – Интер, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 26 ноября

Теги Интер Ювентус серия А Италия Футбол

В воскресенье, 26 ноября, сыграют Ювентус и Интер в 13 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

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Во сколько играют Ювентус – Интер

  • Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.

Ювентус: все новости

Интер: все новости

Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости

Прогноз на матч Ювентус – Интер

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