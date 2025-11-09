Непомнящий про Батракова в «Монако»: «Я бы на его месте не спешил. Алексей не будет развиваться, если его приглашают не в роли основного игрока»

Валерий Непомнящий: на месте Батракова я бы не спешил ехать в «Монако».

Валерий Непомнящий оценил возможный переход Алексея Батракова в «Монако».

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что представители княжеского клуба связались с «Локомотивом » и готовы заплатить за полузащитника около 20 млн евро. Позднее в «Монако» опровергли эту информацию.

«В таких случаях мне трудно делиться своим мнением. Это выбор самого игрока о продолжении своей карьеры. Но я бы на его месте пока не спешил ехать в «Монако ».

Алексею нужно играть. Он не будет развиваться, если его приглашают не в роли основного игрока. Батракову стоит потерпеть еще годик. У нас нет четкого критерия, но на данный момент Батраков – один из лучших футболистов РПЛ . Это 100%.

Кроме хорошего предложения из европейских клубов должно сложиться очень многое. Нужно попасть к своему тренеру и в правильную команду, чтобы другая философия подходила футболисту.

Я даже не могу представить, какая роль будет у Батракова во Франции. В «Локомотиве» он основной футболист. Мы же видели много примеров, когда игрок блестяще выступает у себя, а в другой среде теряет свои качества», – сказал бывший главный тренер «Томи».