Алонсо о поражении «Реала» от «Ливерпуля»: «Нужно рассматривать все в контексте, не стоит делать окончательных выводов. Мы все проанализировали и обсудили»
Хаби Алонсо: не стоит делать выводов по матчу с «Ливерпулем».
Главный тренер «Реала» призвал не делать выводов по матчу с «Ливерпулем» (0:1) в Лиге чемпионов.
«Нужно рассматривать все в контексте. Были матчи самого разного типа. Не стоит делать окончательных выводов.
Мы все проанализировали и обсудили. Мы готовы и сейчас полностью сосредоточены на матче с «Райо», – сказал Алонсо.
«Реал» сыграет на выезде с «Райо Вальекано» в воскресенье в рамках 12-го тура Ла Лиги.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
