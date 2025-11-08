Алонсо о поражении «Реала» от «Ливерпуля»: «Нужно рассматривать все в контексте, не стоит делать окончательных выводов. Мы все проанализировали и обсудили»

Хаби Алонсо: не стоит делать выводов по матчу с «Ливерпулем».

Главный тренер «Реала » призвал не делать выводов по матчу с «Ливерпулем » (0:1) в Лиге чемпионов.

«Нужно рассматривать все в контексте. Были матчи самого разного типа. Не стоит делать окончательных выводов.

Мы все проанализировали и обсудили. Мы готовы и сейчас полностью сосредоточены на матче с «Райо», – сказал Алонсо .

«Реал» сыграет на выезде с «Райо Вальекано» в воскресенье в рамках 12-го тура Ла Лиги .