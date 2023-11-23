«Арсенал» выкупит Райю у «Брентфорда» за 27 млн фунтов

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брентфорд Давид Райя Футбол

Давид Райя присоединится к «Арсеналу» на постоянной основе.

В августе лондонский клуб арендовал вратаря «Брентфорда» с правом выкупа. 

«Канониры» решили активировать опцию полноценного трансфера испанца в 2024 году, сообщает Фабрицио Романо. «Арсенал» выкупит игрока за 27 миллионов фунтов. В июне следующего года в силу вступит долгосрочной контракт Райи с «Арсеналом», он уже подписан. 

В текущем сезоне АПЛ Давид провел 8 матчей и пропустил 6 голов. Его статистику можно найти здесь

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IntoTheRainBow
я очень сомневаюсь что там было решение Арсенала, автоматический выкуп скорее всего (к примеру если сыграет сколько-то минут)

иначе зачем Брентфорд отказался говорить с Тоттеном о трансфере за 30 и отдал в аренду в Арсенал за 3, купив сменщика за 13?

а Арсенал купил игрока в 2023 но по бухгалтерии пройдет как 2024
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus-light
Ответ Абдула Магомедсаидов
Не знаю чем Рамс хуже, но ему придется уйти если ничего не поменяется
Не страшно. Страшно, если Артета в июле опять запросит нового вратаря, потому что Райя привозит
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yaki
Ну это же вроде давно было известно, Арсенал не мог купить в ТО из ФФП.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Абдула Магомедсаидов
Не знаю чем Рамс хуже, но ему придется уйти если ничего не поменяется
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сан Икер
Пушкари, а час брит провинился , раз его экстренно убрали подальше от рамки ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Для Брентфорда хорошая сделка. Было очевидно, что они не удержат, а 27 миллионов хорошая цена.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IntoTheRainBow
Ответ Сан Икер
Пушкари, а час брит провинился , раз его экстренно убрали подальше от рамки ?
ему шею мылили только в путь, когда играл - спасал конечно но привозил немало, Райя откровенно говоря портачит не больше

Рамса защищать стали после того как на лавку уселся, забыли вот такие его перлы https://www.youtube.com/watch?v=0hPrFr4b29w

или такие https://www.youtube.com/watch?v=F5hCpTkhrhE - покопайся на Ютюбе с запросом ramsdale mistake, там немало

Райю уже сожрали бы выкинь он один такой фортель
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Айрат Ситдиков
Ответ IntoTheRainBow
я очень сомневаюсь что там было решение Арсенала, автоматический выкуп скорее всего (к примеру если сыграет сколько-то минут) иначе зачем Брентфорд отказался говорить с Тоттеном о трансфере за 30 и отдал в аренду в Арсенал за 3, купив сменщика за 13? а Арсенал купил игрока в 2023 но по бухгалтерии пройдет как 2024
Ну если сам игрок отказывается переходить в команду, то клуб неважно принял или нет даже лучшее предложение
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
felixdyadya
Думаю летом ремс переедет в другую команду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
дима кушов
Очередной вратарь который играет ногами и привозит голы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimkamelok
Невероятно переоценëнный вратарь. Ну да ладно, Арсеналу виднее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Karra
Ответ IntoTheRainBow
ему шею мылили только в путь, когда играл - спасал конечно но привозил немало, Райя откровенно говоря портачит не больше Рамса защищать стали после того как на лавку уселся, забыли вот такие его перлы https://www.youtube.com/watch?v=0hPrFr4b29w или такие https://www.youtube.com/watch?v=F5hCpTkhrhE - покопайся на Ютюбе с запросом ramsdale mistake, там немало Райю уже сожрали бы выкинь он один такой фортель
райа сходу начал выкидывать фортеля не хуже, матч с лансом он в одиночку слил
правда, последние пару игр провел без явных косяков
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artuom Batishev
Ответ S. A.
Непонятен этот трансфер, всё-таки Рамс в прошлом сезоне был хорош. Но мне также не понятен необоснованный хейт в адрес Райи, который начался после игры с Челси. Один матч провалил, и начали хейтить, как Хаверца
Хейт не из-за самого Райи, а из-за слов Артеты о "ротация при ошибках, будет играть сильнейший и т.п. " На деле это оказалось вранье и ротации не произошло даже после нескольких ошибок.

Если бы Артета сразу сказал "я делаю ставку только на этого вратаря и он будет беззаговорочно в старте" - это было бы понятно. Но Артета соврал и именно этим создал такую ситуацию.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IntoTheRainBow
Ответ Айрат Ситдиков
Ну если сам игрок отказывается переходить в команду, то клуб неважно принял или нет даже лучшее предложение
ну да, сидит такой Райя с зарплатой 25к в неделю в команде "на вылет" и отказывается переходить в Тоттенхэм

по репортам ТТХ просто мало дал, предложили 20 (в итоге взяли Викарио за 17)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий