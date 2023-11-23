«Арсенал» выкупит Райю у «Брентфорда» за 27 млн фунтов
Давид Райя присоединится к «Арсеналу» на постоянной основе.
В августе лондонский клуб арендовал вратаря «Брентфорда» с правом выкупа.
«Канониры» решили активировать опцию полноценного трансфера испанца в 2024 году, сообщает Фабрицио Романо. «Арсенал» выкупит игрока за 27 миллионов фунтов. В июне следующего года в силу вступит долгосрочной контракт Райи с «Арсеналом», он уже подписан.
В текущем сезоне АПЛ Давид провел 8 матчей и пропустил 6 голов. Его статистику можно найти здесь.
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иначе зачем Брентфорд отказался говорить с Тоттеном о трансфере за 30 и отдал в аренду в Арсенал за 3, купив сменщика за 13?
а Арсенал купил игрока в 2023 но по бухгалтерии пройдет как 2024
Рамса защищать стали после того как на лавку уселся, забыли вот такие его перлы https://www.youtube.com/watch?v=0hPrFr4b29w
или такие https://www.youtube.com/watch?v=F5hCpTkhrhE - покопайся на Ютюбе с запросом ramsdale mistake, там немало
Райю уже сожрали бы выкинь он один такой фортель
правда, последние пару игр провел без явных косяков
Если бы Артета сразу сказал "я делаю ставку только на этого вратаря и он будет беззаговорочно в старте" - это было бы понятно. Но Артета соврал и именно этим создал такую ситуацию.
по репортам ТТХ просто мало дал, предложили 20 (в итоге взяли Викарио за 17)