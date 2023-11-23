«Арсенал» выкупит Райю у «Брентфорда» за 27 млн фунтов

Давид Райя присоединится к «Арсеналу» на постоянной основе.

В августе лондонский клуб арендовал вратаря « » с правом выкупа.

«Канониры» решили активировать опцию полноценного трансфера испанца в 2024 году, сообщает Фабрицио Романо. «Арсенал» выкупит игрока за 27 миллионов фунтов. В июне следующего года в силу вступит долгосрочной контракт с « », он уже подписан.

В текущем сезоне АПЛ Давид провел 8 матчей и пропустил 6 голов. Его статистику можно найти здесь.

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