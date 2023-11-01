«Брентфорд» хочет 100 млн фунтов за Тоуни на фоне интереса «Челси» и «Арсенала». Новости о 60-миллионном ценнике боссов смешат
«Брентфорд» не планирует расставаться с Айвеном Тоуни до конца сезона.
По данным Sky Sports, руководство оценивает форварда в 100 млн фунтов и не готово отпустить его зимой, несмотря на интерес со стороны «Челси» и «Арсенала».
Отмечается, что члены совета директоров смеются, когда обсуждают новости о том, что цена нападающего – 50-60 млн фунтов.
Сейчас англичанин отбывает дисквалификацию за нарушение правил игры в букмекерских конторах – она рассчитана до 16 января.
Со статистикой выступлений лучшего бомбардира «Брентфорда» в прошлом сезоне можно ознакомиться здесь.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Помню за Вьери 50 млн платили, который около 30 за сезон клал
(кидай в чс, если обиделся. Я просто люблю констатировать факты)
Только первый никак в Челси не заиграет, а второй на данный момент лучший игрок мира
Так что ценник за Тоуни - норма
(Это же Англия, там свои цены)
Тоуни, при всем уважении, стоит максимум сорокет. Немолодой нап середняка, который выдал один околотоповый сезон, сыграл один матч за сборную Англии, еще и полгода вне футбола находится. Но для Боули это не аргументы.
(100 млн фунт = 120 млн евро)