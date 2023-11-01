«Брентфорд» хочет 100 млн фунтов за Тоуни на фоне интереса «Челси» и «Арсенала». Новости о 60-миллионном ценнике боссов смешат

«Брентфорд» не планирует расставаться с Айвеном Тоуни до конца сезона.

По данным Sky Sports, руководство оценивает форварда в 100 млн фунтов и не готово отпустить его зимой, несмотря на интерес со стороны « » и « ».

Отмечается, что члены совета директоров смеются, когда обсуждают новости о том, что цена нападающего – 50-60 млн фунтов.

Сейчас англичанин отбывает дисквалификацию за нарушение правил игры в букмекерских конторах – она рассчитана до 16 января.

Со статистикой выступлений лучшего бомбардира « » в прошлом сезоне можно ознакомиться здесь.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!