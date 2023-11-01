«Брентфорд» хочет 100 млн фунтов за Тоуни на фоне интереса «Челси» и «Арсенала». Новости о 60-миллионном ценнике боссов смешат

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брентфорд Айвен Тоуни деньги Футбол

«Брентфорд» не планирует расставаться с Айвеном Тоуни до конца сезона.

По данным Sky Sports, руководство оценивает форварда в 100 млн фунтов и не готово отпустить его зимой, несмотря на интерес со стороны «Челси» и «Арсенала».

Отмечается, что члены совета директоров смеются, когда обсуждают новости о том, что цена нападающего – 50-60 млн фунтов.

Сейчас англичанин отбывает дисквалификацию за нарушение правил игры в букмекерских конторах – она рассчитана до 16 января.

Со статистикой выступлений лучшего бомбардира «Брентфорда» в прошлом сезоне можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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Ваня Каламарчук
Меня смешат новости, когда кого-то смешат новости о том, что какого-то Тоуни хотят купить за 60 млн. евро…
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Jim Korbett
Таково формирование цены в АПЛ: в Серии А за такого форварда команды платят друг другу 10-20 млн, а в АПЛ они знают, что у покупателя денег хоть жопой ешь, а поэтому требуют под 100.
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TaR
«100 млн за Тоуни, господа». Третий сезон в Премьер Лиге к 27 годам и аж 40-50 голов.

Помню за Вьери 50 млн платили, который около 30 за сезон клал
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Nurzhan Zeynulla
Ответ rigobersong
2 стабильных сезона в АПЛ, 27 лет, если Мудрик, Кайседо стоили 100, то почему Тоуни должен стоить меньше?:)
гави педри 0 стабильных сезонов, каждый из этих бегунков оценивается в липовые 100 лямов по трансфермаркт, вот это настоящий фейспалм. Беллингем просто испепелил гави в класико

(кидай в чс, если обиделся. Я просто люблю констатировать факты)
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JohnnyMulka
Ответ Nurzhan Zeynulla
пхахахах, там за беллингема 100 млн евро отдали, за тоуни хотят 120 млн евро?)) (100 млн фунт = 120 млн евро)
За Кайседо отдали больше, чем за Беллингема

Только первый никак в Челси не заиграет, а второй на данный момент лучший игрок мира

Так что ценник за Тоуни - норма
(Это же Англия, там свои цены)
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Акира_1
Ответ JohnnyMulka
За Кайседо отдали больше, чем за Беллингема Только первый никак в Челси не заиграет, а второй на данный момент лучший игрок мира Так что ценник за Тоуни - норма (Это же Англия, там свои цены)
Чего не заиграет? Нормально сейчас Кайседо играет, освоился парень наконец-то. Что касается Беллингема, то он вообще на другой позиции ближе к атаке, так как его можно сравнить с Кайседо, цель которого опорная зона. Это такой бред сравнивать атакущего и центрального полузащитника вообщем и по количеству голов в частности. 😄
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Sekor
Ну пусть и дальше хочут и смеются )
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Александр Калачев
Ответ Ваня Каламарчук
Меня смешат новости, когда кого-то смешат новости о том, что какого-то Тоуни хотят купить за 60 млн. евро…
Ну Тоуни топ-форвард апл, он в середняки выбивает очень хорошие цифры по г+п и при этом играет крайне современно
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Гамаль Хайдаров
Ответ Ваня Каламарчук
Меня смешат новости, когда кого-то смешат новости о том, что какого-то Тоуни хотят купить за 60 млн. евро…
а меня они шокируют
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Yu123
1 нормальный сезон, год без игры, 28 лет, нормальные наценки сейчас на бруски английские
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
дикий оаерпрайс, но Боели это не остановит
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corazón blanco
100 миллионов за игрока, который год отбывает дисквалификацию, желание боссов Брэнфорда понятно, но думаю, что даже Боули на такое не способен. Хотя, возможно, мы еще не были свидетелями его предела, на это и сделан расчет)
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Shuller18
Ахаха)) Боули, вперед! Создал же клубу репутацию лошков, которых можно вот так разводить на дикое бабло.
Тоуни, при всем уважении, стоит максимум сорокет. Немолодой нап середняка, который выдал один околотоповый сезон, сыграл один матч за сборную Англии, еще и полгода вне футбола находится. Но для Боули это не аргументы.
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Акира_1
Боссы других команд АПЛ тоже угарают над тем, как Брентфорд решил поставить 120 миллионов за чела, который год уже не играет. Тут даже Боэли не клюнет, скорее всего, потому что Тони не школьник даже для таких цен.
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alisa dvoikina
У него ещё и контракт через 1.5 года заканчивается. Действительно смешно, что 60 вообще предлагают
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Zarmun En
Так правильно, купи Тоуни за 100млн и получи фрибет на ставку до 100млн!! Выгодно!!
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Кокич
Мем "Том Круз смеется" ©
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Nurzhan Zeynulla
пхахахах, там за беллингема 100 млн евро отдали, за тоуни хотят 120 млн евро?))
(100 млн фунт = 120 млн евро)
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