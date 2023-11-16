«Челси» рассматривает Осимхена и Тоуни, приоритет – форвард «Наполи»

« » намерен усилить атаку и интересуется и .

Приоритетная трансферная цель «синих» – форвард « », который не может договориться с итальянским клубом о новом контракте. При этом неаполитанцы если и согласятся продать Осимхена, то не раньше лета.

Вариант с Тоуни также рассматривает « », который рассчитывает сбить цену за нападающего «Брентфорда» зимой до уровня ниже 55 млн фунтов.

Статистика Осимхена – здесь, Тоуни – здесь.

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