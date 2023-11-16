«Челси» рассматривает Осимхена и Тоуни, приоритет – форвард «Наполи»

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Наполи Брентфорд Айвен Тоуни Виктор Осимхен Футбол

«Челси» намерен усилить атаку и интересуется Виктором Осимхеном и Айвеном Тоуни.

Приоритетная трансферная цель «синих» – форвард «Наполи», который не может договориться с итальянским клубом о новом контракте. При этом неаполитанцы если и согласятся продать Осимхена, то не раньше лета.

Вариант с Тоуни также рассматривает «Арсенал», который рассчитывает сбить цену за нападающего «Брентфорда» зимой до уровня ниже 55 млн фунтов.

Статистика Осимхена – здесь, Тоуни – здесь.

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2 комментария

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Азрет-Али Айбазов
Ответ Плацкарт Вагоныч
Девиз Челси сегодня - чем больше темнокожих форвардов, тем лучше :)
справедливости ради надо признать, что, ребята из Африки имеют хорошие физические данные. А если есть талант и навыки, то они становятся классными футболистами.
АПЛ лига быстрая, по большей части силовая. Виктор должен отлично вписаться. Такие футболисты там всегда будут цениться.
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