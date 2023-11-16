«Челси» рассматривает Осимхена и Тоуни, приоритет – форвард «Наполи»
«Челси» намерен усилить атаку и интересуется Виктором Осимхеном и Айвеном Тоуни.
Приоритетная трансферная цель «синих» – форвард «Наполи», который не может договориться с итальянским клубом о новом контракте. При этом неаполитанцы если и согласятся продать Осимхена, то не раньше лета.
Вариант с Тоуни также рассматривает «Арсенал», который рассчитывает сбить цену за нападающего «Брентфорда» зимой до уровня ниже 55 млн фунтов.
Статистика Осимхена – здесь, Тоуни – здесь.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
АПЛ лига быстрая, по большей части силовая. Виктор должен отлично вписаться. Такие футболисты там всегда будут цениться.