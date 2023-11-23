Лапорта о травме Гави: «Важно, чтобы он восстановился. У «Барсы» очень конкурентоспособный состав, у Хави достаточно элементов, чтобы продолжить хорошую кампанию»

Теги Барселона Хави травмы Жоан Лапорта Гави Футбол

Президент «Барселоны» высказался о травме полузащитника Гави.

19-летний футболист получил травму колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1). У него выявлены разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска. Гави выбыл на 7-9 месяцев.

«Это досадная травма. Важно, чтобы он восстановился, потому что Гави может многое предложить в настоящем и в будущем. Клуб на его стороне во всем, что необходимо. Мы доверяем нашему спортивному директору Деку. 

В принципе, мы считаем, что у нас очень конкурентоспособный состав и что у тренера [Хави] достаточно элементов, чтобы продолжить хорошую кампанию», – сказал Жоан Лапорта.

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2 комментария

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Ювентиниус
Главное непревратился в Фати после травмы
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