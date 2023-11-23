Лапорта о травме Гави: «Важно, чтобы он восстановился. У «Барсы» очень конкурентоспособный состав, у Хави достаточно элементов, чтобы продолжить хорошую кампанию»

Президент «Барселоны» высказался о травме полузащитника Гави.

19-летний футболист получил травму колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1). У него выявлены разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска. Гави выбыл на 7-9 месяцев.

«Это досадная травма. Важно, чтобы он восстановился, потому что может многое предложить в настоящем и в будущем. Клуб на его стороне во всем, что необходимо. Мы доверяем нашему спортивному директору Деку.

В принципе, мы считаем, что у нас очень конкурентоспособный состав и что у тренера [ ] достаточно элементов, чтобы продолжить хорошую кампанию», – сказал .

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?