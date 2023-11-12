После травм Леау и Калабрии в «Милане» 16 мышечных повреждений с начала сезона. Пиоли недоумевает: «Это уже не просто невезение, не могу объяснить»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия травмы Лечче Давиде Калабрия Рафаэл Леау Здоровье Футбол

Рафаэл Леау получил травму в матче «Милана» с «Лечче».

Вингер был заменен на 10-й минуте игры 12-го тура Серии А в связи с травмой приводящей мышцы. Также после первого тайма не смог играть дальше защитник Давиде Калабрия – у него аналогичное повреждение.

С начала сезона в «Милане» выявлено 16 мышечных травм. Стефано Пиоли прокомментировал это на пресс-конференции после ничьей с «Лечче» (2:2).

«У нас действительно много подобных травм, и, честно говоря, я не нахожу этому объяснения.

Это уже не может быть просто невезением. При столь частых играх уровни физической и психологической нагрузки возрастают, и это может влиять на футболистов», – сказал главный тренер «Милана».

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