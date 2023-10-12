Окафор попал в ДТП после матча с «Дженоа». Вингер «Милана» покинул расположение сборной Швейцарии, его здоровьем решили не рисковать

Теги Милан серия А Италия травмы происшествия Сборная Швейцарии по футболу квалификация Евро-2024 Ноа Окафор Здоровье Футбол

Вингер «Милана» Ноа Окафор покинул расположение сборной Швейцарии.

Как сообщает Football Italia, Окафор попал в ДТП в прошлую субботу после матча Серии А против «Дженоа» (1:0). Вингер находился на пассажирском сидении автомобиля и получил незначительные травмы, в том числе рассечение над бровью.

Врачи сборной Швейцари не рекомендовали Окафору принимать участие в октябрьских матчах, опасаясь, что проблемы могут усугубиться при игре головой. Вингер вернется в расположение «Милана».

Напомним, Швейцария сыграет против Беларуси в отборе Евро-2024 15 октября. Матч против сборной Израиля, который должен был состояться сегодня, перенесен по решению УЕФА из-за атаки на страну группировки ХАМАС.

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