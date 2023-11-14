Лучший бомбардир «Милана» Жиру отстранен на 2 матча за споры с судьей в конце игры с «Лечче»
Оливье Жиру пропустит два ближайших матча «Милана» в Серии А.
Француз был удален в конце игры с «Лечче» (2:2) в 12-м туре за недовольство решением судьи Розарио Абиссо.
Дисквалификация увеличена до двух матчей. Таким образом, форвард пропустит встречи с «Фиорентиной» (25 ноября) и «Фрозиноне» (2 декабря).
Жиру забил 7 голов в текущем чемпионате Италии и лидирует в «Милане» по этому показателю. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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