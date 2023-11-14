Лучший бомбардир «Милана» Жиру отстранен на 2 матча за споры с судьей в конце игры с «Лечче»

Теги Милан Фиорентина серия А Италия дисквалификации судьи Лечче Фрозиноне Оливье Жиру Розарио Абиссо Футбол

Оливье Жиру пропустит два ближайших матча «Милана» в Серии А.

Француз был удален в конце игры с «Лечче» (2:2) в 12-м туре за недовольство решением судьи Розарио Абиссо.

Дисквалификация увеличена до двух матчей. Таким образом, форвард пропустит встречи с «Фиорентиной» (25 ноября) и «Фрозиноне» (2 декабря).

Жиру забил 7 голов в текущем чемпионате Италии и лидирует в «Милане» по этому показателю. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Stantheman1997
Ну с такой ротацией состава при Пиоли, дед решил что это единственный вариант отдохнуть
Респект за смекалку
+3
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+2
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Vistery
Помянем Милан в гонке за скудетто. В четверке бы удержаться
+1
0
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kmish
Лучший во всем
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Игорь Новиков
Это ещё нормально. Могли больше дать.

Лишь бы не Йович вместо него играл.
0
0
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