Дмитрий Черышев покинул андоррскую «Санта-Колому»

Теги премьер-лига Россия отставки Дмитрий Черышев Санта-Колома высшая лига Андорра Дэн Мильштейн Футбол

Дмитрий Черышев ушел с поста главного тренера андоррской «Санта-Коломы».

Российский тренер и отец полузащитника Дениса Черышева возглавлял команду с июля 2022 года.

– Мы вошли в историю андоррского футбола, решили огромную задачу, прошли два раунда Лиги конференций, показали достойную игру против АЗ.

Сейчас команда находится на третьем месте в чемпионате, но наступил момент, когда пора двигаться дальше.

– Это было ваше решение?

– Это совместное решение – мое, генерального директора, людей, которые находились в клубе.

Дэн Мильштейн (хоккейный агент и владелец клуба – Sports.ru) решения не принимал, мы уже поставили его перед фактом, – сказал Дмитрий Черышев.

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2 комментария

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Партизанен
Жалко, неплохо получалось . Больше не буду болеть за « Санту-Колому»
+3
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