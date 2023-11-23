Дмитрий Черышев покинул андоррскую «Санта-Колому»
Дмитрий Черышев ушел с поста главного тренера андоррской «Санта-Коломы».
Российский тренер и отец полузащитника Дениса Черышева возглавлял команду с июля 2022 года.
– Мы вошли в историю андоррского футбола, решили огромную задачу, прошли два раунда Лиги конференций, показали достойную игру против АЗ.
Сейчас команда находится на третьем месте в чемпионате, но наступил момент, когда пора двигаться дальше.
– Это было ваше решение?
– Это совместное решение – мое, генерального директора, людей, которые находились в клубе.
Дэн Мильштейн (хоккейный агент и владелец клуба – Sports.ru) решения не принимал, мы уже поставили его перед фактом, – сказал Дмитрий Черышев.
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