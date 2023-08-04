Черышев и Мусаев вывели свои клубы в 3-й отборочный раунд Лиги конференций. «Санта-Колома» сыграет с АЗ, «Сабах» – с «Партизаном»

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Дмитрий Черышев и Мурад Мусаев вывели свои клубы в 3-й отборочный раунд Лиги конференций.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА андоррская «Санта-Колома» под руководством Дмитрия Черышева по сумме двух матчей обыграла черногорскую «Сутьеску» (0:2, 3:0). В 3-м раунде команда сыграет против АЗ.

Азербайджанский «Сабах», который возглавляет Мурад Мусаев, обыграл РФШ (2:0, 2:1). В 3-м отборочном раунде команда сыграет с сербским «Партизаном».

Норвежский «Буде-Глимт», в составе которого выступает россиянин Никита Хайкин, по сумме двух матчей обыграл чешский «Богемианс-1905» (3:0, 4:2) и также вышел в следующий раунд, где сыграет с армянским «Пюником».

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7 комментариев

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Хорошая новость. Даже не знал, что они работают сейчас с этими клубами.
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> Израильтянин Никита Хайкин
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Для андоррского клуба разгромить черногорский - серьёзное достижение, на мой взгдяд. И вряд ли полагались на звёзд, значит, тренерская работа.
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Круто, учись Стас)
P.s. Комменты накрылись похоже?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Хорошая новость. Даже не знал, что они работают сейчас с этими клубами.
так надо все новости читать, а не только о Месси и Роналду
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Ответ yrok77
так надо все новости читать, а не только о Месси и Роналду
Нахрена? Если твоя жизнь так скучна что в ней кроме футбола ничего нет, то ок или если твоя жизнь связанна с футболом, например работаешь в этой сфере. А так если футбол это просто хобби, то смысла следить за всеми футболистами мира и всеми тренерами мира нафиг не надо.
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Ответ Best game on Earth
Для андоррского клуба разгромить черногорский - серьёзное достижение, на мой взгдяд. И вряд ли полагались на звёзд, значит, тренерская работа.
Это и правда сенсация !
Да ещё отыграться дома после 0:2 в Черногории и вырвать победу в допах не доводя до пенальти !
У Сабаха абсолютно ожидаемый результат , хотя и почудили маленько )))
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