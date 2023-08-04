Черышев и Мусаев вывели свои клубы в 3-й отборочный раунд Лиги конференций. «Санта-Колома» сыграет с АЗ, «Сабах» – с «Партизаном»

Дмитрий Черышев и Мурад Мусаев вывели свои клубы в 3-й отборочный раунд Лиги конференций.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА андоррская « » под руководством Дмитрия Черышева по сумме двух матчей обыграла черногорскую «Сутьеску» (0:2, 3:0). В 3-м раунде команда сыграет против .

Азербайджанский « », который возглавляет , обыграл РФШ (2:0, 2:1). В 3-м отборочном раунде команда сыграет с сербским «Партизаном».

Норвежский «Буде-Глимт», в составе которого выступает россиянин Никита Хайкин, по сумме двух матчей обыграл чешский «Богемианс-1905» (3:0, 4:2) и также вышел в следующий раунд, где сыграет с армянским «Пюником».

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