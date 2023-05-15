Дмитрий Черышев об Андорре: «Высокий уровень жизни, но страна – очень дорогая. Я закупаюсь в Испании, а в местных магазинах покупаю, только если нужно что-то очень быстро»

Теги Дмитрий Черышев Sports.ru Санта-Колома высшая лига Андорра Футбол

Дмитрий Черышев рассказал, что ездит за покупками из Андорры в Испанию.

– Андоррцы – что это за люди?

– Они разговаривают на каталонском языке. Есть люди, которые не хотят говорить на испанском. Правда, я не знаю – они не владеют испанским или просто не хотят говорить на нем. И вот ты им что-то объясняешь, а они отвечают на каталонском. Хотя прекрасно тебя понимают. А вообще, местные очень спокойные, ведут свой образ жизни: утром идут позавтракать в кафешечку, на улицах стоят в стороночке, беседуют. Очень добрые люди.

Здесь полно иностранцев – например, аргентинцев. Когда начинается зимний сезон, многие ходят по городу с лыжами. Многие иностранцы в сезон устраиваются здесь на работу – в бары, рестораны, гостиницы, даже фитнес-тренерами и физиотерапевтами. А потом возвращаются к себе.

– О чем мечтают местные?

– Это очень сложный вопрос. Наверное, они мечтают просто спокойно жить и заниматься своими делами. Получать от всего удовольствие.

Здесь высокий уровень жизни. Но и страна – очень дорогая. Цены выше, чем в Испании. На овощи и фрукты – так точно. Рыба – привозная. Поскольку здесь быстрая горная река, единственная местная рыба – форель. Другая рыба стоит намного-намного дороже, чем в Испании. Мясо, может, где-то еще свое и есть, но его чаще тоже завозят из Испании.

Я закупаюсь в магазине Mercadona – это как «Магнит» в России. Выезжаю из дома, еду в Испанию в город Сео-де-Уржель, 15 километров. И набираю рыбу, мясо, овощи, сухофрукты. В местных магазинах покупаю, только если нужно что-то очень быстро.

– Местное блюдо, которое вас удивило.

– Здесь испанская пища, но мне очень нравятся супы. Особенно эскуделья. Там мясо, колбасы, макароны, много капусты, картошка. Вроде всего накидали, но какой-то особенный вкус. Если я хочу поесть в ресторане, то всегда заказываю супы, – сказал главный тренер «Санта-Коломы» в интервью Sports.ru.

«Наш капитан тренируется после работы на ферме». Интервью Дмитрия Черышева об Андорре и покое в горах

28 комментариев

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0mertas626
"Наверное, они мечтают просто спокойно жить и заниматься своими делами. Получать от всего удовольствие"
Вот что надо бы прописывать в качестве национальной идеи и пропагандировать из каждого утюга.
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Красный чай
Ответ 0mertas626
"Наверное, они мечтают просто спокойно жить и заниматься своими делами. Получать от всего удовольствие" Вот что надо бы прописывать в качестве национальной идеи и пропагандировать из каждого утюга.
Любой народ и так этого хочет и без всякой пропаганды, но только не всякая власть этого хочет для своего народа, поэтому начинает придумывать про "особый путь"
+37
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Полуэктов Пётр
Ответ pogbadrogba
Вот сейчас СВО и показала, для чего нужна национальная идея🤷‍♂️ А если внутри много национальностей, это не значит, что у каждой должна быть своя какая то цель или идея, это значит, что, живя под «одной крышей» нужно вместе делать страну лучше
И каким же образом война вам это показала?
+12
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Саша Пушкин
Ответ Полуэктов Пётр
А зачем вообще нужна такая штука, как "национальная идея"? Почему такое кол-во разных людей должны придерживаться какой-то общей идеи? Это не говоря уже о том, что внутри одной страны (включая Андорру) куча разных национальностей. Значит, если существует "национальная идея", то она не для всех граждан страны, а только при соблюдении верной комбы из нации+гражданства?
Речь о том, что в наших широтах хозяева страны постоянно стараются насадить нам какую-то человеконенавистническую идею и убедить нас, что мы живём в кольце врагов, а то втирают про какое-то мнимое превосходство и особую духовность и под эти разговоры эти мерзкие люди крутят свои темные делишки, обогащаются или просто реализуют свои больные фантазии, подавляют собственные комплексы и отыгрываясь за прошлые обиды.
Предложенное выше, могло бы быть неплохой, но пусть и наивной альтернативой всего этого мрака. По крайней мере к этому надо стремиться.
+12
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hulk&boloto
Я тоже закупаюсь в семьшагов, а не в "элитном" перекрестке, пожалейте меня...
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Назар Игорь
Вспоминаются старые добрые времена когда приезжали за 150 - 200 км. в столицу за колбасой.
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Djonjo
Ответ Husein Beno
Он что, за рубли играет?
Он уже давно не играет)
+2
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Валера, уходи!!!
Ответ Саша Пушкин
Так же как и во всем остальном мире, хозяева заставляют работать своих крепостных: делиться благами и не мешать развиваться. Наши же всё никак не нажрутся, да еще и в какие-то вредные авантюры вечно лезут.
В 00 активно делились, и что вышло? Все всё просрали в Анталиях В прямом смысле слова. Никто лучше Работать не стал
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Геннадий Тёкин
Уровень жизни такой высокий, что приходится за едой в соседнею страну ездить...
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PhilZem
«Получать от всего удовольствие». Это точно он про людей говорит?
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Ростов-на-Дону
Димочка, приезжай к нам, в "Чижик", закупаться!
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Isshin88
Ответ Полуэктов Пётр
А зачем вообще нужна такая штука, как "национальная идея"? Почему такое кол-во разных людей должны придерживаться какой-то общей идеи? Это не говоря уже о том, что внутри одной страны (включая Андорру) куча разных национальностей. Значит, если существует "национальная идея", то она не для всех граждан страны, а только при соблюдении верной комбы из нации+гражданства?
Во всём мире нация = принадлежность к гражданству. То что в СССР указывали в графе национальность во всём мире значит этническая принадлежность.

По поводу абстрактной национальной идеи согласен. Это лишнее. Нормальные люди просто хотят спокойно жить, чтобы их никто не трогал - ни свои, ни чужие. Для этого не нужна никакая идея. Идею обычно придумывают потенциальные эксплуататоры государственные или маньяки вроде Гитлера с Муссолини.
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Саша Пушкин
Ответ Валера, уходи!!!
Ну а как иначе заставить крепостных работать?
Так же как и во всем остальном мире, хозяева заставляют работать своих крепостных: делиться благами и не мешать развиваться.
Наши же всё никак не нажрутся, да еще и в какие-то вредные авантюры вечно лезут.
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Саша Пушкин
Ответ Валера, уходи!!!
и где результаты труда этих людей (мы же говорим не про отдельные примеры, хоть личные, хоть соседей), а "людей" как нации? почему мы до сих пор на сырьевой игле сидим, если вокруг "нормальные люди работали и добились многого"? или вы тоже про впечатления от соседей и коллег, в основном барыг, которые в большинстве своем добились чего то там, в результате того что всем остальным на халяву раздали денег в отрыве от их реальной производительности труда... кроме ворья и барыг я не вижу в России людей, которые "работали и добились многого"... тот же Галицкий при всем к нему уважении на поверку обычный барыга - купи-продай...
На чем "сидеть" в масштабах страны, определяют как раз верхние фейсы, а они предпочитают авантюры и очевидно , в своем нынешнем составе, не способны к развитию и креативному подходу, а предпочитают проедать и эксплуатировать наследие предыдущей, более развитой цивилизации и снимать сливки с продажи природных богатств .
Ты с чем спорить то пытаешься? Ты сам обозначил временной отрезок с 2000-х.
Я заявляю, что тот, хотел работать и зарабатывать за это время, имел возможность себя реализовать и сделал это. Причем возможностей у нас было на порядок больше, чем у предыдущих поколений.
Ты же, подобными разговорами выдаешь в себе лишь завистливого неудачника и киваешь на "проклятых барыг". Хотя сфер и направлений, где наш соотечественник мог бы подняться гораздо больше. Завязывай!
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Дядя ТУРА
Ответ Назар Игорь
Вспоминаются старые добрые времена когда приезжали за 150 - 200 км. в столицу за колбасой.
колбаска это навязанный западом стереотип
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