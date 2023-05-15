Дмитрий Черышев об Андорре: «Высокий уровень жизни, но страна – очень дорогая. Я закупаюсь в Испании, а в местных магазинах покупаю, только если нужно что-то очень быстро»

Дмитрий Черышев рассказал, что ездит за покупками из Андорры в Испанию.

– Андоррцы – что это за люди?

– Они разговаривают на каталонском языке. Есть люди, которые не хотят говорить на испанском. Правда, я не знаю – они не владеют испанским или просто не хотят говорить на нем. И вот ты им что-то объясняешь, а они отвечают на каталонском. Хотя прекрасно тебя понимают. А вообще, местные очень спокойные, ведут свой образ жизни: утром идут позавтракать в кафешечку, на улицах стоят в стороночке, беседуют. Очень добрые люди.

Здесь полно иностранцев – например, аргентинцев. Когда начинается зимний сезон, многие ходят по городу с лыжами. Многие иностранцы в сезон устраиваются здесь на работу – в бары, рестораны, гостиницы, даже фитнес-тренерами и физиотерапевтами. А потом возвращаются к себе.

– О чем мечтают местные?

– Это очень сложный вопрос. Наверное, они мечтают просто спокойно жить и заниматься своими делами. Получать от всего удовольствие.

Здесь высокий уровень жизни. Но и страна – очень дорогая. Цены выше, чем в Испании. На овощи и фрукты – так точно. Рыба – привозная. Поскольку здесь быстрая горная река, единственная местная рыба – форель. Другая рыба стоит намного-намного дороже, чем в Испании. Мясо, может, где-то еще свое и есть, но его чаще тоже завозят из Испании.

Я закупаюсь в магазине Mercadona – это как «Магнит» в России. Выезжаю из дома, еду в Испанию в город Сео-де-Уржель, 15 километров. И набираю рыбу, мясо, овощи, сухофрукты. В местных магазинах покупаю, только если нужно что-то очень быстро.

– Местное блюдо, которое вас удивило.

– Здесь испанская пища, но мне очень нравятся супы. Особенно эскуделья. Там мясо, колбасы, макароны, много капусты, картошка. Вроде всего накидали, но какой-то особенный вкус. Если я хочу поесть в ресторане, то всегда заказываю супы, – сказал главный тренер «Санта-Коломы» в интервью .ru.

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