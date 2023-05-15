Дмитрий Черышев об Андорре: «Высокий уровень жизни, но страна – очень дорогая. Я закупаюсь в Испании, а в местных магазинах покупаю, только если нужно что-то очень быстро»
Дмитрий Черышев рассказал, что ездит за покупками из Андорры в Испанию.
– Андоррцы – что это за люди?
– Они разговаривают на каталонском языке. Есть люди, которые не хотят говорить на испанском. Правда, я не знаю – они не владеют испанским или просто не хотят говорить на нем. И вот ты им что-то объясняешь, а они отвечают на каталонском. Хотя прекрасно тебя понимают. А вообще, местные очень спокойные, ведут свой образ жизни: утром идут позавтракать в кафешечку, на улицах стоят в стороночке, беседуют. Очень добрые люди.
Здесь полно иностранцев – например, аргентинцев. Когда начинается зимний сезон, многие ходят по городу с лыжами. Многие иностранцы в сезон устраиваются здесь на работу – в бары, рестораны, гостиницы, даже фитнес-тренерами и физиотерапевтами. А потом возвращаются к себе.
– О чем мечтают местные?
– Это очень сложный вопрос. Наверное, они мечтают просто спокойно жить и заниматься своими делами. Получать от всего удовольствие.
Здесь высокий уровень жизни. Но и страна – очень дорогая. Цены выше, чем в Испании. На овощи и фрукты – так точно. Рыба – привозная. Поскольку здесь быстрая горная река, единственная местная рыба – форель. Другая рыба стоит намного-намного дороже, чем в Испании. Мясо, может, где-то еще свое и есть, но его чаще тоже завозят из Испании.
Я закупаюсь в магазине Mercadona – это как «Магнит» в России. Выезжаю из дома, еду в Испанию в город Сео-де-Уржель, 15 километров. И набираю рыбу, мясо, овощи, сухофрукты. В местных магазинах покупаю, только если нужно что-то очень быстро.
– Местное блюдо, которое вас удивило.
– Здесь испанская пища, но мне очень нравятся супы. Особенно эскуделья. Там мясо, колбасы, макароны, много капусты, картошка. Вроде всего накидали, но какой-то особенный вкус. Если я хочу поесть в ресторане, то всегда заказываю супы, – сказал главный тренер «Санта-Коломы» в интервью Sports.ru.
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Вот что надо бы прописывать в качестве национальной идеи и пропагандировать из каждого утюга.
Предложенное выше, могло бы быть неплохой, но пусть и наивной альтернативой всего этого мрака. По крайней мере к этому надо стремиться.
По поводу абстрактной национальной идеи согласен. Это лишнее. Нормальные люди просто хотят спокойно жить, чтобы их никто не трогал - ни свои, ни чужие. Для этого не нужна никакая идея. Идею обычно придумывают потенциальные эксплуататоры государственные или маньяки вроде Гитлера с Муссолини.
Наши же всё никак не нажрутся, да еще и в какие-то вредные авантюры вечно лезут.
Ты с чем спорить то пытаешься? Ты сам обозначил временной отрезок с 2000-х.
Я заявляю, что тот, хотел работать и зарабатывать за это время, имел возможность себя реализовать и сделал это. Причем возможностей у нас было на порядок больше, чем у предыдущих поколений.
Ты же, подобными разговорами выдаешь в себе лишь завистливого неудачника и киваешь на "проклятых барыг". Хотя сфер и направлений, где наш соотечественник мог бы подняться гораздо больше. Завязывай!