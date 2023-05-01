Владелец «Санта-Коломы» о выходе в Лигу конференций: «Доволен Черышевым. Он проделал великолепную работу и как тренер, и как селекционер»

Теги Дмитрий Черышев Санта-Колома высшая лига Андорра Дэн Мильштейн Лига Конференций УЕФА Футбол

Владелец «Санта-Коломы» доволен выходом клуба в Лигу конференций.

Команду из Андорры тренирует Дмитрий Черышев.

«Лига конференций - не потолок в этом сезоне. У нас еще финал Кубка Андорры, который мы намерены выиграть. Планы у нас большие.

За три недели до старта сезона у нас не было ни тренера, ни состава, а контракты были только у двух футболистов. Очень доволен Дмитрием Черышевым, он проделал великолепную работу и как тренер, и как селекционер. Он мотивирует команду на победы.

Рад за ребят, в кратчайший срок и без полноценной подготовки в межсезонье они смогли добиться таких целей. Но это только начало. Дальше — больше и лучше, — сказал Дэн Мильштейн.

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1 комментарий

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psixyec
Достойный соперник для Ливерпуля в следующем сезоне.
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