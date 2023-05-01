Владелец «Санта-Коломы» о выходе в Лигу конференций: «Доволен Черышевым. Он проделал великолепную работу и как тренер, и как селекционер»
Владелец «Санта-Коломы» доволен выходом клуба в Лигу конференций.
Команду из Андорры тренирует Дмитрий Черышев.
«Лига конференций - не потолок в этом сезоне. У нас еще финал Кубка Андорры, который мы намерены выиграть. Планы у нас большие.
За три недели до старта сезона у нас не было ни тренера, ни состава, а контракты были только у двух футболистов. Очень доволен Дмитрием Черышевым, он проделал великолепную работу и как тренер, и как селекционер. Он мотивирует команду на победы.
Рад за ребят, в кратчайший срок и без полноценной подготовки в межсезонье они смогли добиться таких целей. Но это только начало. Дальше — больше и лучше, — сказал Дэн Мильштейн.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
1 комментарий