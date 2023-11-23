Клубы РПЛ интересовались Эль-Гази, поддержавшим Палестину. Агенты экс-игрока «Майнца» отвергли переезд в Россию (Metaratings.ru)

Игрок, поддержавший Палестину в конфликте с Израилем, привлек интерес клубов РПЛ.

«Майнц» ранее расторг контракт с , выразившим поддержку Палестине.

Как сообщает Metaratings.ru, к 28-летнему полузащитнику из Нидерландов проявляли интерес несколько российских клубов.

В данный момент представители игрока категорично отвергли возможность обсуждения переезда в Россию.

Подробная статистика выступлений Анвара – здесь.

«Майнц» расторг контракт с Эль-Гази, который поддержал Палестину. Теперь им займется полиция

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?