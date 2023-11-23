Клубы РПЛ интересовались Эль-Гази, поддержавшим Палестину. Агенты экс-игрока «Майнца» отвергли переезд в Россию (Metaratings.ru)

Теги Майнц премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Анвар Эль-Гази агенты Политика Футбол

Игрок, поддержавший Палестину в конфликте с Израилем, привлек интерес клубов РПЛ.

«Майнц» ранее расторг контракт с Анваром Эль-Гази, выразившим поддержку Палестине.

Как сообщает Metaratings.ru, к 28-летнему полузащитнику из Нидерландов проявляли интерес несколько российских клубов.

В данный момент представители игрока категорично отвергли возможность обсуждения переезда в Россию.

Подробная статистика выступлений Анвара – здесь.

«Майнц» расторг контракт с Эль-Гази, который поддержал Палестину. Теперь им займется полиция

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16 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Назар Игорь
Какие конкретно клубы РПЛ интересовались? Вероятно Ахмат или Рубин?
Динамо Махачкала
+14
-2
+12
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Leon Petov
Эх, такого игрока Динамо Махачкала упустило
+12
-2
+10
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Potapson
Едет в Маккаби?
+7
0
+7
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евГений
Ответ Zenith forever
Парень узнал, что в России играет Промес, и категорически отказался к нам ехать.
Причем здесь вообще Промес лмао

Так-то Эль Гази вполне себе за сборную Нидерландов выступал, как и Квинси. Это скорее наоборот могло сыграть в фактор +

Хотя да, почему я жду хоть какой-то логической цепочки от болельщика зенита😁
+5
-2
+3
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a2wai
В данный момент отвергли, но если предложений не будет, то увы.

Хотя, скорее всего, он пропишется у саудитов.
+2
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+2
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Алексей Филиппов
Мету слушать вообще не стоит, как обычно новости сами придумывают
+2
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Максим Раскольников
агенты спасли
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sled
А мыло не ест!
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валя_стакан
Пусть в свою любимую Газу едет защищать
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ТрактоПоктер
А жаль. Эль - Гази был бы хорошим амбассадором нашего дерби с Оренбургом)
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SpilightTwarkle
Неплохая попытка.
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Zenith forever
Ответ евГений
Причем здесь вообще Промес лмао Так-то Эль Гази вполне себе за сборную Нидерландов выступал, как и Квинси. Это скорее наоборот могло сыграть в фактор + Хотя да, почему я жду хоть какой-то логической цепочки от болельщика зенита😁
Как это причем Промес? Просто в Голландии про него больше знают, если Промес брата сразу ножом, то чего ждать соперникам? Боязно
+1
-1
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Гоша Петров
Ответ Назар Игорь
Какие конкретно клубы РПЛ интересовались? Вероятно Ахмат или Рубин?
Игрок в прошлом сезоне 8 голов за ПСВ в чемпионате забил.До этого в Эвертоне и Астон Вилле был.Думаешь клубу уровня того же Локомотива он был бы не интересен.
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