Клубы РПЛ интересовались Эль-Гази, поддержавшим Палестину. Агенты экс-игрока «Майнца» отвергли переезд в Россию (Metaratings.ru)
Игрок, поддержавший Палестину в конфликте с Израилем, привлек интерес клубов РПЛ.
«Майнц» ранее расторг контракт с Анваром Эль-Гази, выразившим поддержку Палестине.
Как сообщает Metaratings.ru, к 28-летнему полузащитнику из Нидерландов проявляли интерес несколько российских клубов.
В данный момент представители игрока категорично отвергли возможность обсуждения переезда в Россию.
Подробная статистика выступлений Анвара – здесь.
«Майнц» расторг контракт с Эль-Гази, который поддержал Палестину. Теперь им займется полиция
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Так-то Эль Гази вполне себе за сборную Нидерландов выступал, как и Квинси. Это скорее наоборот могло сыграть в фактор +
Хотя да, почему я жду хоть какой-то логической цепочки от болельщика зенита😁
Хотя, скорее всего, он пропишется у саудитов.