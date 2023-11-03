Эль-Гази о расторгнутом «Майнцем» контракте: «Это ничто по сравнению с адом, обрушившимся на невинных и беззащитных в Газе»

Теги Майнц бундеслига Германия Сборная Палестины по футболу Анвар Эль-Гази Политика Футбол

Анвар Эль-Гази отреагировал на решение «Майнца» расторгнуть с ним контракт.

Полузащитник провел в команде чуть больше месяца. С ним расстались из-за сообщений в поддержку Палестины.

«Стой за правое дело, даже если стоять будешь в одиночестве.

Потеря средств к существованию – ничто по сравнению с адом, обрушившимся на невинных и беззащитных в Газе. Остановите убийства», – написал полузащитник.

«Майнц» расторг контракт с Эль-Гази, который поддержал Палестину. Теперь им займется полиция

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117 комментариев

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Jeicob Harlon
молодец парень
+161
-43
+118
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граф Якунин
В плену в газе находится около 30 россиян. Но кому это интересно?
+63
-25
+38
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Fatony
Красава, не боится сказать собственное мнение. А у на даже этого не могут, сразу в сизо
+76
-45
+31
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Adjusted
Ответ граф Якунин
В плену в газе находится около 30 россиян. Но кому это интересно?
О, ещё один любитель попередёргивать, как в соседней теме, только ник другой, надо же.

Нет там россиян. Там израильтяне в плену, со вторым российским гражданством.
+48
-22
+26
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TaR
Ответ rzolotareov@inbox.ru
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Парень осудил убийство всех мирных жителей - что в Палестине, что в Израиле. А вы видите здесь «за террор».
+31
-7
+24
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Amalfitano
Ответ граф Якунин
В плену в газе находится около 30 россиян. Но кому это интересно?
А в Газе их около 1 тысячи. Они тоже по сути в плену. Многие может уже погибли.
+24
-9
+15
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Fatony
Ответ rzolotareov@inbox.ru
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По твоему ХАМАС и народ Палестины - это одно целое?
+14
-2
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Андрей
Ответ Fatony
Красава, не боится сказать собственное мнение. А у на даже этого не могут, сразу в сизо
любой имеет право на своё мнение. но вот потом столкнется с такими последствиями. в этом и прелесть демократии - ты выражаешь протест и твой шеф выражает его.
+18
-9
+9
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DavidRobertJosephBeckham
Бедные беззащитные террористы хамас, которые понастроили своих катакомб по всей Газе, и вовлекли во все это дело местных жителей, в том числе и детей..
+25
-17
+8
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Артём Горбенко
Ответ CIONTRO
За террор, что происходит в Газе? Или Думаешь, никто не владеет информацией, а ты самый умный?
в газе происходит террор ХАМАС, всё верно
+16
-8
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Some Puerto Rican Guy
Вообще-то, хамас - это не какая-то банда отшельников, устраивающих набеги и не имеющих отношения к жителям Газы. Это власть, выбранная этими самыми жителями.
В нацистской Германии тоже гибли женщины и дети, кто в этом виноват был, союзники или нацистский режим и сами немцы, избравшие этот режим?
Что там Эль-Гази думает про режим Асада, убивший в Сирии 500 тысяч мусульман? Ах, да, ничего.
+14
-8
+6
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Барберис
Я одного не понимаю.

Нельзя официально, или в прессе поддерживать Палестину?
Если нельзя, а воюет не народ, то это не фашизм?
+17
-11
+6
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CIONTRO
Ответ rzolotareov@inbox.ru
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За террор, что происходит в Газе? Или Думаешь, никто не владеет информацией, а ты самый умный?
+19
-13
+6
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Arnoldinho
Ответ King_X
Красава! Если пост, в котором пишет, что против любого насилия, и против антисемитизма и исламофобии - для них что-то неприемлемое, то пусть катятся куда подальше, эти немецкие лицемеры
И как они теперь без тебя)
+4
-1
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Adjusted
Ответ rzolotareov@inbox.ru
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Он не за террор, а против террора, ты всё перепутал.
+16
-13
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Amalfitano
Ответ Андрей
любой имеет право на своё мнение. но вот потом столкнется с такими последствиями. в этом и прелесть демократии - ты выражаешь протест и твой шеф выражает его.
Ну ок. Без проблем. Только тут вот какая штука. На него завели уголовное дело. В связи с этим вопрос повторяется. Где свобода слова?
+5
-2
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Amalfitano
Ответ Барберис
Я одного не понимаю. Нельзя официально, или в прессе поддерживать Палестину? Если нельзя, а воюет не народ, то это не фашизм?
Так об чём и речь?! Да, это фашизм нового типа.
+11
-8
+3
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King_X
Красава!
Если пост, в котором пишет, что против любого насилия, и против антисемитизма и исламофобии - для них что-то неприемлемое, то пусть катятся куда подальше, эти немецкие лицемеры
+13
-10
+3
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fatei4
Хоронили сегодня хамасовского авторитета - порвали два баяна, пол газы пришло, прям такие все невинные невинные, один невиннее другого
+3
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Адам Нинуху
Ответ rzolotareov@inbox.ru
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парень за то что бы не убивали людей
+2
0
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Amalfitano
Ответ Fatony
Красава, не боится сказать собственное мнение. А у на даже этого не могут, сразу в сизо
Так ирония в том, что на него завели уголовное дело в Германии за его высказывания. Вот где собака порылась.
+5
-3
+2
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Fatony
Ответ rzolotareov@inbox.ru
Я надеюсь что нет но процентов 50 в Газе за Хамас думаю больше. Они выбрали их. Хамас стреляет ракеты не точные и им похиг куда они летят в евреев или в своих. 30% падают в Газе сколько убитых от них.
Тогда вопрос, если нет, почему мирное население Палестины должно страдать? Ты знаешь, что после ВОВ, израильтяне чуть ли не в ноги падали, умоляя пустить и к себе пожить? Как в сказке про лису и зайца
+3
-1
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natetinain
Ответ Right Authoritarianism
в газе все это время находилось свыше миллиона пленных,тебе это было интересно?
пока ты писал этот камент в африке умерло от голода три с половиной ребенка. тебе плевать на них?
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Adjusted
Ответ Артём Горбенко
"в Украине справедливые бомбардировки нацистов" "в газе бомбят беззащитных детей" у вас такая позиция, правильно?
А тебе какое дело до моей позиции?

И да, не "в", а "на", учи заранее русский язык, потом обязательно пригодится, когда вольётесь в нашу дружную российскую семью.
+11
-9
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Adjusted
Ответ Артём Горбенко
высмеять вопросы?
Так у тебя не получится высмеять, ты сольёшься просто да и всё после начала сколько-нибудь серьёзного диалога.
+3
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