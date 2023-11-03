Эль-Гази о расторгнутом «Майнцем» контракте: «Это ничто по сравнению с адом, обрушившимся на невинных и беззащитных в Газе»
Анвар Эль-Гази отреагировал на решение «Майнца» расторгнуть с ним контракт.
Полузащитник провел в команде чуть больше месяца. С ним расстались из-за сообщений в поддержку Палестины.
«Стой за правое дело, даже если стоять будешь в одиночестве.
Потеря средств к существованию – ничто по сравнению с адом, обрушившимся на невинных и беззащитных в Газе. Остановите убийства», – написал полузащитник.
«Майнц» расторг контракт с Эль-Гази, который поддержал Палестину. Теперь им займется полиция
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Нет там россиян. Там израильтяне в плену, со вторым российским гражданством.
В нацистской Германии тоже гибли женщины и дети, кто в этом виноват был, союзники или нацистский режим и сами немцы, избравшие этот режим?
Что там Эль-Гази думает про режим Асада, убивший в Сирии 500 тысяч мусульман? Ах, да, ничего.
Нельзя официально, или в прессе поддерживать Палестину?
Если нельзя, а воюет не народ, то это не фашизм?
Если пост, в котором пишет, что против любого насилия, и против антисемитизма и исламофобии - для них что-то неприемлемое, то пусть катятся куда подальше, эти немецкие лицемеры
И да, не "в", а "на", учи заранее русский язык, потом обязательно пригодится, когда вольётесь в нашу дружную российскую семью.