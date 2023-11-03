Анвар Эль-Гази отреагировал на решение «Майнца» расторгнуть с ним контракт.

Полузащитник провел в команде чуть больше месяца. С ним расстались из-за сообщений в поддержку Палестины.

«Стой за правое дело, даже если стоять будешь в одиночестве.

Потеря средств к существованию – ничто по сравнению с адом, обрушившимся на невинных и беззащитных в Газе. Остановите убийства», – написал полузащитник.

«Майнц» расторг контракт с Эль-Гази, который поддержал Палестину. Теперь им займется полиция

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