В отношении Анвара Эль-Гази, поддержавшего Палестину, заведено дело.

«По нашей оценке, обвиняемый предварительно подозревается в нарушении общественного порядка путем одобрения уголовных преступлений в сочетании с разжиганием ненависти путем распространения контента», – сообщили в прокуратуре Кобленца земли Рейнланд-Пфальц, столицей которой является Майнц.

Сегодня «Майнц» объявил о расторжении контракта с полузащитником, опубликовавшим сообщения в поддержку в соцсетях.

«В Газе погибнет 9 детей, пока я закончу один матч». Новичок «Майнца» поддержал Палестину – и вступил в прямой конфликт с клубом

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