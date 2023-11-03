Прокуратура Кобленца завела дело на Эль-Гази, поддержавшего Палестину: «Подозревается в одобрении уголовных преступлений и разжигании ненависти»
В отношении Анвара Эль-Гази, поддержавшего Палестину, заведено дело.
«По нашей оценке, обвиняемый предварительно подозревается в нарушении общественного порядка путем одобрения уголовных преступлений в сочетании с разжиганием ненависти путем распространения контента», – сообщили в прокуратуре Кобленца земли Рейнланд-Пфальц, столицей которой является Майнц.
Сегодня «Майнц» объявил о расторжении контракта с полузащитником, опубликовавшим сообщения в поддержку Палестины в соцсетях.
«В Газе погибнет 9 детей, пока я закончу один матч». Новичок «Майнца» поддержал Палестину – и вступил в прямой конфликт с клубом
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Множество погибших, среди них дети.»
Вот, что является уголовным преступлением и разжигает ненависть.
https://www.unicef.org/press-releases/gaza-has-become-graveyard-thousands-children
Организация будет запрещена в Германии, верно?
Из одной России туда по фальшивым метрикам из синагог въехали сотни тысяч евреев
Но решать будет суд, а не прокуратура. Дело выигрышное, нужен хороший адвокат. Он вполне возможно будет и евреем. Тут можно Майнц нахлобучить на миллионы евро, а деньги творят волшебство с евреями
Но яйца уже ампутированы и от исламистского владычества германцев уже не спасти !
Просто вопрос времени и терпения