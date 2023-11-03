Прокуратура Кобленца завела дело на Эль-Гази, поддержавшего Палестину: «Подозревается в одобрении уголовных преступлений и разжигании ненависти»

Теги Майнц бундеслига Германия происшествия Сборная Палестины по футболу Анвар Эль-Гази Политика Футбол

В отношении Анвара Эль-Гази, поддержавшего Палестину, заведено дело.

«По нашей оценке, обвиняемый предварительно подозревается в нарушении общественного порядка путем одобрения уголовных преступлений в сочетании с разжиганием ненависти путем распространения контента», – сообщили в прокуратуре Кобленца земли Рейнланд-Пфальц, столицей которой является Майнц.

Сегодня «Майнц» объявил о расторжении контракта с полузащитником, опубликовавшим сообщения в поддержку Палестины в соцсетях.

«В Газе погибнет 9 детей, пока я закончу один матч». Новичок «Майнца» поддержал Палестину – и вступил в прямой конфликт с клубом

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57 комментариев

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Pigmalion
Защитники свободы слова в Германии, где вы там?)
+44
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+36
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murzzzzzilka
«Израиль нанёс удар по скорым "Красного креста", хотя был уведомлен о их перемещении.
Множество погибших, среди них дети.»
Вот, что является уголовным преступлением и разжигает ненависть.
+35
-5
+30
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deadjoker
А еще говорят еще что у нас щемят инакомыслящих :) чуваку за нейтральный пост шьют статью домыслив за него.
+19
-1
+18
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Алексей Ненахов
Человек только поддержал народ Палестины , и это преступление ? Европа сгнила в своём двуличии и лицемерие ,делит на важных и неважных для себя
+13
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+12
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хавбек+
а ведь многое что писала газета правда о западе, оказалось правдой))
+11
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АРТУР АЛИЕВ
А почему раньше не завели дело, а именно после расторжения контракта?
+15
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Ibra Meji
А что он противоправного сказал?! Это не демократия, это позорное прикрытие демократией.
+11
-1
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Двестик Двестик
Ответ seppblatter@mail.ru
Комментарий скрыт
Так он вроде против террористов и высказался.
+9
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maggiu
ЮНИСЕФ: "Газа превратилась в кладбище для тысяч детей".

https://www.unicef.org/press-releases/gaza-has-become-graveyard-thousands-children

Организация будет запрещена в Германии, верно?
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Wiley Fox
Ну, а чего хотели? Если евреи после войны заполонили Германию?

Из одной России туда по фальшивым метрикам из синагог въехали сотни тысяч евреев

Но решать будет суд, а не прокуратура. Дело выигрышное, нужен хороший адвокат. Он вполне возможно будет и евреем. Тут можно Майнц нахлобучить на миллионы евро, а деньги творят волшебство с евреями
+10
-2
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Vinnipukh Vinni
Ответ ValmontZ
Комментарий удален модератором
Однако почему-то в пользу израильских террористов можно высказываться.
+6
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Фан Рубина
Германский режим сбрасывает маски.
+11
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murzzzzzilka
Ответ Always_sam
Чувак, ты бы хоть загуглил что такое фашизм. А то неудобно выглядит
Бомбить скорые - это уже фашизм? Или все еще ничивотакова?
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Cube Litening C:68X
Ответ murzzzzzilka
«Израиль нанёс удар по скорым "Красного креста", хотя был уведомлен о их перемещении. Множество погибших, среди них дети.» Вот, что является уголовным преступлением и разжигает ненависть.
У них же полумесяц..😁
+6
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Аврал
Ответ Cube Litening C:68X
У них же полумесяц..😁
..и за крест на кол сажают.)Но какая разница,главное плюсики.))
+4
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atomio
Ответ Кашшай Чакырович
Комментарий удален модератором
И не говори… судя по действиям остальных арабских стран их тоже все устраивает.
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out_nma
Ответ Roja
Только вы сами и бомбите свои же больницы, а потом фейки разводите А когда вы запускаете ракеты по жилым кварталам Израйля - это нормально?
Кто запускает? Дети, которых недавно разбомбили в больнице?
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out_nma
Ответ Roja
А чего же Израиль всё это начал? Не подскажете? А то всё время опускаете важные моменты
Ну да, это же повод бомбить жилые кварталы и больницы
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9_volk
цензурка на сайте включилась во всю демократическую и инклюзивную мощь. смешные.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Ваня-председатель
Все верно, из страны не выпускать, будет урок другим
Лучше расстрелять и повесить на неделю на центральной площади города в назидание другим.
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Roja
Ответ Кашшай Чакырович
Вам же по зомби ТВ рассказали еврейскую сказку , зачем вы у меня спрашиваете ?
то есть заложники и нападение на гражданских это сказки?
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Cube Litening C:68X
Ответ Wiley Fox
Ну, а чего хотели? Если евреи после войны заполонили Германию? Из одной России туда по фальшивым метрикам из синагог въехали сотни тысяч евреев Но решать будет суд, а не прокуратура. Дело выигрышное, нужен хороший адвокат. Он вполне возможно будет и евреем. Тут можно Майнц нахлобучить на миллионы евро, а деньги творят волшебство с евреями
😁
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Месси из Сибири
Всё намного проще. Демократия и политика толерантности запрещает европейцам говорить то, что они думают об исламском терроризме. Единственная форточка в этой душной толерантной комнате - подержать Израиль, пусть даже он тысячу раз неправ.
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murzzzzzilka
Ответ Cube Litening C:68X
У них же полумесяц..😁
Это смешно, да?
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OldRedWhite
Ответ Фан Рубина
Германский режим сбрасывает маски.
Очень надеемся !
Но яйца уже ампутированы и от исламистского владычества германцев уже не спасти !
Просто вопрос времени и терпения
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