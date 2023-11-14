Эль-Гази подает на «Майнц» в суд за расторжение контракта из-за его поддержки Палестины

Анвар Эль-Гази решил судиться с «Майнцем» после расторжения контракта.

Клуб прекратил сотрудничество с полузащитником, выразившим поддержку Палестине, 3 ноября.

По сведениям Bild, нидерландец подал исковое заявление в суд Майнца по трудовым спорам. Слушания должны начаться уже в этом году, самое раннее – в начале декабря.

Сначала Эль-Гази добьется того, что «Майнц» сообщит конкретную причину расторжения договора. После этого будет решаться вопрос о законности такого шага.

Утверждается, что футболист мог претендовать на получение 2,5 млн евро по контракту с немецким клубом.

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