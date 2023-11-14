Эль-Гази подает на «Майнц» в суд за расторжение контракта из-за его поддержки Палестины

Теги Майнц бундеслига Германия происшествия Анвар Эль-Гази Политика Футбол

Анвар Эль-Гази решил судиться с «Майнцем» после расторжения контракта.

Клуб прекратил сотрудничество с полузащитником, выразившим поддержку Палестине, 3 ноября.

По сведениям Bild, нидерландец подал исковое заявление в суд Майнца по трудовым спорам. Слушания должны начаться уже в этом году, самое раннее – в начале декабря.

Сначала Эль-Гази добьется того, что «Майнц» сообщит конкретную причину расторжения договора. После этого будет решаться вопрос о законности такого шага.

Утверждается, что футболист мог претендовать на получение 2,5 млн евро по контракту с немецким клубом.

«Майнц» расторг контракт с Эль-Гази, который поддержал Палестину. Теперь им займется полиция

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43 комментария

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Alex Ekimov
Ну что, смотрим на правовые государства? Или Это Другое? Интересная сага.
+87
-11
+76
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steelhard
Нормальный ход
+39
-3
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134572784@vkontakte.ru
Имеет право
+24
-2
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FEZ10
Правильно сделал .Он поддержал Палестину а не группировку Хамас .За что его увольнять ? Надеюсь не 2,5 , а 5 получит
+22
-6
+16
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Иван Иванов
Ответ Struzhok
Ну и прекрасно. Теперь ни в один клуб не устроится
А как же Зенит?
+15
-4
+11
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cr cr777
Ответ Struzhok
Ну и прекрасно. Теперь ни в один клуб не устроится
И что ты злорадствуешь?!
Он на всю жизнь деньги заработал в отличии от тебя и в этой ситуации он прав!
Ещё дурачки исламофобы вроде тебя лайки ставят...
+12
-3
+9
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Иван Иванов
Ответ Иван Иванов
А как же Зенит?
+ Турецкие клубы
+8
-1
+7
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Любезный Коссутий
скорее всего выбьет 2.5 миллиона, но больше нигде в ЕС играть не будет
+9
-4
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Птюч, Ёж.
Ответ Мистер Громов
Велосипеды тоже))
просто у них велосипедов нет, поэтому они такие вредные))
+7
-2
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Мистер Громов
Ответ Птюч, Ёж.
Комментарий скрыт
Велосипеды тоже))
+8
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Мистер Громов
Ответ Птюч, Ёж.
просто у них велосипедов нет, поэтому они такие вредные))
😄
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OldRedWhite
Ответ steelhard
Нормальный ход
Нормальный !
Жаль Израиль не догадался подать в суд на ХАМАС ,
желательно в городской , в Газе !
Это бы решило все проблемы )
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Винстон Лайтс
с такой фамилией как не поддержать Палестину)
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Pelerin
Ответ cr cr777
И что ты злорадствуешь?! Он на всю жизнь деньги заработал в отличии от тебя и в этой ситуации он прав! Ещё дурачки исламофобы вроде тебя лайки ставят...
Не заметил злорадства в констатации того, что Эль Гази может забыть о карьере в Европе. Зато довольно глупое "сначала добейся" очень похоже на него ;)
Вы полагаете, что любой не поддерживающий Эль Гази - исламофоб?
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arbyz448
Ответ Struzhok
Ну и прекрасно. Теперь ни в один клуб не устроится
наоборот, за такое саудиты контракт побольше чем у Неймара предложат)
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Семён Жуйло
В немецких судах есть две особенности
- в споре работодателя и работника, суд, как правило, на стороне работника.
- немецкий суд чрезвычайно редко присуждает 100% одной из сторон.
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Птюч, Ёж.
Ответ ральф шумахер
В целом да, странно, почему полиция не разбирается с пособником террористов.
действительно странно почему ты не задержан до сих пор.
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murzzzzzilka
Ответ ральф шумахер
В целом да, странно, почему полиция не разбирается с пособником террористов.
Жалеть убитых детей - быть пособником террористов?
Что у вас в головах…….?🤦🏻‍♀️
+5
-3
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cr cr777
Ответ NickN
Не тому ответили. Я же вас поддержал. И вы и я за самую мирную религию в мире! Только спросил - не вы ли евреев недавно в Махачкале искали?
А причём тут буддизм?!
Вроде буддизм считается самой мирной религией в мире...
И причём тут я и Махачкала?)
Ты ведь знаешь, что евреи считают Иисуса лишь фокусником и обманщиком?!)
Они яро ненавидят христиан!
А я лишь за правду, а правда в том, что они захватили земли палестинцев и продолжают это делать!А нападение Хамас в начале это лишь спектакль)
Но ты продолжай умничать тут и поддерживать сионистов, которые оказывается убили столько людей в Палестине из-за радужных)
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Рэдклифф, Сыр Жим
Ответ arbyz448
наоборот, за такое саудиты контракт побольше чем у Неймара предложат)
Не предложат. Этот чертофан не окупится. И медийность у него нулевая.
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Кашшай Чакырович
Так и должно быть, за неадекватное облизывание богом избранных террориристов , нужно платить в евро !
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wadwill13
Ответ Семён Жуйло
В немецких судах есть две особенности - в споре работодателя и работника, суд, как правило, на стороне работника. - немецкий суд чрезвычайно редко присуждает 100% одной из сторон.
так же в немецких судах есть понятие политики: его иск рассмотрят но решение не поменяют. никто не будет в такой обстановке делать прецедент.
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Pelerin
Ответ cr cr777
Это не "сначалаДобейся"!Если бы он об этом волновался, то он бы не поддержал открыто Палестину!Этот парень один из тех, кого реально волнуют люди в Палестине!А кто ты, если не исламофоб?!Парень в этой ситуации прав на 100%, требует своё, но ты тут ехидничаешь...Будь это какой нибудь Головин ты бы из него сейчас героя сделал
Это не мне случайно? Можно тогда Ваше определение "исламофоба" и доказательство того, чтоя им являюсь?
Как Вы удачно угадали мысли Эль Гази... только один вопросик остался - если ему не важны деньги, то зачем он требует их с Майнца в суде? )
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NickN
Ответ cr cr777
Это не "сначалаДобейся"!Если бы он об этом волновался, то он бы не поддержал открыто Палестину!Этот парень один из тех, кого реально волнуют люди в Палестине!А кто ты, если не исламофоб?!Парень в этой ситуации прав на 100%, требует своё, но ты тут ехидничаешь...Будь это какой нибудь Головин ты бы из него сейчас героя сделал
Не тому ответили. Я же вас поддержал. И вы и я за самую мирную религию в мире! Только спросил - не вы ли евреев недавно в Махачкале искали?
+1
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NickN
Ответ cr cr777
И что ты злорадствуешь?! Он на всю жизнь деньги заработал в отличии от тебя и в этой ситуации он прав! Ещё дурачки исламофобы вроде тебя лайки ставят...
Полностью согласен! Под каждым словом подписываюсь! Исламофобству бой! Одно только скажите, это не вас случайно на фото засняли в Махачкале недавно? Когда евреев в турбине самолета искали
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Trash Talking
Имело бы значение, если бы все эти канторки были независимыми и разбиралась с делом по справедливости. А так натянут сову на глобус и признают правоту Майнца.
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Struzhok
Ну и прекрасно. Теперь ни в один клуб не устроится
+16
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Michael Sh
в идеале, надо быть всех этих эль гази и прочих любителей террористов отправить на родину. а то сидеть на пособиях в Берлине и Мюнхене мы умеем, а вот с немецкими ценностями как-то не очень задалось.

пусть поддерживают палестину словом и делом, но не в Германии.
+1
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OldRedWhite
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Имеет право
Абсолютно !
Я не про него , конкретно сейчас :
Когда удобно и есть силы будем убивать ,
а когда ответка - так подадим в суд !
Или попросим Эрдогана подать в Международный Уголовный суд на президента Израиля )
Как курдов самому или Азербайджану помочь с армянами разобраться - это норм !
А как наоборот : Караул ! Где международное сообщество и права человека )
Удобно ж так !
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Pelerin
Ответ Alex Ekimov
Ну что, смотрим на правовые государства? Или Это Другое? Интересная сага.
В правовом государстве работодатель может уволить сотрудника.
+1
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xQcoW
Нужно было поддержать прокси Иран. По-любому без их финансирования, Палестины больше не было бы. В итоге сохранил бы работу и мировоззрение
+3
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Илья Владимирович
Раскрути их на 5 лямов, брат. И чтоб извинились.
+2
-2
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Ray Charles
Европа демократия, бараньи яйца
0
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