Эль-Гази подает на «Майнц» в суд за расторжение контракта из-за его поддержки Палестины
Анвар Эль-Гази решил судиться с «Майнцем» после расторжения контракта.
Клуб прекратил сотрудничество с полузащитником, выразившим поддержку Палестине, 3 ноября.
По сведениям Bild, нидерландец подал исковое заявление в суд Майнца по трудовым спорам. Слушания должны начаться уже в этом году, самое раннее – в начале декабря.
Сначала Эль-Гази добьется того, что «Майнц» сообщит конкретную причину расторжения договора. После этого будет решаться вопрос о законности такого шага.
Утверждается, что футболист мог претендовать на получение 2,5 млн евро по контракту с немецким клубом.
«Майнц» расторг контракт с Эль-Гази, который поддержал Палестину. Теперь им займется полиция
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Он на всю жизнь деньги заработал в отличии от тебя и в этой ситуации он прав!
Ещё дурачки исламофобы вроде тебя лайки ставят...
Жаль Израиль не догадался подать в суд на ХАМАС ,
желательно в городской , в Газе !
Это бы решило все проблемы )
Вы полагаете, что любой не поддерживающий Эль Гази - исламофоб?
- в споре работодателя и работника, суд, как правило, на стороне работника.
- немецкий суд чрезвычайно редко присуждает 100% одной из сторон.
Что у вас в головах…….?🤦🏻♀️
Вроде буддизм считается самой мирной религией в мире...
И причём тут я и Махачкала?)
Ты ведь знаешь, что евреи считают Иисуса лишь фокусником и обманщиком?!)
Они яро ненавидят христиан!
А я лишь за правду, а правда в том, что они захватили земли палестинцев и продолжают это делать!А нападение Хамас в начале это лишь спектакль)
Но ты продолжай умничать тут и поддерживать сионистов, которые оказывается убили столько людей в Палестине из-за радужных)
Как Вы удачно угадали мысли Эль Гази... только один вопросик остался - если ему не важны деньги, то зачем он требует их с Майнца в суде? )
пусть поддерживают палестину словом и делом, но не в Германии.
Я не про него , конкретно сейчас :
Когда удобно и есть силы будем убивать ,
а когда ответка - так подадим в суд !
Или попросим Эрдогана подать в Международный Уголовный суд на президента Израиля )
Как курдов самому или Азербайджану помочь с армянами разобраться - это норм !
А как наоборот : Караул ! Где международное сообщество и права человека )
Удобно ж так !