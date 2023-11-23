Отец Акинфеева об антирекорде Игоря в ЛЧ: «Он что, боксер или рапирист, один на один выходит? Значит, защиты не было, не умеют сушить игру»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА рекорды Спорт-Экспресс Футбол

Отец Игоря Акинфеева высказался об антирекорде вратаря в Лиге чемпионов.

Голкипер ЦСКА пропускал в 43 матчах турнира подряд. Антирекордная серия Акинфеева в Лиге чемпионов продлилась 11 лет и прервалась в 2017 году в матче против «Бенфики» (2:0).

«Он что, рапирист? Или боксер? Или борец? Он один на один, что ли, выходит с кем-то? Или он один стоял на воротах, команды не было, били ему? Или как? Как эти антирекорды считаются?

Значит, защиты не было, нападения не было, если в каждой игре пропускают. Сушить игру не могут, значит. А если тебе с двух метров забивают в семиметровые ворота, почему Акинфеев-то виноват? 11 человек на поле.

Он же не выходит на боксерский ринг один на один. Или на саблях, на рапирах. 43 укола сделали ему, и все», – сказал Владимир Акинфеев в интервью для документального сериала  «Акинфеев. 20-й сезон».

Слуцкий об антирекорде Акинфеева в ЛЧ: «ЦСКА играл ярко, открыто, и нас наказывали. Говорили про серию Игоря, а не про то, что мы каждый год в турнире»

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38 комментариев

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Рашпель793
Понятно, что отец и защищает сына, но там проблема как бы не только в партнёрах была, но и сам Акинфеев вратарские мячи пропускал, когда можно было спасти.
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red hikkikomori
Отец Акинфеева перехватил эстафету у отца Рамсдейла)
+11
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Kirkorofff
Ответ Рашпель793
Понятно, что отец и защищает сына, но там проблема как бы не только в партнёрах была, но и сам Акинфеев вратарские мячи пропускал, когда можно было спасти.
Все вратари пропускают такие мячи, и он бывало дико косячил, но антирекорд из таких не получится
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zer
С трусливым футболом Слуцкого, когда сидим у своих ворот и ещё пытаемся поймать соперника в ловушку искусственного офсайда, а там ещё и Березуцкий чудит раз за разом... Не, Акинфеев тоже привозил, но рекорд не целиком его. Слуцкий, Березуцкие,Васин и прочие кудесники защиты внесли ощутимый вклад в это достижение
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Bartez1986
Конифей - лучший вратарь своего поколения в России. Но в той серии он косячил, с этим глупо спорить. Впрочем, косячат все. И с этим тоже спорить глупо
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Серега Вакалюк
И еще один факт- 90% матчей из этой «серии» пришлись на тренерство Слуцкого. При нем Игорь вообще ни разу на ноль в ЛЧ не отстоял. Серия началась с Газзаева и закончилась в первый же сезон в ЛЧ с Гончаренко)

Так что это скорее антирекорд Лени Слуцкого, который на ноль в ЛЧ смог сыграть только с Трабзонспором (и то пару раз отскочив от гола), а не Акинфеева.
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ЦСКА УСБ
Чепуха всё это. Как то за этим "антирекордом" теряется главное: мало кто из вратарей сыграл столько матчей в ЛЧ.

Футбол командная игра, в вешать пропущенные мячи только на вратаря глупо.
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Всеволод Бобров
Ответ Рашпель793
Понятно, что отец и защищает сына, но там проблема как бы не только в партнёрах была, но и сам Акинфеев вратарские мячи пропускал, когда можно было спасти.
прям во всех 43 играх или сколько там было Игорь во всех косячил? Самому не смешно?
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Рашпель793
Ответ Kirkorofff
Все вратари пропускают такие мячи, и он бывало дико косячил, но антирекорд из таких не получится
я к тому, что тут и сам Игорь, при всём уважении, вносил свой вклад в этот антирекорд.
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Panki hoi
У него вообще-то рекорд по сухим матчам в еврокубках среди русских-советских вратарей :)
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Серега Вакалюк
Считаю что два сухаря с действующим финалистом ЛЧ Арсеналом в 2006, и два сухаря с действующим победителем ЛЧ Реалом в 2018 включая сухарь на Бернабеу перебивают всю эту серию

Да и если вспомнить что в течение этой серии благодаря в том числе Акинфееву ЦСКА выходил в 1/4 ЛЧ (лучший результат в истории клуба и российских команд в 21 веке), то этот рекорд вообще никакого значения не имеет. Статистический факт, не более.

Игорю здоровья и спортивного долголетия! То, что он лучший, не обсуждается)
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Всеволод Бобров
Ответ Leon Petov
Ну да, везде защита виновата была https://youtu.be/lwbcJMPBXIo?si=dhta4qHbkBlslDld
он не сказал везде
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Kirkorofff
Странно этого не понимать. Понятно когда заклятые стебутся над этим. Но когда нейтральные люди-просто смешно.
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Заборостроитель
Было и было, теперь сухари с Сепаханом, Нефтчи, Кенией
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Рашпель793
Ответ Гоша Петров
кто же тебя такого блаженного плюсует?прям во всех мячах Акинфеев виноват?там максиум в 10% можно вину увидеть
кто тут блаженный из нас? Ты где у меня видишь слова, что он во ВСЕХ пропущенных виноват?
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Рашпель793
Ответ Всеволод Бобров
прям во всех 43 играх или сколько там было Игорь во всех косячил? Самому не смешно?
а тебе не смешно? Сам придумал, что я пишу про все 43 матча и сам же мне что-то про это пишет 😆🤦‍♂️
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Алексей Ненахов
Ответ Kirkorofff
Странно этого не понимать. Понятно когда заклятые стебутся над этим. Но когда нейтральные люди-просто смешно.
Я понять не могу, что сейчас эту тему подняли , уже все вроде забыли про это
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Кирилл
Ответ Leon Petov
Ну да, везде защита виновата была https://youtu.be/lwbcJMPBXIo?si=dhta4qHbkBlslDld
Ну если посмотреть из этой подборки, то в большинстве случаев именно защитники теряли мяч/обрезали/засыпали и Игоря расстреливали.

Да, были и пропущенные голы, которые на вине Акинфеева, но их не так уж и много.
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Виктор Никитин
Ответ Серега Вакалюк
И еще один факт- 90% матчей из этой «серии» пришлись на тренерство Слуцкого. При нем Игорь вообще ни разу на ноль в ЛЧ не отстоял. Серия началась с Газзаева и закончилась в первый же сезон в ЛЧ с Гончаренко) Так что это скорее антирекорд Лени Слуцкого, который на ноль в ЛЧ смог сыграть только с Трабзонспором (и то пару раз отскочив от гола), а не Акинфеева.
ну учитывая что были матчи на ноль когда Акинфеев пропускал из-за травм и тд, так что причём тут Лёня? ну или уж точно нельзя всё скинуть на него
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Серега Вакалюк
Ответ Рашпель793
я к тому, что тут и сам Игорь, при всём уважении, вносил свой вклад в этот антирекорд.
Вчера только пересматривал матчи. Единственная игра где можно докопаться - Вольфсбург в 2015, где Игорь ошибся. Остальное мимо кассы.
Либо ошибок не было, либо к тому времени ЦСКА уже пропускал и без них (как с Ромой в 2014). А бывало и из офсайда единственный мяч пропускал.
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Остужающий
Ответ Рашпель793
Понятно, что отец и защищает сына, но там проблема как бы не только в партнёрах была, но и сам Акинфеев вратарские мячи пропускал, когда можно было спасти.
Как и все вратари)
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Серега Вакалюк
Ответ Виктор Никитин
ну учитывая что были матчи на ноль когда Акинфеев пропускал из-за травм и тд, так что причём тут Лёня? ну или уж точно нельзя всё скинуть на него
Так единственные матчи на ноль и были со слабейшим Трабзонспором (и то там тоже могли пропустить).

На Леню как раз все скинуть можно из за его тактики и искусственного офсайда. Кучу голов пропускали каждую ЛЧ из-за этого. Стоило Гончаренко прийти, убрать искусственный офсайд и поставить 3 центральных - в первой же ЛЧ отыграли на ноль.
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Яков Фридман
А что отец сказал про гол корейца в 2014?
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Игорь Ерофеенков
так там уже новый рекордсмен вроде бы
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persk
Понятно, что не один он - автор этой серии. Но всё-таки и его вина там была. Например, с Вольфсбургом, кажется, загрёб мяч в свои ворота, который даже в створ не шёл. Не очень уверенно играл. Было много мячей, где не привез, но и не выручил
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трович
Сразу вспомнился легендарный Летний кубок КВН-2002, где Пельмени показывали пародию на шоу "Окна" с Пушкиным, Романцевым и Гитлером:

Нагиев: - Идите сюда, у меня все записано! Семиметровые ворота! "Сычёв даёт пас Бесчастных, и Бесчастных с двух метров не попадает в семиметровые ворота!"
Гитлер: - Не попадает?! И эти люди обвиняют меня в фашизме?!.

По-моему, папик Акинфеева тонко рофлит))
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syak7
Акинфеев лучший вратарь России 21 века, а все остальное мелочи.
Вменяемый болельщик Спартака.
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[ADO]
Очень непоследовательная позиция папы, хотя его предвзятость понятна. Но по сути, именно партнеры, а именно трио Братья плюс Игна сделали из Акинфея "легендарного" вратаря. А тут получается, что когда выгодно мы о партнерах замалчиваем, а когда нет - выпячиваем их на передний план. Так не пойдет!
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Wiley Fox
При чем тут нападение, если сухарян пропускал

Просто это в России из него вылепили легенду, а в Европе он обычный вратарь среднего и ниже уровня
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Боевой Бурят Путина
В той знаменитой «суперсерии» вины Акинфеева не так много. С такой трусливой тактикой как у Слуцкого, когда любой соперник от «Мансити» до «Плзени» сидит на твоих воротах 85 минут из 90, пропустить один не так уж сложно.
Справедливости ради, Игорь дебютировал в ЛЧ крайне неудачно: первый гол в игре с «Вардаром» чисто вратарский. Еще один памятный матч - с «Арсеналом», когда могли пропустить и 5-7 спокойно, но сыграли 0:0, после чего и началась серия
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TaR
Странный какой-то сериал про Игоря сняли в котором столько комментариев про «рекорд в ЛЧ»
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Дмитрий Рабко
Тогда, по такой логике, и сухие матчи вратарю считать не надо.
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Михаил
1) Команда не помогла 2) Игорь вытащил команду
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gja
Антирекорд антирекорду рознь. Если посчитать сколько вратарей хотя бы эти 43 игры провели в личе чемпионов – то понятно что нечего стыдиться этого антирекорда.
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Дамир Айчараков
Разблокирован новый персонаж- Отец Акинфеева
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