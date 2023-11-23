Отец Акинфеева об антирекорде Игоря в ЛЧ: «Он что, боксер или рапирист, один на один выходит? Значит, защиты не было, не умеют сушить игру»
Отец Игоря Акинфеева высказался об антирекорде вратаря в Лиге чемпионов.
Голкипер ЦСКА пропускал в 43 матчах турнира подряд. Антирекордная серия Акинфеева в Лиге чемпионов продлилась 11 лет и прервалась в 2017 году в матче против «Бенфики» (2:0).
«Он что, рапирист? Или боксер? Или борец? Он один на один, что ли, выходит с кем-то? Или он один стоял на воротах, команды не было, били ему? Или как? Как эти антирекорды считаются?
Значит, защиты не было, нападения не было, если в каждой игре пропускают. Сушить игру не могут, значит. А если тебе с двух метров забивают в семиметровые ворота, почему Акинфеев-то виноват? 11 человек на поле.
Он же не выходит на боксерский ринг один на один. Или на саблях, на рапирах. 43 укола сделали ему, и все», – сказал Владимир Акинфеев в интервью для документального сериала «Акинфеев. 20-й сезон».
Слуцкий об антирекорде Акинфеева в ЛЧ: «ЦСКА играл ярко, открыто, и нас наказывали. Говорили про серию Игоря, а не про то, что мы каждый год в турнире»
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Так что это скорее антирекорд Лени Слуцкого, который на ноль в ЛЧ смог сыграть только с Трабзонспором (и то пару раз отскочив от гола), а не Акинфеева.
Футбол командная игра, в вешать пропущенные мячи только на вратаря глупо.
Да и если вспомнить что в течение этой серии благодаря в том числе Акинфееву ЦСКА выходил в 1/4 ЛЧ (лучший результат в истории клуба и российских команд в 21 веке), то этот рекорд вообще никакого значения не имеет. Статистический факт, не более.
Игорю здоровья и спортивного долголетия! То, что он лучший, не обсуждается)
Да, были и пропущенные голы, которые на вине Акинфеева, но их не так уж и много.
Либо ошибок не было, либо к тому времени ЦСКА уже пропускал и без них (как с Ромой в 2014). А бывало и из офсайда единственный мяч пропускал.
На Леню как раз все скинуть можно из за его тактики и искусственного офсайда. Кучу голов пропускали каждую ЛЧ из-за этого. Стоило Гончаренко прийти, убрать искусственный офсайд и поставить 3 центральных - в первой же ЛЧ отыграли на ноль.
Нагиев: - Идите сюда, у меня все записано! Семиметровые ворота! "Сычёв даёт пас Бесчастных, и Бесчастных с двух метров не попадает в семиметровые ворота!"
Гитлер: - Не попадает?! И эти люди обвиняют меня в фашизме?!.
По-моему, папик Акинфеева тонко рофлит))
Вменяемый болельщик Спартака.
Просто это в России из него вылепили легенду, а в Европе он обычный вратарь среднего и ниже уровня
Справедливости ради, Игорь дебютировал в ЛЧ крайне неудачно: первый гол в игре с «Вардаром» чисто вратарский. Еще один памятный матч - с «Арсеналом», когда могли пропустить и 5-7 спокойно, но сыграли 0:0, после чего и началась серия