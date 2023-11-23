Охранник на стадионе «Гавра» трогал женщин за грудь и гениталии при обыске. Подано 5 жалоб, начато расследование о сексуальном насилии

Охранника на стадионе «Гавра» обвинили в домогательствах при досмотре.

По данным RMC Sport, после домашних матчей команды с « » и « » в октябре этого года было подано пять жалоб о сексуальном насилии, направленных на одного и того же охранника. Еще два заявления находятся в стадии рассмотрения.

По словам заявителей, во время обысков охранник грубо прикасался к груди и гениталиям женщин, а сами проверки были агрессивными.

В прокуратуре Гавра заявили, что ранее жалоб на этого охранника не поступало, отметив, что предстоит доказать прежде всего преднамеренность насильственных действий, поскольку женщинам чаще, чем мужчинам, поручают проносить запрещенные предметы на стадион.

В настоящее время прокуратура ведет расследование инцидента.

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