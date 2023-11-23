Охранник на стадионе «Гавра» трогал женщин за грудь и гениталии при обыске. Подано 5 жалоб, начато расследование о сексуальном насилии

Теги Лилль Ланс лига 1 Франция происшествия болельщики Гавр Стад Океан контент Футбол

Охранника на стадионе «Гавра» обвинили в домогательствах при досмотре.

По данным RMC Sport, после домашних матчей команды с «Лиллем» и «Лансом» в октябре этого года было подано пять жалоб о сексуальном насилии, направленных на одного и того же охранника. Еще два заявления находятся в стадии рассмотрения.

По словам заявителей, во время обысков охранник грубо прикасался к груди и гениталиям женщин, а сами проверки были агрессивными.

В прокуратуре Гавра заявили, что ранее жалоб на этого охранника не поступало, отметив, что предстоит доказать прежде всего преднамеренность насильственных действий, поскольку женщинам чаще, чем мужчинам, поручают проносить запрещенные предметы на стадион.

В настоящее время прокуратура Гавра ведет расследование инцидента.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Яков Фридман
Ответ Magmi
А во Франции не принято, что досматривать человека может только охранник того же пола?😳 даже на наших стадионах так
Так у них идентифицировать пол - преступление.
+60
-7
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Magmi
А во Франции не принято, что досматривать человека может только охранник того же пола?😳 даже на наших стадионах так
+41
-2
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Рам.
Вообще-то правильно будет: на стадионе Гавра Кузяева
+35
-5
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arche
Пять жалоб от тех, кого не трогал 🙂
+35
-7
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ Андрей Рам.
Вообще-то правильно будет: на стадионе Гавра Кузяева
на стадионе Кузяева, в Гавре
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Погодите. А вдруг он идентифицирует себя как женщина. Какое тут насилие? Это уже неуважение к многогендеоности :))
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ихарь Окенфэйлов
Во Франции обнаружен охранник-натурал. Тревога!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Julius Nwosu
Что за колхоз? Безопасность, безопасностью, но у нас на матчах РПЛ, например женщин досматривают женщины, а мужиков, мужики.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Oh..you touch my tralala..
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Аксанов
Ответ Magmi
А во Франции не принято, что досматривать человека может только охранник того же пола?😳 даже на наших стадионах так
Это надо всё гендерное разнообразие собирать, включая трансформеров. Да и сейчас мужик скажет, что считает себя женщиной и здесь уже облапанные тётки будут виноваты в ущемлении прав.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Ответ Magmi
А во Франции не принято, что досматривать человека может только охранник того же пола?😳 даже на наших стадионах так
Это ж Европа)
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Просто они были в атрибутике Зенита
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Ответ Красная стрела
В мире около 3500 профессиональных команд, играется сотни матчей. Около 100 тысяч профессиональных игроков. Но спортс не нашел из мира футбола ничего интереснее, чем рассказ о каком-то больном извращенце.
Вроде бы не единственная новость о футболе. Даже за этот час, не то, что день
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Попов
Охранник Гавра Кузяева
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rdyabin@icloud.com
Вот если б мужиков за гениталии трогал, дали бы Нобелевскую премию.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За Кубань!
А трогал бы мужиков, все было бы норм.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Трогал- женись)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demyan Grachev
Ответ Hong Kil
В Казани помнится, даже в полости московским болельщицам залезали. Но там правда не охранник а полисмен и не один, а всем отделом.
рассказываешь свой печальный опыт?)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ramaldanov
Гавр Кузяева*
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
baytygan
а поцеловать?..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Григорий Котляревский
Так вот куда пропал Бородач
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ихарь Окенфэйлов
Ответ За Кубань!
А трогал бы мужиков, все было бы норм.
Похоже мужики и пожаловались, что их не трогал
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семен Романов
Ответ deadjoker
Погодите. А вдруг он идентифицирует себя как женщина. Какое тут насилие? Это уже неуважение к многогендеоности :))
А ты хорош,осталось это охраннику сообщить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
В прокуратуре Гавра заявили, что ранее жалоб на этого охранника не поступало

----

До прихода кузяева?

Видимо, далер его в очко или дурака на желание обыгрывает
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OlegosB
гени(т)альный охранник
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CHELSEA_2008
А вот трогал бы нежно, никто бы заявление не подавал!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Семенченко
Ответ Dimitrvs Pxtrovs
По любому муслим,из за таких смотрунов я на матч на БайАрене попал только к 26 минуте
тебя тоже трогали за грудь и гениталии? )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Бабкин
Ответ Wiley Fox
В прокуратуре Гавра заявили, что ранее жалоб на этого охранника не поступало ---- До прихода кузяева? Видимо, далер его в очко или дурака на желание обыгрывает
Обыгрывать в очко в Европе считается нормой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
Ответ deadjoker
Погодите. А вдруг он идентифицирует себя как женщина. Какое тут насилие? Это уже неуважение к многогендеоности :))
...многогандоности...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Ответ Красная стрела
Я считаю, что мы недополучаем контент. В мире много футбольных драм. Коллизий. Да даже если брать европейские чемпионаты. Не самые передовые команды. Но нам об этом не рассказывают. Ведь нужно потрудиться, поискать, перевести, разобраться. А тут либо топы, либо желтуха. Либо желтуха о топах.
Не уверен, что многие интересуются какими-то левыми лигами. Да, есть такие, но их крайне мало.
Политика сайта понятна: деньги. Отсюда медиафутбол, про который читают меньше, чем про биллиард, хотя его стараются впаривать всеми возможными методами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Рабко
Ответ Julius Nwosu
Что за колхоз? Безопасность, безопасностью, но у нас на матчах РПЛ, например женщин досматривают женщины, а мужиков, мужики.
У нас аналогично. Даже на мелких стадионах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТрактоПоктер
Ответ Arche
Пять жалоб от тех, кого не трогал 🙂
И это были трансгендеры )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
Ответ Arche
Пять жалоб от тех, кого не трогал 🙂
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Рабко
По словам заявителей, во время обысков охранник грубо прикасался к груди и гениталиям женщин, а сами проверки были агрессивными.

Как понимаю, главное слово "грубо".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Семенченко
а как туда устроиться на работу? у меня друг спрашивает )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
градус ненависти
Угадайте происхождение охранника, лол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimitrvs Pxtrovs
По любому муслим,из за таких смотрунов я на матч на БайАрене попал только к 26 минуте
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Северный болельщик
Охранник, который щупал баб на стадионе Кузяева в Гавре, где он?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
у нас в госдуме, целый депутат, ныне глава фракции, хватал женщин за лобки - никакого расследования
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Этим охранником оказался.....Ноэль Ле Гре
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий