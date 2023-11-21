Головин о том, что зарплаты в Лиге 1 сильно ниже, чем в РПЛ: «Уверяю, это не так»
Александр Головин заявил, что зарплаты в Лиге 1 не ниже, чем в РПЛ.
Несколько дней назад полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о срыве трансфера в команду из Франции: «Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я удивился».
– Мостовой сказал, что зарплаты в РПЛ выше, чем в Лиге 1.
– Я вас уверяю, что это не так – у Андрея ошибочная информация. Это не так, – сказал полузащитник «Монако» и сборной России.
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