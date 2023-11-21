Головин о том, что зарплаты в Лиге 1 сильно ниже, чем в РПЛ: «Уверяю, это не так»

Теги Зенит Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Александр Головин Андрей Мостовой деньги Футбол

Александр Головин заявил, что зарплаты в Лиге 1 не ниже, чем в РПЛ.

Несколько дней назад полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о срыве трансфера в команду из Франции: «Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я удивился».

– Мостовой сказал, что зарплаты в РПЛ выше, чем в Лиге 1.

– Я вас уверяю, что это не так – у Андрея ошибочная информация. Это не так, – сказал полузащитник «Монако» и сборной России.

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3 комментария

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Leon Petov
Нет, Саш, это так. Просто ты попал в Монако, а не в Гавр или Клермон
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Pertinax Gandi
Смотря где. В ПСЖ зарплаты безусловно выше чем в "Факеле". А вот в "Зените" скорее всего выше, чем в "Монпелье".
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