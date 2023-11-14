Мбаппе обошел Головина и Заира-Эмери и стал лучшим игроком октября в Лиге 1

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция рейтинги Александр Головин Килиан Мбаппе Уоррен Заир-Эмери Футбол

Головин не смог стать лучшим игроком Лиги 1 в октябре.

Полузащитник «Монако» в борьбе за приз уступил нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе. Еще одним претендентом был хавбек парижан Уоррен Заир-Эмери.

За 3 матча в прошлом месяце Головин забил в чемпионате Франции 2 гола. На счету Мбаппе 3 гола и 1 ассист, Заира-Эмери – 1 гол и 1 результативная передача.

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33 комментария

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молодой сутенер
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Ты смотрел футбол задним проходом?
+72
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luu
Ничего удивительного, он и выборы во Франции выиграет, если надо будет
+57
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umnik3
Даже если бы Мбаппе вообще не играл, французы бы его все равно лучшим выбрали.
+34
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OldRedWhite
Полузащитнику сложновато в таком соревновании победить нападающего !
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Prokuror Prokurorov
Ну, надо понимать, что помимо французов и казахов за Мбаппе голосовали все поклонники фут.сима, чтобы карта Мбаппе ПОТМа была доступна, но охота была славной.
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Мистер Громов
Ответ Антон Бывалов
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Головин выдавал отличную игру и если бы не хет-трик Мбаппе, то вполне мог бы и взять mvp месяца.
+8
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alisa dvoikina
Ответ Антон Бывалов
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Заплюсованный комментарий в профиле Антона Бывалова мог бы выглядеть как инородное тело, но такого там разумеется нет
+2
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Bedard
Голову летом купит кто-то из АПЛ! 💪
А ты где купил?
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Рома Анохин
Ответ Рекорд в наших сердцах
А толку, если её соберут 1 процент игроков
(в каждом составе)
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Рекорд в наших сердцах
Ответ Prokuror Prokurorov
Ну, надо понимать, что помимо французов и казахов за Мбаппе голосовали все поклонники фут.сима, чтобы карта Мбаппе ПОТМа была доступна, но охота была славной.
А толку, если её соберут 1 процент игроков
+1
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Pasta
Глупые французики отдали голос за своего игрока, вот и все) Нечему удивляться)
А на спортсе отдают за своего игрока. И что?
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Stas Zaitsev
Ответ молодой сутенер
Ты смотрел футбол задним проходом?
вряд ли. задним проходом он говорит
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Cruel Snake
Ответ Антон Бывалов
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Скорее вы в этой новости. Он там уже который месяц лучшим признается
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Мистер Громов
Ответ corazón blanco
Ну так-то хет-трик Мбаппе уже оформил в ноябре.
Но итоги-то октября они в середине ноября и подвели. В любом случае, эти мячи повлияли на выбор.
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Aleksey Yashin
Ответ А. Мостовой
Холланд соревнуется с Салахом и Соном, а мбаппе с головиным - вся суть
Это Головин соревнуется с Мбаппе
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ВРвпопа оапоапо
Ответ umnik3
Даже если бы Мбаппе вообще не играл, французы бы его все равно лучшим выбрали.
Только почему-то оно так в реальности не происходит. Или пруфанёшь?
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Трент Резнор
Ответ Roman
Согласен, Сане хорош в Баварии, может еще прибавить
Сане?)
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Roman
Ответ Трент Резнор
Сане?)
Норм отредактировал, шуточку очень тонкую и интеллектуально весомую испортил(
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Трент Резнор
Ответ Roman
Норм отредактировал, шуточку очень тонкую и интеллектуально весомую испортил(
Вернул)
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corazón blanco
Ответ Мистер Громов
Головин выдавал отличную игру и если бы не хет-трик Мбаппе, то вполне мог бы и взять mvp месяца.
Ну так-то хет-трик Мбаппе уже оформил в ноябре.
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Prokuror Prokurorov
Ответ Рекорд в наших сердцах
А толку, если её соберут 1 процент игроков
там не настолько жесткие требования. Даже без донатов можно скинуть весь мусор, чтобы хватило на карточку.
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Sekor
Даже если Саша будет вторым после Мбаппе - это ли не показатель уровня? Так держать!
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Bedard
Голову летом купит кто-то из АПЛ! 💪
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