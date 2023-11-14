Мбаппе обошел Головина и Заира-Эмери и стал лучшим игроком октября в Лиге 1

Головин не смог стать лучшим игроком Лиги 1 в октябре.

Полузащитник « » в борьбе за приз уступил нападающему « » . Еще одним претендентом был хавбек парижан .

За 3 матча в прошлом месяце забил в чемпионате Франции 2 гола. На счету Мбаппе 3 гола и 1 ассист, Заира-Эмери – 1 гол и 1 результативная передача.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?