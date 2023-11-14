Мбаппе обошел Головина и Заира-Эмери и стал лучшим игроком октября в Лиге 1
Головин не смог стать лучшим игроком Лиги 1 в октябре.
Полузащитник «Монако» в борьбе за приз уступил нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе. Еще одним претендентом был хавбек парижан Уоррен Заир-Эмери.
За 3 матча в прошлом месяце Головин забил в чемпионате Франции 2 гола. На счету Мбаппе 3 гола и 1 ассист, Заира-Эмери – 1 гол и 1 результативная передача.
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