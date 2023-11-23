Франция – фаворит Евро-2024 по версии Goal, Португалия – 2-я, Англия – 4-я, Италия – 11-я, Германия – 15-я

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Goal считает Францию фаворитом чемпионата Европы 2024 года.

Команда Дидье Дешама заняла 1-е место в рейтинге команд, которым уже гарантировано попадание на Евро.

Список из 21 сборной выглядит так:

1. Франция.

2. Португалия.

3. Испания.

4. Англия.

5. Бельгия.

6. Австрия.

7. Венгрия.

8. Турция.

9. Албания.

10. Нидерланды.

11. Италия.

12. Хорватия.

13. Румыния.

14. Шотландия.

15. Германия.

16. Дания.

17. Словакия.

18. Словения.

19. Швейцария.

20. Сербия.

21. Чехия.

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21 комментарий

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Jan Paskel
дожили, Албания выше Голландии, Германии, Италии.

Им там смеси завезли?
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Cruel Snake
Германия 15!!!О до чего сборную довели. Когда такое было вообще?

А также осталось понять, чем 🥉 ЧМ-2022 Хорватия, хуже Венгрии, Австрии, Турции, Албании ...АЛБАНИИ!
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вкус крабовых чипсов
Помню как перед одним из ЧМ на спортсе главным фаворитом объявили англичан, и все дико угорали.. Но сейчас так оно и есть перед ЧЕ.
Очень удивлюсь если выиграет не Франция с Англией
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Человек1991
Италия действующий Чемпион Европы на 11 месте ))
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Человек1991
Италия - Франция будет Финал Евро 2024 .
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artem21
Ответ artpal
Албания - девятое место в рейтинге? Сборная, которая на днях сыграла две георические ничьи с командами Молдовы и Фарерских островов? Составители совсем упоролись?
В этих матчах албанцам ничего уже не нужно было. До этого без проблем обыграли Чехию и Польшу у себя дома. Высоковато они расположены, но точно должны быть в районе 13-14 места, не ниже.
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TaR
Что за чушь?))) Албания и Румыния выше Германии?))) По-моему в переводе новости ошиблись)
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ОттоДракула
Ответ Cruel Snake
Германия 15!!!О до чего сборную довели. Когда такое было вообще? А также осталось понять, чем 🥉 ЧМ-2022 Хорватия, хуже Венгрии, Австрии, Турции, Албании ...АЛБАНИИ!
А что с Турцией не так? Выше Хорватии в своей группе финишировали.
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Overkiller
Ответ TaR
Что за чушь?))) Албания и Румыния выше Германии?))) По-моему в переводе новости ошиблись)
Вы про Германию которая туркам и австрийцам летит уже со свистом?
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guizzy
Не знаю, что они там курят в Goal, но прямо сейчас коэф на то, что Украина, которая не отобралась, станет победителем ЧЕ -2026 выше, чем у сборной Албании. Кэф 176 против 251 )
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guizzy
Опять же у букмекеров всё более выглядит реалистично:
Франция, Англия, Германия, Испания, Португалия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания и Хорватия в конкретно таком порядке в топ-10.
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Shumi-jr
Албания …
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artpal
Албания - девятое место в рейтинге? Сборная, которая на днях сыграла две георические ничьи с командами Молдовы и Фарерских островов? Составители совсем упоролись?
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guizzy
Австрия, Венгрия, Турция И Албания на 6, 7, 8 и 9 месте соответственно выглядят довольно бредово )
Германия на 15-ом тоже полный бред, особенно с учётом домашнего турнира и это всё-таки немцы. Я практически уверен, что они если не попадут в финал, в полуфинал заглянут. Италия тоже недооценена.
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dimamak10
Англию бы на второе поставил , Албания за удачный квал уж слишком высоко , явно ниже хорватов голландцев и итальянцев должны быть. Германия в теории может оказаться и с Шотландией и Румынией в одной группе , не сомневаюсь что их обыграют. Спорный рейтинг какой то, основанный на квалификации и товарках
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Варлампий Варлампий
немчики теперь слабее цыган и албанцев, о времена
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Англия снова главный фаворит.
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