Франция – фаворит Евро-2024 по версии Goal, Португалия – 2-я, Англия – 4-я, Италия – 11-я, Германия – 15-я
Goal считает Францию фаворитом чемпионата Европы 2024 года.
Команда Дидье Дешама заняла 1-е место в рейтинге команд, которым уже гарантировано попадание на Евро.
Список из 21 сборной выглядит так:
1. Франция.
2. Португалия.
3. Испания.
4. Англия.
5. Бельгия.
6. Австрия.
7. Венгрия.
8. Турция.
9. Албания.
10. Нидерланды.
11. Италия.
12. Хорватия.
13. Румыния.
14. Шотландия.
15. Германия.
16. Дания.
17. Словакия.
18. Словения.
19. Швейцария.
20. Сербия.
21. Чехия.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Им там смеси завезли?
А также осталось понять, чем 🥉 ЧМ-2022 Хорватия, хуже Венгрии, Австрии, Турции, Албании ...АЛБАНИИ!
Очень удивлюсь если выиграет не Франция с Англией
Франция, Англия, Германия, Испания, Португалия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания и Хорватия в конкретно таком порядке в топ-10.
Германия на 15-ом тоже полный бред, особенно с учётом домашнего турнира и это всё-таки немцы. Я практически уверен, что они если не попадут в финал, в полуфинал заглянут. Италия тоже недооценена.