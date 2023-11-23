Франция – фаворит Евро-2024 по версии Goal, Португалия – 2-я, Англия – 4-я, Италия – 11-я, Германия – 15-я

Goal считает Францию фаворитом чемпионата Европы 2024 года.

Команда Дидье Дешама заняла 1-е место в рейтинге команд, которым уже гарантировано попадание на .

Список из 21 сборной выглядит так:

1. Франция.

2. Португалия.

3. Испания.

4. Англия.

5. Бельгия.

6. Австрия.

7. Венгрия.

8. Турция.

9. Албания.

10. Нидерланды.

11. Италия.

12. Хорватия.

13. Румыния.

14. Шотландия.

15. Германия.

16. Дания.

17. Словакия.

18. Словения.

19. Швейцария.

20. Сербия.

21. Чехия.

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