Жена Акинфеева: «Кто-то подумает: «Господи, как они живут? Можно от скуки повеситься». Но в этой скуке, стабильности есть настоящий кайф»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия светская хроника Спорт-Экспресс Футбол

Жена Игоря Акинфеева рассказала о жизни с вратарем ЦСКА.

Игорь и Екатерина Герун поженились в 2014 году. Пара воспитывает троих детей: Даниила, Еву и Агату.

«Наверное, кто-то услышит и подумает: «Господи, как они живут? Это же можно от скуки повеситься».

Но мне кажется, в этом и есть настоящий кайф. Вот в этой скуке, в стабильности.

Дом и семья – это очень классная база, которая может в сложных ситуациях жизненных просто вытягивать очень сильно друг друга», – сказала Екатерина для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон».

Акинфеев о предложении жене: «Я обычный русский пацан, дней пять не понимал, как сделать. Она мыла посуду в 12 ночи в перчатках, я постучал по плечу – вот кольцо»

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8 комментариев

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Тёма Тёма
Крепкая и настоящая семья, в отличии от некоторых других семей футболистов... Любви им и процветания. Молодцы. Счастье любит тишину.
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Этот Райола хочет денег
Акинфеев в футболе вратарь, а в семье настоящий бомбардир-хет-трик оформил!)
+8
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Machine Head
Красавцы! Счастье любит тишину. Молодцы! Никогда от вашей семьи не исходило никаких странных новостей. Так и держите свое счастье на замке и не пускайте никого.
+7
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Alex1104
Слава Богу, что они нашли друг друга. Счастливые люди.
У каждого свой характер, свой темперамент. Им так хорошо.
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Владимир Владимирович
2003 год, Цска едет в Самару на матч с Крыльями Советов, в канун матча основной вратарь армейцев Вениамин Мандрыкин получает травму, вместо него на ворота выходит Игорь Акинфеев, и вуаля, этот матч становится знаковой для Игоря, отбивает пенальти, много раз спасает команду, и оставляет ворота сухими , цска уезжает в Москву с тремя очками, но а главный герой матча через 12 лет побивает все рекорды по сухим матчам в истории России
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Wiley Fox
Дом и семья – это очень классная база

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Почти Ватутинки
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Thomas Thomas
Ответ Этот Райола хочет денег
Акинфеев в футболе вратарь, а в семье настоящий бомбардир-хет-трик оформил!)
Семак поржал
+1
-1
0
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