Жена Акинфеева: «Кто-то подумает: «Господи, как они живут? Можно от скуки повеситься». Но в этой скуке, стабильности есть настоящий кайф»

Жена Игоря Акинфеева рассказала о жизни с вратарем ЦСКА.

и Екатерина Герун поженились в 2014 году. Пара воспитывает троих детей: Даниила, Еву и Агату.

«Наверное, кто-то услышит и подумает: «Господи, как они живут? Это же можно от скуки повеситься».

Но мне кажется, в этом и есть настоящий кайф. Вот в этой скуке, в стабильности.

Дом и семья – это очень классная база, которая может в сложных ситуациях жизненных просто вытягивать очень сильно друг друга», – сказала Екатерина для документального сериала « » «Акинфеев. 20-й сезон».

Акинфеев о предложении жене: «Я обычный русский пацан, дней пять не понимал, как сделать. Она мыла посуду в 12 ночи в перчатках, я постучал по плечу – вот кольцо»

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