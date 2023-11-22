«В Европе по блату никто не даст играть. Если в 20 лет сидишь на скамейке, будет деградация». Тетрадзе о совете Карпина молодым уезжать из РПЛ

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Омари Тетрадзе Чемпионат.com Футбол

Омари Тетрадзе оценил совет Валерия Карпина молодым игрокам уезжать в Европу.

«Каждый футболист хочет играть в Европе за лучшие клубы. Но для того, чтобы уехать, сперва в России нужно себя хорошо проявить.

Я не считаю РПЛ слабой лигой. У нас достаточно хороший, мощный чемпионат. Другое дело – отношение самих футболистов. Если молодой еще по мячу не научился толком бить, а уже думает, как бы ему уехать в Европу, это несерьезно. Сначала нужно заиграть в российском чемпионате.

Для подготовки к выступлениям в той же Италии российский чемпионат – идеальный вариант. Я бы советовал ребятам 17-18-19 лет, мечтающим о Европе, не спешить. Лучше сперва здесь заиграть, проявить себя, стать лидером. После этого ему намного легче будет в Европе.

А если ты в 20 лет уезжаешь и сидишь на скамейке, никакого развития не будет – только деградация. Если ехать, то уже готовым футболистом. Там тебя никто готовить не будет. И по блату, если по-простому, никто не даст играть. Нужно завоевывать место», – сказал бывший защитник «Динамо», «Алании», «Ромы» и сборной России Тетрадзе.

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11 комментариев

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Вячеслав Тимофеев
Можно уехать в чемпионат уровнем РПЛ, но с возможностью выступать в еврокубках
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Unnamed80
Став лидером в российском клубе, при этом имея в наличии российский паспорт, условный Спартак, Зенит, Цска, Динамо, Локомотив...Заломят такой ценник, что западные клубы сразу охеревают от услышанного
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Павел Сморщков
Вот так новость!
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Тимур666
Кому эти деревянные там нужны? Разве что в чемпионат Гибралтара.
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Евгений Кислицын
очень разумно, в 23-25 лет готовым футболистом легче будет уехать
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deadjoker
20 это конечно перебор. Саллах лет до 24х играл с банки. По сути только в роме стал основным.
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Eric_Cartman
Так кто мешает доказывать, что бы лучше мукунк из Сенегала? 🤦‍♂️
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sp.msk.86
Забавно, что эта новость соседствует с новостью о том, что нужно лимиты по найму разных рас соблюдать 😁
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