«В Европе по блату никто не даст играть. Если в 20 лет сидишь на скамейке, будет деградация». Тетрадзе о совете Карпина молодым уезжать из РПЛ

Омари Тетрадзе оценил совет Валерия Карпина молодым игрокам уезжать в Европу.

«Каждый футболист хочет играть в Европе за лучшие клубы. Но для того, чтобы уехать, сперва в России нужно себя хорошо проявить.

Я не считаю слабой лигой. У нас достаточно хороший, мощный чемпионат. Другое дело – отношение самих футболистов. Если молодой еще по мячу не научился толком бить, а уже думает, как бы ему уехать в Европу, это несерьезно. Сначала нужно заиграть в российском чемпионате.

Для подготовки к выступлениям в той же Италии российский чемпионат – идеальный вариант. Я бы советовал ребятам 17-18-19 лет, мечтающим о Европе, не спешить. Лучше сперва здесь заиграть, проявить себя, стать лидером. После этого ему намного легче будет в Европе.

А если ты в 20 лет уезжаешь и сидишь на скамейке, никакого развития не будет – только деградация. Если ехать, то уже готовым футболистом. Там тебя никто готовить не будет. И по блату, если по-простому, никто не даст играть. Нужно завоевывать место», – сказал бывший защитник «Динамо», «Алании», «Ромы» и сборной России Тетрадзе.

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