Крылья Советов — Локомотив: прогноз на матч 25 ноября 2023, МИР Российская Премьер-лига

25 ноября, в субботу, самарские «Крылья Советов» на своем поле примут московский «Локомотив» в матче 16-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет на «Самара Арене» и начнется в 13:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х2; ТМ 3.

Крылья Советов

«Крылья Советов» после первого круга РПЛ делят с московскими «Динамо» и ЦСКА третье место турнирной таблицы, набрав 25 очков.

Очень достойный результат для команды, которая в прошлом сезоне едва не попала в зону стыковых матчей. Но Игорь Осинькин вновь сумел сколотить добротный коллектив, который стал открытием первой половины чемпионата России.

По ходу первого круга самарцы даже забирались на первое место, но затем все-таки пропустили вперед и «Краснодар», и «Зенит».

Также самарцы по ходу первой части сезона одержали ряд эффектных побед. Например, дома были обыграны с крупным счетом «Ростов» (5:1) и московский «Спартак» (4:0).

Правда, как раз после победы над красно-белыми у «Крыльев» начался спад, и в последующих четырех матчах чемпионата команда набрала всего одно очко, сыграв вничью на своем поле с «Оренбургом» (1:1). В других встречах самарцы уступили «Пари НН» (0:2), «Зениту» (1:3) и «Краснодару» (1:2).

Перед паузой на матчи сборных «Крылышки» вспомнили, что такое побеждать и на своем поле были сильнее попавшего в глубокий кризис «Урала» — 3:1.

Безусловно, не обошлось и без индивидуальных открытий в составе «Крыльев Советов». Очень качественный сезон проводит аргентинец Бенхамин Гарре, который забил шесть голов и является лучшим снайпером самарцев.

На два мяча меньше забил молодой россиянин Никита Салтыков, который уже привлек внимание топ-клубов, и по слухам уже зимой станет игроком как раз «Локомотива».

Также очень неплохо себя проявляет воспитанник «Спартака» Владислав Шитов, на счету которого три результативных удара в том числе и в ворота родного клуба.

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Локомотив

«Локомотив» провел неоднозначный первый круг — команда Михаила Галактионова занимает седьмое место, но отстает всего на одно очко от третьего места.

По ходу первой части сезона «Локомотив» потерпел всего три поражения, но часто играл вничью — шесть раз. Зато победу над «Зенитом» (2:1) в Петербурге болельщики москвичей не забудут еще долго — решающий гол Наир Тикинизян забил в добавленное время.

В последних пяти турах железнодорожники набрали шесть очков. В трех играх команда Галактионова поделила очки с «»Уралом» (2:2), «Динамо» (0:0) и «Спартаком» (1:1). Еще было поражение от «Ростова» в гостях с минимальным счетом ,а перед паузой железнодорожники наконец-то победили, набрав три очка в домашнем матче против «Ахмата» (2:1).

По ходу первой половины сезона роль лидеров команды брали на себя несколько футболистов. Тикнизян был хорош на старте и забил четыре гола. Затем оправился от травмы и набрал хорошую форму Артем Дзюба, у которого на счету тоже четыре точных удара.

На один мяч меньше забил за первый круг Максим Глушенков.

Крылья Советов — Локомотив: история личных встреч

В матче первого круга в Москве была зафиксирована ничья — 1:1. При этом гости открыли счет на 86-й минуте благодаря точному удару Николая Рассказова, а железнодорожники отыгрались в компенсированное время усилиями Константина Марадишвили.

1:1 — с таким счетом закончились три последние встречи между этими командами. В том числе и в прошлом сезоне в Самаре.

В последний раз «Локомотив» побеждал на Волге в 2022 году со счетом 1:0.

«Крылья» же не могут обыграть москвичей на своем поле в рамках чемпионата аж с 2011 года.

Крылья Советов — Локомотив: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Крыльев Советов» — 2.54

Ничья — 3.49

Победа «Локомотива» — 2.75

Как видим, фаворита в этом матче нет, и есть большая вероятность, что встреча закончится ничьей. Но лучше подстраховаться и поставить на Х2 за 1,5.

Также вряд ли встреча получится очень результативной, так что хорошим вариантом выглядит ставка ТМ 3 за 1.66.

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