Где смотреть Крылья Советов – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 25 ноября
В субботу, 25 ноября, сыграют Крылья Советов и Локомотив в 16 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Самара-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Крылья Советов – Локомотив
- Начало матча запланировано на 13:00 по московскому времени.
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