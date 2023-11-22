Где смотреть Крылья Советов – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 25 ноября

В субботу, 25 ноября, сыграют Крылья Советов и Локомотив в 16 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Самара-Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Крылья Советов – Локомотив

Начало матча запланировано на 13:00 по московскому времени.

Крылья Советов: все новости

Локомотив: все новости

РПЛ 2023/2024: все новости

Прогноз на матч Крылья Советов – Локомотив