500 млн рублей от Керимова получило «Динамо» Махачкала. Благодаря компаниям бизнесмена увеличен бюджет клуба и появился новый газон на стадионе («РБ Спорт»)
«РБ Спорт» утверждает, что структуры бизнесмена участвуют в деятельности клуба. Благодаря им вырос бюджет клуба, появился новый газон на стадионе. По данным источников издания, помощь оценивается примерно в 500 млн рублей.
В прошлом году информацию о том, что Керимов выделяет «Динамо» средства, подтверждал гендиректор клуба Шамиль Газизов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
