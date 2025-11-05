  • Спортс
  • 500 млн рублей от Керимова получило «Динамо» Махачкала. Благодаря компаниям бизнесмена увеличен бюджет клуба и появился новый газон на стадионе («РБ Спорт»)
Сулейман Керимов материально поддерживает «Динамо» Махачкала.

«РБ Спорт» утверждает, что структуры бизнесмена участвуют в деятельности клуба. Благодаря им вырос бюджет клуба, появился новый газон на стадионе. По данным источников издания, помощь оценивается примерно в 500 млн рублей.

В прошлом году информацию о том, что Керимов выделяет «Динамо» средства, подтверждал гендиректор клуба Шамиль Газизов.

Источник: «РБ Спорт»
