Экс-тренер «Спартака» Ваноли – главный кандидат на пост в «Фиорентине»
Паоло Ваноли – фаворит на пост тренера «Фиорентины».
Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли стал основным кандидатом на пост главного тренера «Фиорентины».
Вчера итальянский клуб сообщил об увольнении Стефано Пиоли. На данный момент команда занимает 20-е место в таблице Серии А, набрав 4 очка.
«Фиорентина» ищет идеальный вариант после ухода Пиоли. Даниэле Галлоппа будет руководить командой в завтрашнем матче против «Майнца» в Лиге конференций, однако клуб хочет видеть нового тренера, готового к матчу с «Дженоа» в воскресенье.
Кандидатура Ваноли становится все более популярной, и сейчас он является фаворитом среди других кандидатов, рассматриваемых руководством, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Последним клубом экс-тренера «Спартака» был «Торино», который он покинул в начале июня.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
