Экс-тренер «Спартака» Ваноли – главный кандидат на пост в «Фиорентине»

Паоло Ваноли – фаворит на пост тренера «Фиорентины».

Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли стал основным кандидатом на пост главного тренера «Фиорентины».

Вчера итальянский клуб сообщил об увольнении Стефано Пиоли . На данный момент команда занимает 20-е место в таблице Серии А, набрав 4 очка.

«Фиорентина » ищет идеальный вариант после ухода Пиоли. Даниэле Галлоппа будет руководить командой в завтрашнем матче против «Майнца» в Лиге конференций, однако клуб хочет видеть нового тренера, готового к матчу с «Дженоа » в воскресенье.

Кандидатура Ваноли становится все более популярной, и сейчас он является фаворитом среди других кандидатов, рассматриваемых руководством, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Последним клубом экс-тренера «Спартака» был «Торино», который он покинул в начале июня.