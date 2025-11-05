4

Экс-тренер «Спартака» Ваноли – главный кандидат на пост в «Фиорентине»

Паоло Ваноли – фаворит на пост тренера «Фиорентины».

Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли стал основным кандидатом на пост главного тренера «Фиорентины».

Вчера итальянский клуб сообщил об увольнении Стефано Пиоли. На данный момент команда занимает 20-е место в таблице Серии А, набрав 4 очка.

«Фиорентина» ищет идеальный вариант после ухода Пиоли. Даниэле Галлоппа будет руководить командой в завтрашнем матче против «Майнца» в Лиге конференций, однако клуб хочет видеть нового тренера, готового к матчу с «Дженоа» в воскресенье.

Кандидатура Ваноли становится все более популярной, и сейчас он является фаворитом среди других кандидатов, рассматриваемых руководством, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Последним клубом экс-тренера «Спартака» был «Торино», который он покинул в начале июня.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoФиорентина
logoсерия А Италия
logoДаниэле Галлоппа
logoПаоло Ваноли
logoСтефано Пиоли
logoЛига конференций УЕФА
logoМайнц
logoДженоа
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Фиорентина» упала на последнее место и уволила Пиоли. Возможно, позовут экс-тренера «Спартака»
вчера, 20:20
«Фиорентина» уволила Пиоли. Команда идет 20-й в Серии А после 10 матчей без побед со старта сезона
вчера, 10:57
Пиоли близок к увольнению из «Фиорентины». Клуб не выиграл ни одного из 10 матчей Серии А и идет 19-м
3 ноября, 08:29
Главные новости
«Брюгге» – «Барселона». 1:1 – Трезольди забил на 6-й, Ферран – на 8-й! Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Лига чемпионов. «Барселона» играет с «Брюгге», «Ман Сити» принимает «Дортмунд», «Интер» против «Кайрата», «Челси» сыграл вничью с «Карабахом»
9 минут назадLive
Карпин обыграл Семака впервые с мая 2019-го. До этого побед не было 11 матчей
26 минут назад
«Зенит» проиграл дома впервые с 2024 года
29 минут назад
У «Карабаха» 2 победы, поражение и ничья в ЛЧ. Сегодня – 2:2 с «Челси»
29 минут назад
«Зенит» проиграл впервые за 16 матчей. Поражений не было почти три месяца
29 минут назад
«Карабах» сыграл вничью с «Челси» – 2:2. Андраде и Янкович забили в 1-м тайме, Гарначо сравнял во 2-м
30 минут назад
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Динамо» обыграло «Зенит», ЦСКА проиграл «Махачкале», «Краснодар» победил «Оренбург», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
39 минут назад
Девять человек застали в «Барселоне» и Педри, и Хави. Сколько назовете?
39 минут назадТесты и игры
«Зенит» дома проиграл «Динамо» – 1:3. Тюкавин забил и ассистировал Бабаеву
40 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд. Холанд в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 19:05
«Бенфика» – «Байер». Судаков и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 19:04
«Интер» – «Кайрат». Лаутаро, Сатпаев и Сорокин в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 19:05
Дмитрий Булыкин: «Зарплаты легионеров далеки от реальности. К нам приезжают иностранцы не топ-уровня. Футболу это не помогает и приводит к неэффективному использованию бюджетных денег»
10 минут назад
Хакими после травмы из-за подката Диаса: «Падения – это часть пути. Возвращение имеет решающее значение 💪🏼»
12 минут назад
У Глушенкова 8 голов и 5 ассистов в 11 матчах сезона за «Зенит»
40 минут назад
Капелло об «Интере»: «Они раздражают меня, когда расслабляются. Надеюсь, с «Кайратом» мы этого не увидим»
42 минуты назад
Латышонок отразил дальний удар Окишора перед собой – Сергеев добил. «Динамо» открыло счет в гостевой игре с «Зенитом»
сегодня, 18:59
У Эстевао 3 гола в 3 последних матчах в старте «Челси». 18-летний форвард забил «Карабаху» в ЛЧ
сегодня, 18:50
500 млн рублей от Керимова получило «Динамо» Махачкала. Благодаря компаниям бизнесмена увеличен бюджет клуба и появился новый газон на стадионе («РБ Спорт»)
сегодня, 18:43