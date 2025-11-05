Роналду, Марадона, Погба, Рамос, Роналдо, ван дер Сар и Хакими – в сборной мечты Десайи
Лионель Месси не попал в сборную мечты Марселя Десайи.
Марсель Десайи представил сборную своей мечты.
Бывший защитник сборной Франции на место вратаря выбрал Эдвина ван дер Сара. В защиту он поставил себя, Серхио Рамоса, Ашрафа Хакими и Роберто Карлоса.
В полузащите у Десайи вышли бы Родри, Эдгар Давидс, Поль Погба, в нападении – Диего Марадона, Криштиану Роналду и Роналдо.
Главным тренером команды стал бы Карло Анчелотти.
