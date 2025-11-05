  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналду, Марадона, Погба, Рамос, Роналдо, ван дер Сар и Хакими – в сборной мечты Десайи
13

Роналду, Марадона, Погба, Рамос, Роналдо, ван дер Сар и Хакими – в сборной мечты Десайи

Лионель Месси не попал в сборную мечты Марселя Десайи.

Марсель Десайи представил сборную своей мечты.

Бывший защитник сборной Франции на место вратаря выбрал Эдвина ван дер Сара. В защиту он поставил себя, Серхио Рамоса, Ашрафа Хакими и Роберто Карлоса.

В полузащите у Десайи вышли бы Родри, Эдгар Давидс, Поль Погба, в нападении – Диего Марадона, Криштиану Роналду и Роналдо.

Главным тренером команды стал бы Карло Анчелотти.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: OLBG
рейтинги
logoАшраф Хакими
Марсель Десайи
logoРоберто Карлос
logoЭдвин ван дер Сар
logoДиего Марадона
logoСерхио Рамос
logoКарло Анчелотти
logoПоль Погба
logoЭдгар Давидс
logoРодри
logoРоналдо
logoКриштиану Роналду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси, Роналду, Мбаппе, Ямаль, Дембеле, Салах, Беллингем, Педри, ван Дейк, Доннарумма, Модрич, Трент – в шорт-листе символической сборной года от FIFPro
27 октября, 15:17
Главные новости
Фанаты «Динамо» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» и другие кричалки на матче Кубка. Фанаты петербуржцев оскорбляли Карпина и кричали: «Грязный мусор время выносить»
1 минуту назад
Карпин уверен, что «расслабона» в ответной игре с «Зенитом» не будет: «Издеваетесь? Думаете, кто‑то с «Зенитом» может расслабиться? Ему по силам отыграть два мяча в матче с любым»
3 минуты назад
«Брюгге» – «Барселона». 1:1 – Трезольди забил на 6-й, Ферран – на 8-й! Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Лига чемпионов. «Барселона» играет с «Брюгге», «Ман Сити» принимает «Дортмунд», «Интер» против «Кайрата», «Челси» сыграл вничью с «Карабахом»
12 минут назадLive
Карпин обыграл Семака впервые с мая 2019-го. До этого побед не было 11 матчей
29 минут назад
«Зенит» проиграл дома впервые с 2024 года
32 минуты назад
У «Карабаха» 2 победы, поражение и ничья в ЛЧ. Сегодня – 2:2 с «Челси»
32 минуты назад
«Зенит» проиграл впервые за 16 матчей. Поражений не было почти три месяца
32 минуты назад
«Карабах» сыграл вничью с «Челси» – 2:2. Андраде и Янкович забили в 1-м тайме, Гарначо сравнял во 2-м
33 минуты назад
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Динамо» обыграло «Зенит», ЦСКА проиграл «Махачкале», «Краснодар» победил «Оренбург», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
42 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд. Холанд в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 19:05
«Бенфика» – «Байер». Судаков и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 19:04
«Интер» – «Кайрат». Лаутаро, Сатпаев и Сорокин в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 19:05
Дмитрий Булыкин: «Зарплаты легионеров далеки от реальности. К нам приезжают иностранцы не топ-уровня. Футболу это не помогает и приводит к неэффективному использованию бюджетных денег»
13 минут назад
Хакими после травмы из-за подката Диаса: «Падения – это часть пути. Возвращение имеет решающее значение 💪🏼»
15 минут назад
У Глушенкова 8 голов и 5 ассистов в 11 матчах сезона за «Зенит»
43 минуты назад
Капелло об «Интере»: «Они раздражают меня, когда расслабляются. Надеюсь, с «Кайратом» мы этого не увидим»
45 минут назад
Латышонок отразил дальний удар Окишора перед собой – Сергеев добил. «Динамо» открыло счет в гостевой игре с «Зенитом»
сегодня, 18:59
У Эстевао 3 гола в 3 последних матчах в старте «Челси». 18-летний форвард забил «Карабаху» в ЛЧ
сегодня, 18:50
Экс-тренер «Спартака» Ваноли – главный кандидат на пост в «Фиорентине»
сегодня, 18:50