Аль-Наср — Аль-Охдуд прогноз на матч 24 ноября 2023, чемпионат Саудовской Аравии

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24 ноября 2023 года в Эр-Рияде состоится матч 14 тура саудоаравийского чемпионата. «Аль-Наср» на домашнем стадионе «Парк Аль-Аввал» будет принимать «Аль-Охдуд». Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени.

«Аль-Наср» в спину дышит лидирующему «Аль-Хиляль» и им никак нельзя совершать осечек в гонке за чемпионство. Атакующая игра хозяев последних встречах впечатляет и Талиска с Роналду в хорошей форме, что для них очень хорошо в самый пик чемпионата. «Аль-Охдуд» является скромным новичком Премьер Лиги и пока их результаты оставляют желать лучшего, а особенно их игра в атаке, которая является одной из худших в первенстве. Будет ли очередная победа «Аль-Наср» в чемпионате, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (-2), ТБ (3).

Аль-Наср

 

В прошлом сезоне Премьер Лиги «Аль-Наср» остановился в малейшем шаге от чемпионства, уступив лидирующую позицию команде «Аль-Иттихад». При преимуществе по итогу 30 туров в 8 баллов от третьего «Аль-Наср», они отстали от первой строчки на 5 очков. 

Роналду и Ко в текущем чемпионате Саудовской Аравии играют довольно неплохо и идут в лидирующей тройке, а именно на второй строчке. В активе команды 31 балл, набранный в 13 матчах и 10 побед при 2 поражениях. На 4 очка они отстают от лидирующего «Аль-Хиляль» и имею гандикап в 5 баллов перед третьим «Аль-Ахли». «Аль-Наср» является на текущий момент самой результативной командой в чемпионате, с 36 голами в активе, львиную долю из которых на свой счет записал неувядаемый Криштиану Роналду, на счету которого 13 голов и 7 ассистов. Неплохо выглядит и Талиска в этом сезоне, который в на 4 строчке в списке лучших голеадоров чемпионата с 8 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

В преддверии паузы перед играми сборной и последний сыгранным туром в чемпионате перед этим, «Аль-Наср» провел поединок в рамках азиатской Лиги Чемпионов, где одержал победу в матче с катарским «Аль-Духаиль» (2:3), а Талиска в этой встрече к 65 минуте матча оформил голевой хет-трик. Всего же в этом турнире «Аль-Наср» на групповом этапе добился уже 4 побед в 4 сыгранных встречах и уверенно лидирует в таблице и в шаге от выхода в плей-офф.

Свой последний матч риядская команда проводила в рамах Премьер Лиги Саудовской Аравии и уверенно в гостях обыграла команду «Аль-Вехда» (3:1), где уже к 49 минуте матча удалось повести в счете (3:0) и пропустить только в концовке встречи. Хоть преимущество во встрече у «Аль-Наср» было не таким большим по всем основным статистическим показателям, все же главное удалось успешно реализовать несколько своих голевых моментов.

Результаты «Аль-Наср» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 11.11.23 «Аль-Вехда» — «Аль-Наср» 1:3;
  • 07.11.23 «Аль-Духаиль» — «Аль-Наср» 2:3;
  • 04.11.23 «Аль-Наср» — «Аль-Халидж» 2:0;
  • 31.10.23 «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» 0:0 (после дополнительного времени (1:0);
  • 28.10.23 «Аль-Фейха» — «Аль-Наср» 1:3.

Интересные статические факты «Аль-Наср»:

  • Команда не проигрывают в 18 последних матчах, при этом побеждая в 16 в основное время матча;
  • В 3 матчах подряд в активе команды виктории в основное время
  • В последних 9 домашних встречах было поражение;
  • В 10 из 12 последних встречах Роналду и Ко забивают обе команды;
  • В 10 из 12 последних играх было забито более 3 мячей;
  • В среднем команда забивает чуть более чем 2 гола в последних 5 встречах;
  • Команда отличается голом в 17 из 18 последних матчах в основное время игры.

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Аль-Охдуд

 

«Аль-Охдуд» новичок этого сезона в Премьер Лиге Саудовской Аравии. Он добыл путевку в сильнейшую лигу страны за счет занятой 3 строчки в Первом дивизионе аравийского первенства. В 34 турах чемпионата они тогда набрали 68 баллов и столько же было очков у второго «Аль-Хазм», но тот оказался выше за счет лучших дополнительных показателей. А вот от первого «Аль-Ахли» тогда получилось отставание всего в 4 очка и если бы не совсем удачная концовка чемпионата, вполне можно было замахнуться на золотые медали чемпионата.

В текущем сезоне аравийского чемпионата «Аль-Охдуд» пока буксует и идет в зоне вылета, на 16 позиции. В 13 турах Премьер Лиги они раздобыли всего 10 очков. При этом от спасительной 15 строчки отставание всего в 1 балл, да и остальные команды что занимают места выше не так далеко ушли, ведь от восьмой «Аль-Фейха» всего 6 баллов отставания. На данный момент у команды худшая результативность в чемпионате и всего 10 забитых мячей, когда как у последней команды таблицы ФК «Аль-Хазм» 15 голов в активе. Но все же у «Аль-Охдуд» не самая худшая оборона в чемпионате и 20 пропущенных мячей и это 10 показатель среди 18 команд турнира.

«Аль-Охдуд» до 13 тура проиграл в 4 матчах подряд, хотя в 3 встречах из которых был близок к набору очков и демонстрировал неплохую игру, подводила же их плохая реализация моментов и не совсем удачная игра в обороне, отсюда и 0 в графе набранных очков.

Последняя сыгранная встреча в рамках первенства Саудовской Аравии получилась удачной и закончилась победой над командой «Аль-Хазм», которые как раз-таки являются прямыми конкурентами в борьбе за выживание. Команде удалось одержать победу (2:1). При том что с 63 минуты «Аль-Охдуд» играл в меньшинстве, ведя в счете (1:0), их удаление не надломило и удалось забить играя вдесятером второй мяч на 93 минуте матча, а сопернику удалось лишь отыграть 1 гола под свисток уже об окончании матча.

Результаты «Аль-Охдуд» в пяти последних сыгранных матчах:

  • 11.11.23 «Аль-Охдуд» — «Аль-Хазм» 2:1;
  • 04.11.23 «Абха» — «Аль-Охдуд» 3:2;
  • 26.10.23 «Дамак» — «Аль-Охдуд» 2:0;
  • 20.10.23 «Аль-Охдуд»— «Аль-Фейха» 1:2;
  • 07.10.23 «Аль-Охдуд»— «Аль-Хиляль» 0:3.

Интересные статические факты «Аль-Охдуд»:

  • В 9 последних матчах всего лишь 2 победы в активе, при этом 7 поединков проиграно;
  • В последних 2 гостевых матчах было поражение;
  • В 5 из 7 последних встречах удавалось забивать голы обоим оппонентам;
  • В 2 последних встречах команда отличается голом;
  • В 5 последних матчах команда в среднем забивает 1 гол, пропуская чуть более 2 мячей;
  • В 6 из 7 последних матчах было забито 3 и более голов за игру обеими командами.

Аль-Наср – Аль-Охдуд: история личных встреч

 

Команды в истории очных матчей ни разу друг с другом не пересекались. Эта встреча станет для них исторически первой в официальных матчах.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Аль-Наср – Аль-Охдуд

 

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния «Аль-Наср», с существенной разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Аль-Наср» — 1.10;
  • Ничья — 9.57;
  • Победа «Аль-Охдуд» — 14.60;
  • Ф1 (-1,5) — 1.38;
  • Ф2 (2,5) — 1.70;
  • Ф1 (-2) — 1.59;
  • ТБ (2,5) — 1.29;
  • ТМ (2,5) — 3.27;
  • ТБ (3) — 1.44;
  • ТБ (3,5) — 1.83;
  • ОЗ (да) — 2.07;
  • ОЗ (нет) — 1.67.

«Аль-Наср» в начале текущего сезона показывает хорошие результаты и является одним из главных претендентов на чемпионство. Кроме того они демонстрирую очень качественную игру в атаке и их атакующий пыл в последних встречах мало кому удается сдержать, отсюда и такая впечатляющая серия без поражений у команды, которая длится уже 18 матчей. Чтобы не соскочить с гонки за трофей им нужно в каждом матче добиваться побед и сократить разрыв в 4 очка от «Аль-Хиляль». «Аль-Охдуд» же пока передивает не лучшие времена, и являясь новичком Премьер Лиги она сейчас аутсайдер чемпионата и борется за выживание, а х игра в атаке оставляет желать лучшего. Хорошим вариантом здесь будет взять ставку на Ф1 (-2), с приличным коэффициентом 1.59. Думаю все же в родных стенах «Аль-Наср» добиться уверенной победы с разгромным счетом, а ставку свою я подстрахую на случай если они победят с разницей в 2 мяча, а не более.

В последних матчах команд довольно неплохая результативность в большинстве случаев, да и атакующий потенциал хозяев очень велик и только они вполне способны забить более чем 3 мяча. Да и гости вполне будут не прочь отметиться голом престижа. Здесь можно заключить пари на ТБ (3), за хороший коэффициент 1.44, который вполне можно закинуть в экспресс.

Где смотреть матч Аль-Наср – Аль-Охдуд

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Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Охдуд
Дата проведения
24 ноября, 21.00, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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