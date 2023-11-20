Лукаку установил рекорд отбора на Евро, забив 14 голов за сборную Бельгии
Ромелу Лукаку стал рекордсменом квалификации Евро.
Форвард, выступающий за сборную Бельгии, забил 14 голов на отборочном этапе чемпионата Европы 2024 года.
Футболист «Ромы» побил рекорд, установленный североирландцем Дэвидом Хили в квалификации Евро-2008 и повторенный поляком Робертом Левандовским в отборе на Евро-2016. У них было по 13 мячей.
Подробно со статистикой Лукаку можно ознакомиться здесь.
Лукаку оформил покер в матче с Азербайджаном за 20 минут и оторвался от Роналду в отборе Евро. Ромелу – 3-й бомбардир европейских сборных с 83 голами
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Ну а там и до соточки недалеко
Тогда Испании для квалификации нужно было выиграть в последнем матче с разницей 11 мячей, что они с успехом и сделали.
А где же рекордсмен всего на свете? этот рекорд за ним не гнался? Лихтенштейнов не хватало? как так?
причем тут твоя стата, если персонаж пишет о "сильнейшем в мире ЮА отборе"?