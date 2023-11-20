Лукаку установил рекорд отбора на Евро, забив 14 голов за сборную Бельгии

Теги Рома Челси серия А Италия Сборная Бельгии по футболу Сборная Польши по футболу сборная Северной Ирландии по футболу Дэвид Хили рекорды Роберт Левандовски Ромелу Лукаку квалификация Евро-2024 Футбол

Ромелу Лукаку стал рекордсменом квалификации Евро.

Форвард, выступающий за сборную Бельгии, забил 14 голов на отборочном этапе чемпионата Европы 2024 года.

Футболист «Ромы» побил рекорд, установленный североирландцем Дэвидом Хили в квалификации Евро-2008 и повторенный поляком Робертом Левандовским в отборе на Евро-2016. У них было по 13 мячей.

Подробно со статистикой Лукаку можно ознакомиться здесь.

Лукаку оформил покер в матче с Азербайджаном за 20 минут и оторвался от Роналду в отборе Евро. Ромелу – 3-й бомбардир европейских сборных с 83 голами

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15 комментариев

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CHELSEA_2008
Ответ Великий Алонсо
Я думаю рекорд по самому большому 🍆 тоже принадлежит Лукаку
Найди уже себе парня 🤷🏻‍♂️
+23
-1
+22
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Shuller18
83 гола в 113 матчах, сумасшедшие цифры, а до Пушкаша один гол, и тогда Ромелу станет вторым бомбардиром европейских сборных.
Ну а там и до соточки недалеко
+11
0
+11
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ОттоДракула
Во времена Хили вообще веселые отборы были: 25 очков не всегда хватало, чтобы выйти из группы и попасть на Евро. Сам Хили тогда Испании 3 положил. И за 30 матчей в Фулхэме забил 4.
+9
-1
+8
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Н.Ф.
Ответ ОттоДракула
Во времена Хили вообще веселые отборы были: 25 очков не всегда хватало, чтобы выйти из группы и попасть на Евро. Сам Хили тогда Испании 3 положил. И за 30 матчей в Фулхэме забил 4.
Весёлые времена были во времена отбора на ЧЕ-84.
Тогда Испании для квалификации нужно было выиграть в последнем матче с разницей 11 мячей, что они с успехом и сделали.
+4
0
+4
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atomio
Ответ Shuller18
83 гола в 113 матчах, сумасшедшие цифры, а до Пушкаша один гол, и тогда Ромелу станет вторым бомбардиром европейских сборных. Ну а там и до соточки недалеко
так и будет. еще пару отборов к Евро и ЧМ среди рыбаков и почтальонов, и дело в шляпе. если конечно он сам с футболом не завяжет от лени.
+3
0
+3
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Крыс Пол
сильнейший финишер континента
+4
-2
+2
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Andrey Maximkin
Хили, Левандовски, Лукаку
А где же рекордсмен всего на свете? этот рекорд за ним не гнался? Лихтенштейнов не хватало? как так?
+2
0
+2
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Men77
Ну кстати Лева И Хили молодцы, учитывая, что сборные у них не такие сильные
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Экспертное мнение
Ответ Любезный Коссутий
ЮА "отбор" - теперь проходят 7 из 10. для всяких Колумбий и Уругваев, выход в 1/8 на ЧМ - топ- результат. сильнейший отбор, лол
Как это отменяет, что против Боливии играть в разы сложнее, чем против Лихтенштейна? Причем тут выход? Речь об уровне соперников для набивания статы, Боливия не станет такой слабой как Сан-Марина сыграй с ней хоть 10 матчей подряд.
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Любезный Коссутий
Ответ Экспертное мнение
Как это отменяет, что против Боливии играть в разы сложнее, чем против Лихтенштейна? Причем тут выход? Речь об уровне соперников для набивания статы, Боливия не станет такой слабой как Сан-Марина сыграй с ней хоть 10 матчей подряд.
речь - в твоем случае - не об уровнях соперников, а об особенностях географии.

причем тут твоя стата, если персонаж пишет о "сильнейшем в мире ЮА отборе"?
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