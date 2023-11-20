Лукаку установил рекорд отбора на Евро, забив 14 голов за сборную Бельгии

Ромелу Лукаку стал рекордсменом квалификации Евро.

Форвард, выступающий за сборную , забил 14 голов на отборочном этапе чемпионата Европы 2024 года.

Футболист «Ромы» побил рекорд, установленный североирландцем в квалификации Евро-2008 и повторенный поляком Робертом Левандовским в отборе на Евро-2016. У них было по 13 мячей.

Подробно со статистикой Лукаку можно ознакомиться здесь.

Лукаку оформил покер в матче с Азербайджаном за 20 минут и оторвался от Роналду в отборе Евро. Ромелу – 3-й бомбардир европейских сборных с 83 голами

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