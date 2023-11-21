«Бавария» готова потратить до 75 млн евро в январе. Цели – центральный и правый защитники, опорник
«Бавария» зимой хочет укрепить три позиции.
По сведениям Bild, в январе мюнхенцы готовы потратить на трансферы до 75 млн евро. Они рассчитывают приобрести центрального и правого защитников (либо одного футболиста, умеющего играть на обеих позициях), а также опорного полузащитника.
Что касается хавбека «Реал Сосьедад» Мартина Субименди, об интересе к которому сообщалось ранее, – его трансфером «Бавария» планирует заняться летом.
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