«Бавария» готова потратить до 75 млн евро в январе. Цели – центральный и правый защитники, опорник

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Сосьедад возможные трансферы Мартин Субименди деньги Футбол

«Бавария» зимой хочет укрепить три позиции.

По сведениям Bild, в январе мюнхенцы готовы потратить на трансферы до 75 млн евро. Они рассчитывают приобрести центрального и правого защитников (либо одного футболиста, умеющего играть на обеих позициях), а также опорного полузащитника.

Что касается хавбека «Реал Сосьедад» Мартина Субименди, об интересе к которому сообщалось ранее, – его трансфером «Бавария» планирует заняться летом.

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6 комментариев

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Любезный Коссутий
Макгвара могут взять. его связка с Упамекано станет легендарной ☝️
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Махмуд Адылов
Можно Павара из Интера взять ) как раз и цз и пз классное было бы усиление ) в этим летом он кажется в Интер всего за 35 млн перешёл )
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Val Smith
Байер сейчас напрягся.
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Val Smith
Джака, Фримпонг и Та?
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j30
сарр настолько хорош что ему хотят сменщика купить за 75 млн
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Val Smith
Джака, Фримпонг и Та?
Вместо Та можно и Шлотербека (лучший цз в Боруссии) Заодно сразу два клуба общипают.
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