«Бавария» готова потратить до 75 млн евро в январе. Цели – центральный и правый защитники, опорник

«Бавария» зимой хочет укрепить три позиции.

По сведениям Bild, в январе мюнхенцы готовы потратить на трансферы до 75 млн евро. Они рассчитывают приобрести центрального и правого защитников (либо одного футболиста, умеющего играть на обеих позициях), а также опорного полузащитника.

Что касается хавбека « » , об интересе к которому сообщалось ранее, – его трансфером « » планирует заняться летом.

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