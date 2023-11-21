«Бавария» планирует начать переговоры о продлении контракта с Мюллером – договор истекает летом. Немецкий полузащитник планирует играть минимум до 2025-го

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Томас Мюллер Футбол

«Бавария» планирует переговоры о продлении контракта с Томасом Мюллером.

По информации Sport Bild, переговоры о продлении соглашения планируется начать в ближайшие недели. Действующий контракт полузащитника с «Баварией» истекает летом 2024 года.

При этом сам Мюллер намерен продолжать карьеру как минимум до 2025 года. Немецкий полузащитник готов покинуть «Баварию» в случае, если договориться о новом контракте не удастся – при этом игрок хочет продолжать выступать в Лиге чемпионов и не исключает перехода в другой клуб Бундеслиги.

«Определенно, после 2024 года я хочу продолжать играть еще год. По крайней мере, таков мой план.

Я по-прежнему получаю удовольствие на поле – надеюсь, вы это увидите», – сказал Мюллер.

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6 комментариев

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Кирилл Набухов
Ответ Тёма Тёма
Символ команды. Приятно, когда команда не пытается избавиться, отправив в пустыню, а даёт возможность доиграть в родном клубе.
В пустыню кого-то насильно отправили? Туда вроде только самые жадные сами уехали.
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Тёма Тёма
Символ команды. Приятно, когда команда не пытается избавиться, отправив в пустыню, а даёт возможность доиграть в родном клубе.
+3
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Bayern Munich
Один из лучших футболистов 21 века, я очень надеюсь что он сможет выиграть свой последний домашний ЧЕ🥲
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AstaAsta
В 2025 году финал Лиги Чемпионов в Мюнхене, было бы глупо отказываться от шанса сыграть в нём. Нойер и Мюллер же ведь единственные оставшиеся, кто играл в том роковом 2012. А Нойер вообще начал карьеру в Баварии тем сезоном. Какой киношный сюжет был бы завершить карьеру закрыв это гештальт!
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113k
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Остается в Баварии чисто из-за фамилии.
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kapitan_kakao
Ответ AstaAsta
В 2025 году финал Лиги Чемпионов в Мюнхене, было бы глупо отказываться от шанса сыграть в нём. Нойер и Мюллер же ведь единственные оставшиеся, кто играл в том роковом 2012. А Нойер вообще начал карьеру в Баварии тем сезоном. Какой киношный сюжет был бы завершить карьеру закрыв это гештальт!
Можно ещё припомнить, что Мюллер закрепился в составе в роковом 2010.

До сих пор помню его гол Роме шведок
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