«Бавария» планирует начать переговоры о продлении контракта с Мюллером – договор истекает летом. Немецкий полузащитник планирует играть минимум до 2025-го

«Бавария» планирует переговоры о продлении контракта с Томасом Мюллером.

По информации Sport Bild, переговоры о продлении соглашения планируется начать в ближайшие недели. Действующий контракт полузащитника с «Баварией» истекает летом 2024 года.

При этом сам Мюллер намерен продолжать карьеру как минимум до 2025 года. Немецкий полузащитник готов покинуть «Баварию» в случае, если договориться о новом контракте не удастся – при этом игрок хочет продолжать выступать в чемпионов и не исключает перехода в другой клуб Бундеслиги.

«Определенно, после 2024 года я хочу продолжать играть еще год. По крайней мере, таков мой план.

Я по-прежнему получаю удовольствие на поле – надеюсь, вы это увидите», – сказал .

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