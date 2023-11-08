«Баварии» интересен Субименди. Отступные опорника «Сосьедада» – 60 млн евро
«Баварии» интересен игрок «Реал Сосьедад».
Спортивный директор мюнхенского клуба Кристоф Фройнд и его скаутская команда активно изучают рынок в поисках нового опорного полузащитника. В список игроков, к которым «Бавария» проявляет интерес, включен Мартин Субименди, сообщает Bild.
Контракт 24-летнего футболиста с «Сосьедадом» рассчитан до 2027 года. Сумма отступных, указанная в соглашении, составляет 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Ла Лиги Субименди провел 12 матчей, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
11 комментариев