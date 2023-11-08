«Баварии» интересен Субименди. Отступные опорника «Сосьедада» – 60 млн евро

«Баварии» интересен игрок «Реал Сосьедад».

Спортивный директор мюнхенского клуба и его скаутская команда активно изучают рынок в поисках нового опорного полузащитника. В список игроков, к которым « » проявляет интерес, включен , сообщает Bild.

Контракт 24-летнего футболиста с « » рассчитан до 2027 года. Сумма отступных, указанная в соглашении, составляет 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Субименди провел 12 матчей, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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