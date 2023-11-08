«Баварии» интересен Субименди. Отступные опорника «Сосьедада» – 60 млн евро

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Мартин Субименди Кристоф Фройнд Футбол

«Баварии» интересен игрок «Реал Сосьедад».

Спортивный директор мюнхенского клуба Кристоф Фройнд и его скаутская команда активно изучают рынок в поисках нового опорного полузащитника. В список игроков, к которым «Бавария» проявляет интерес, включен Мартин Субименди, сообщает Bild. 

Контракт 24-летнего футболиста с «Сосьедадом» рассчитан до 2027 года. Сумма отступных, указанная в соглашении, составляет 60 миллионов евро

В текущем сезоне Ла Лиги Субименди провел 12 матчей, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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11 комментариев

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corazón blanco
Отличный опорник, хорош в отборе, отлично читает игру, да с хорошей культурой паса. Вообще удивлен, что им всьерез только Барселона интересовалась, а тот же Ливерпуль и Юнайтед, которым необходим опорник - нет.
+11
-2
+9
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ST-L
Ответ corazón blanco
Отличный опорник, хорош в отборе, отлично читает игру, да с хорошей культурой паса. Вообще удивлен, что им всьерез только Барселона интересовалась, а тот же Ливерпуль и Юнайтед, которым необходим опорник - нет.
если в новостях не написали - значит не интересовались?
+6
-1
+5
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corazón blanco
Ответ ST-L
если в новостях не написали - значит не интересовались?
Ну сейчас в наше время инсайдеры узнают об этом гораздо раньше. А трансферы, которые происходят без шума и пыли - очень большая редкость.
+3
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hiper74
Ответ Isa Babaev
Ильяраменди 2.0
Скорее Хаби Алонсо.
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