«Бавария» хотела бы подписать Томиясу зимой, но «Арсенал» не отпускает. Мюнхенцы попробуют договориться летом

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Такехиро Томиясу Футбол

«Бавария» нацелилась на защитника «Арсенала» Такехиро Томиясу.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцев привлекает умение японца сыграть в центре и на фланге обороны. 25-летнего футболиста хотели бы подписать зимой, однако «канониры» наотрез отказываются его продавать.

«Бавария» продолжит следить за Томиясу в надежде приобрести его ближайшим летом.

Защитник провел 10 матчей в АПЛ в текущем сезоне и был признан лучшим игроком «Арсенала» в октябре. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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Влад Белянский
А какой смысл арсеналу? Бавария небось хочет дёшево закупиться, только артета уже давно взращивает такого универсального защитника, а эта работа денег стоит, на готовенькое легче сесть
+10
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+10
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Wekil Halylow
если за 50 млн нужно продат
0
0
0
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