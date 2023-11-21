«Бавария» хотела бы подписать Томиясу зимой, но «Арсенал» не отпускает. Мюнхенцы попробуют договориться летом

«Бавария» нацелилась на защитника «Арсенала» Такехиро Томиясу.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцев привлекает умение японца сыграть в центре и на фланге обороны. 25-летнего футболиста хотели бы подписать зимой, однако «канониры» наотрез отказываются его продавать.

« » продолжит следить за в надежде приобрести его ближайшим летом.

Защитник провел 10 матчей в в текущем сезоне и был признан лучшим игроком « » в октябре. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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