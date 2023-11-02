Игроком месяца в «Арсенале» стал Томиясу. Защитник набрал 64%, опередив Райса, Жезуса и Сака

Такехиро Томиясу признан лучшим футболистом «Арсенала» в октябре.

Защитник занял первое место в опросе, проведенном среди фанатов клуба. Набрав 64%, он опередил , и .

Японец получил приз впервые с сентября 2021 года.

В минувшем октябре 24-летний игрок провел за «канониров» 5 матчей, отметившись одним голом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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