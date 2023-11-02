Игроком месяца в «Арсенале» стал Томиясу. Защитник набрал 64%, опередив Райса, Жезуса и Сака

Теги премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Габриэл Жезус Такехиро Томиясу Деклан Райс Букайо Сака Футбол

Такехиро Томиясу признан лучшим футболистом «Арсенала» в октябре.

Защитник занял первое место в опросе, проведенном среди фанатов клуба. Набрав 64%, он опередил Деклана Райса, Габриэла Жезуса и Букайо Сака.

Японец получил приз впервые с сентября 2021 года.

В минувшем октябре 24-летний игрок провел за «канониров» 5 матчей, отметившись одним голом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Английский_пациент
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Mykytka
Был правда хорош. Еще бы такой стабильности ему и без травм. А так пока 1 месяц совсем не показатель в плане перспектив..
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Mark-Ali Hamilton
Заслужил. Хорош. Держи уровень.
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Альберт Азаматов
Ответ Mykytka
Был правда хорош. Еще бы такой стабильности ему и без травм. А так пока 1 месяц совсем не показатель в плане перспектив..
я думаю, что психологически готов полностью.
защитников не хватает, тимбер в лазарете же
Зинченко из-за этого менять не на кого и будут всегда его задействовать.
Артета также понял что томи можно использовать для атак, он достаточно хорошо выбрал позицию в матче с горожанами.
плюс он забил первый гол свой, на кураже.
поэтому до конца сезона думаю будет в форме
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Максим Столбов
А как же плачущая Зина?
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Sterp
Тамиясу был хорош!
Так бы и дальше
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arsen tagaikulov
Настоящий боец Томиясу.
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