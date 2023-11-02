Игроком месяца в «Арсенале» стал Томиясу. Защитник набрал 64%, опередив Райса, Жезуса и Сака
Такехиро Томиясу признан лучшим футболистом «Арсенала» в октябре.
Защитник занял первое место в опросе, проведенном среди фанатов клуба. Набрав 64%, он опередил Деклана Райса, Габриэла Жезуса и Букайо Сака.
Японец получил приз впервые с сентября 2021 года.
В минувшем октябре 24-летний игрок провел за «канониров» 5 матчей, отметившись одним голом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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защитников не хватает, тимбер в лазарете же
Зинченко из-за этого менять не на кого и будут всегда его задействовать.
Артета также понял что томи можно использовать для атак, он достаточно хорошо выбрал позицию в матче с горожанами.
плюс он забил первый гол свой, на кураже.
поэтому до конца сезона думаю будет в форме
Так бы и дальше