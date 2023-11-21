Алаба исключил возвращение в «Баварию»: «Мне очень комфортно в Мадриде. Ни о чем другом не думаю»
Давид Алаба оценил вероятность своего возвращения в «Баварию».
«Я так далеко не загадываю, мне очень комфортно в Мадриде. Мне нравится «Реал», и у меня есть четкие цели. Ни о чем другом не думаю», – сказал защитник «Реала».
31-летний австриец выступает за мадридский клуб третий сезон. Ранее он 12 лет играл за «Баварию».
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На позиции цз Алаба не впечатляет надёжностью.
Жизнь не стоит на месте. Какой 10 лет назад был Алаба, какой Бавария - это была одна ситуация, сейчас ситуация иная. Ничего избирательного нет. Нужно отталкиваться от реалий сегодняшнего дня, а не от представлений минувших дней