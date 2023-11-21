Алаба исключил возвращение в «Баварию»: «Мне очень комфортно в Мадриде. Ни о чем другом не думаю»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Давид Алаба Футбол

Давид Алаба оценил вероятность своего возвращения в «Баварию».

«Я так далеко не загадываю, мне очень комфортно в Мадриде. Мне нравится «Реал», и у меня есть четкие цели. Ни о чем другом не думаю», – сказал защитник «Реала».

31-летний австриец выступает за мадридский клуб третий сезон. Ранее он 12 лет играл за «Баварию».

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14 комментариев

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Сандыбек Хусаинов
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
А разве Бавария его зовёт обратно? Зачем Алаба Баварии? Он не может её усилить. Так что пускай сидит там, где сидит.
когда в Баварии он находился, то топ, как вне Мюнхена, это игрок, который не усилит клуб, какое избирательное у вас мнение
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заратустра-будрайтис
Ответ игрочишка всея руси
К чему вопрос ?он уже играл там вон сколько лет .он пришел на новое место за новым вызовом .
И самой высокой ЗП в клубе)))
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Bayern Munich Mia San Mia
А разве Бавария его зовёт обратно? Зачем Алаба Баварии? Он не может её усилить. Так что пускай сидит там, где сидит.
+13
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Selters Classic
В оригинальном интервью все было совсем не так)) Новости как детская игра в поломанный телефон))
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Bayern Munich Mia San Mia
Ответ Сандыбек Хусаинов
когда в Баварии он находился, то топ, как вне Мюнхена, это игрок, который не усилит клуб, какое избирательное у вас мнение
Алабе уже 31 год, лучшие его годы позади. На позиции левого защитника играет Дейвис, с которым Алаба не может конкурировать.
На позиции цз Алаба не впечатляет надёжностью.
Жизнь не стоит на месте. Какой 10 лет назад был Алаба, какой Бавария - это была одна ситуация, сейчас ситуация иная. Ничего избирательного нет. Нужно отталкиваться от реалий сегодняшнего дня, а не от представлений минувших дней
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ML26
Ответ заратустра-будрайтис
И самой высокой ЗП в клубе)))
Издержки свободных агентов, или вы не в курсе?
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игрочишка всея руси
К чему вопрос ?он уже играл там вон сколько лет .он пришел на новое место за новым вызовом .
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Кино Музыка
До чего только не додумаются журналисты.
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ta-tosha
А чего не комфортно? Сиеста, 6-8 матчей в ЛаЛиге на полной выкладке за сезон, как говорит Анчелотти, плюс матчи ЛЧ. Лафа полная
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Никита Михайлов
Пожаришь часто.....
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Footballeur
К Алаба вообще нет вопросов, всегда профессионально делает свою работу. Пусть останеться в Мадриде надолго.
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Bayern Munich Mia San Mia
Ответ dr. cage
Желание Баварии вернуть своих прославленых ветеранов понять можно.. Когда в команде за цз принято считать привозил Де Лигта, косоногого Упамекано и нонейма за 50 млн из Наполи, то Баварии ничего и не остаётся как умолять Боатенга и Алабу вернуться в Мюнхен.. Это было изначально ожидаемо..
В Мюнхене по Алабе не скучают)))) Не надо питать иллюзий. Он был более чем заменимый игрок. Приход Дейвиса перевернул ситуацию с Алабой.
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