Алаба исключил возвращение в «Баварию»: «Мне очень комфортно в Мадриде. Ни о чем другом не думаю»

Давид Алаба оценил вероятность своего возвращения в «Баварию».

«Я так далеко не загадываю, мне очень комфортно в . Мне нравится «Реал», и у меня есть четкие цели. Ни о чем другом не думаю», – сказал защитник «Реала».

31-летний австриец выступает за мадридский клуб третий сезон. Ранее он 12 лет играл за «Баварию».

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